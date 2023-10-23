Как автомеханик из Германии стал африканским королём и управляет подданными по скайпу

Многие из простых смертных, отправляясь утром на работу, мечтают о том, что не плохо бы быть особой голубых кровей, не просыпаться по будильнику, жить во дворце и устраивать роскошные приёмы. Но оказывается, быть монархом, вовсе не значит жить в роскоши, есть из золота и принимать подданных в тронном зале. Знакомьтесь - Король Банса или Тогбе Нгорифия Кифа Коси Банса и по совместительству автослесарь.
Кто он – монарх, который управляет страной по скайпу
Кифа Коси Банса – верховный правитель территории Хохо в Гане.
Кифа Коси Банса – верховный правитель территории Хохо в Гане. У него 200 тысяч подданных на Родине и ещё 2 миллиона представителей народа эве, живущих в Того. Сам же он живёт не в Гане и даже не в Тога, а в немецком городке Людвигсхафене и ведёт по-настоящему двойную жизнь. Утром он, как и все немцы, отправляется на работу, и проводит в автомастерской, ремонтируя машины, полный рабочий день. А когда возвращается домой, переодевается в королевский наряд и приступает к обязанностям по управлению своими африканскими подданными – разбирает монаршую электронную почту и даёт распоряжения по скайпу.
За время учёбы Банса влюбился в Германию и решил остаться в этой стране.
Как автомеханик стал королем
В 1970 году король Хохо, дед Кифа Коси Банса, отправит своего любимого внука в Германию учиться на механика. Когда он закончил обучение, то решил остаться жить в этой стране и даже открыл собственный бизнес – СТО. Жил он до поры до времени, как самый обычный законопослушный бюргер – счастливо и тихо. Но в 1987 году в один прекрасный день из Ганы пришёл факт, перевернувший его жизнь навсегда.
Кифа Коси Банса с женой и детьми.
Дед Банса умер, а отец и старший брат были признаны негодным к правлению, так как были левшами - "нечистыми", согласно верований людей народа эве. Банса стал преемником своего деда и решительно занялся улучшением благосостояния и развития своего народа.
Делает он это по скайпу и телефону. По сообщениям СМИ, порой король не ложится спать до поздней ночи, пытаясь разобраться с различными племенными спорами, и в обязательном порядке посещает Хохо как минимум шесть раз в год.
Чем занимается африканский король из Германии
Подданные ждут своего монарха.
В 1992 году Гана стала демократическим государством, но традиции не ушли в прошлое, и короли продолжают играть в этой стране огромную роль. Банса строит школы, мосты, колодцы, жертвует водяные насосы и автомобили. Чтобы собрать деньги на эти цели, он появляется в амплуа певца на национальных ТВ-шоу и публичных мероприятиях в Германии. Для финансирования проектов помощи король также продает свое пиво, под названием «Акосомбо», хотя сам никогда не употребляет алкоголь.
Король среди подданных.
Несколько раз в год Банса обязательно приезжает на Родину, чтобы лучше узнать потребности своих подданных. Обычно его сопровождает его жена-немка Габриэлла.
Он развернул широкую кампанию, которая должна помочь здравоохранению Хохо. Также король регулярно отправляет домой различное водоочистное оборудование.
Дела насущно-монаршие
Не так давно король Банса стал главным героем немецких криминальных новостей. Вернувшись с работы, он обнаружил, что воры пробрались в его дом и унесли 4 золотых короны и другие королевские регалии, среди которых была и фамильная золотая цепочка, принадлежавшая его бабушке.
Балкон квартиры короля-автомеханика.
«Воры влезли на балкон первого этажа, с помощью рычага приподняли дверь, потом взломали шкафы и всё разграбили», — сказал король в интервью местным СМИ. Возраст украденных вещей якобы составлял не одну сотню лет, а общая сумма украденного составляет 25000 долларов.
В 2009 году Банса познакомился с фотографом Миркой Лаурой Севера, которая училась в Людвигсхафене. С тех самых пор она начала документировать жизнь африканского монарха. Она путешествует с ним в Того и Гану, побывала в его африканском доме и даже была свидетелем того, как король собственноручно готовит вкусные традиционные блюда из бычьих хвостов, бананов и ямса.
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