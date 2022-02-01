10 простых правил по уходу за нижним бельем, чтобы оно прослужило как можно дольше

Нижнее белье - наша вторая кожа. Мы носим его, практически не снимая, из-за чего изделия быстро теряют привлекательный внешний вид.

Особенно страдает бюстгальтер, который деформируется после неправильной стирки.

Чтобы любимое белье радовало как можно дольше, соблюдайте простые правила по уходу за ним.

1. Стирайте белье сразу

Для машинной стирки лучше складывать белье в специальные мешочки

Трусики желательно не отправлять в корзину для грязных вещей, а стирать сразу же после снятия. Так вы убережете вещи от линьки и порчи цвета. Бюстгальтеры допустимо стирать после трех носок. Исключение составляют лишь спортивные топы, в которых вы изрядно потеете.

Стирать изделия лучше вручную и не тереть, чтобы не деформировать материал. Для очищения можно использовать как специальное средство для деликатных тканей, так и увлажняющий шампунь, мыло. Вы не только эффективно отстираете загрязнения, но и придадите вещам приятный аромат. Если предпочитаете машинную стирку, положите исподнее в тканевый чехол.

2. Надевайте бюстгальтеры по очереди

Не носите один и тот же бюстгальтер несколько дней подряд

Не стоит носить один и тот же лиф несколько дней подряд. Тканевые волокна не успеют восстановить эластичность за такой короткий промежуток времени, поэтому бюстгальтер быстрее деформируется.

3. Храните белье отдельно

Дайте лифу «передохнуть» пару дней, а затем носите с удовольствием.

Белье должно храниться отдельно от других вещей

Отведите для нижнего белья полочку в шкафу или закрытый ящик и храните его отдельно от другой одежды. Также ни в коем случае не кладите к чистым вещам грязные. Бюстгальтеры лучше хранить в специальных чехлах, чтобы они не теряли форму. Нижнее белье всегда будет хорошо пахнуть, если положить к нему тканевые мешочки с душистыми травами или распылить на исподнее любимый парфюм.

4. Перестаньте замачивать вещи

От замачивания белье будет только портиться

Если перед стиркой замачивать исподнее, оно начнет сереть и тускнеть, а загрязнения еще больше впитаются в ткань. Когда сильно испачкали вещи, нанесите очищающее средство на проблемные участки минут на 10, затем легонько потрите ткань и прополоскайте. В остальных случаях можно сразу приниматься за стирку.

5. Аккуратно отжимайте вещи

Сушите бюстгальтеры на перемычках или на горизонтальной поверхности

При отжимании нижнего белья важно не переусердствовать, иначе деликатный материал или кружево могут испортиться. Сушить изделия лучше всего на ровной поверхности. Для бюстгальтера используйте следующие лайфхаки. Положите его на горизонтальную сушилку или повесьте перемычкой на веревку, дабы чашечки равномерно свисали по бокам. Не подвешивайте лиф за края с застежкой или бретельки, поскольку изделие может растянуться.

6. Правильно сушите исподнее

Развешивайте белье в местах с хорошей циркуляцией воздуха

Оптимальный вариант - сушить изделия естественным путем: на свежем воздухе или при комнатной температуре. Главное условие - хорошая циркуляция воздуха. Не кладите вещи на батарею, УФ-лампу или обогреватель. В противном случае на них способны образоваться пятна или пристанет ржавчина. От фена или утюга белье также портится.

7. Устраните неприятный аромат

Добавьте каплю аромамасла при стирке, чтобы избежать неприятного запаха

Иногда после стирки от белья может исходить неприятный аромат. Причин несколько: неправильное очищение или сушка изделий в комнате с повышенной влажностью. В первом случае можно увеличить время стирки и добавить к порошку каплю любимого аромамасла. Во втором - не вывешивайте мокрое белье в ванной, а сушите в других комнатах или на балконе. Но не на кухне, чтобы вещи не пропитались ароматами еды.

8. Предотвратите вылезание косточек

Не ждите, пока косточка вылезет, а предотвратите этот момент

Распространенная проблема у женщин - торчащие косточки на бюстгальтере. Лучше не дожидаться, пока они вылезут полностью, а предупредительно укрепить место, где намечается дырка. Зашейте участок тоненькими нитями или обработайте клеевым пистолетом. Штопать белье не советуем, поскольку так бюстгальтер будет выглядеть неопрятно. Альтернативный вариант - заклеить дырочку лейкопластырем.

9. Задействуйте сушилку для зелени

Устройство подходит для стирки мягких и деликатных тканей

Центрифугу можно применять и не по прямому назначению. Например, стирать в ней бюстгальтеры. В машинке изделие может испортиться, а в кухонной сушилке получится деликатно очистить лифы. Предварительно вытащите съемные косточки и подушечки для поддержки груди. Налейте в устройство воды, добавьте шампуня и окуните изделия. Прокрутите центрифугу пару раз и слейте жидкость. Наполните сушилку чистой водой и повторите манипуляции. После прополоскайте исподнее и разложите сушиться.

10. Отстирывайте трудновыводимые загрязнения зубной пастой

Белая зубная паста поможет справиться с пятнами крови

Если во время менструального цикла вы запачкали белье, пятна нужно вывести как можно быстрее. Кровь относится к одним из наиболее трудновыводимых загрязнений, особенно с деликатных материалов. Сперва промойте изделие под холодной водой, а затем обработайте пятна белой зубной пастой. Загрязнения постепенно растворятся, а после можно стирать белье как обычно.

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