Китайские пирамиды: ученые обнаружили уникальные древние гробницы на стройплощадке

Древние гробницы, найденные в китайском округе Чжэнчжоу. | Фото: dailymail.co.uk.

Участок, на котором найдены древние захоронения. | Фото: dailymail.co.uk.

Уникальная археологическая находка, возраст которой не менее 2000 лет. | Фото: dailymail.co.uk.

К гробницам ведет узкий проход. | Фото: dailymail.co.uk.

Китайские археологи раскопали древние гробницы. | Фото: dailymail.co.uk.

Пирамиды в Египте. | Фото: dailymail.co.uk.