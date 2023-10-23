Как автомеханик из Германии стал африканским королём и управляет подданными по скайпу

Кто он – монарх, который управляет страной по скайпу

Кифа Коси Банса – верховный правитель территории Хохо в Гане.







За время учёбы Банса влюбился в Германию и решил остаться в этой стране.

Как автомеханик стал королем

Кифа Коси Банса с женой и детьми.

Чем занимается африканский король из Германии

Подданные ждут своего монарха.

Король среди подданных.

Дела насущно-монаршие

Балкон квартиры короля-автомеханика.