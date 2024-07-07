Как избавить мокрый купальник от затхлого запаха

Лето в самом разгаре – это значит, уже пора баловать себя походами в бассейн, отдыхом на пляже и поездками на море. А кто главный герой во всех этих историях? Правильно, купальник. Чтобы всегда быть на высоте, важно правильно ухаживать за ним.







Но что делать, если однажды вы забыли повесить его сушиться или не захотели стирать в машинке?

Добавьте ваниль в таз с водой, где стираете купальник

Положите купальник в полиэтиленовый пакет.

Делимся эффективным способом, как избавиться от неприятного запаха от купальника.Пожалуй, самым востребованным предметом летнего гардероба является купальник. Даже если не удается выехать куда-нибудь на море, пару раз за лето в бассейн точно получается сходить. Однако всегда нужно помнить, что он требует иного ухода, нежели ваша одежда. Если сразу по возвращении домой вы не повесите его сушить или не постираете, есть большая вероятность, что появится неприятный и стойкий запах, который не выведется и после нескольких стирок с порошком и кондиционером.Особенно часто ткань портится из-за целлофановых пакетов, в которые мы кладем купальник после купания, чтобы он не намочил другие вещи. Влажная атмосфера и отсутствие воздуха – идеальные условия для появления бактерий и плесени.Если память подвела, и вы забыли выложить купальник, попробуйте сначала его постирать обычным способом, а потом, если нет результата, прибегнуть к помощи средства для ухода за спортивной одеждой. Такие гели для стирки прекрасно справляются даже со стойкими запахами, благодаря специальной антимикробной формуле, поэтому будут эффективны и в случае с купальником.Они не изменяют цвет и форму синтетических тканей, но при этом уничтожают все микроорганизмы, которые успели поселиться на одежде – бактерии, грибки и пр.Под рукой не оказалось подходящего средства, а купальник нужно реанимировать срочно? Тогда попробуйте следующий лайфхак. Наберите в таз теплой воды, добавьте щепотку ванильного экстракта и поместите туда купальник. Пускай он полежит в этом растворе около часа – этого времени должно хватить, чтобы запах исчез. По истечении времени постирайте бикини, высушите и наслаждайтесь результатом.Ваниль является популярным природным антисептиком. Кроме того, у нее очень приятный и насыщенный аромат, который с легкостью перебьет другие запахи. Кстати, вместо ванильного экстракта можно попробовать использовать палочки корицы – эффект должен быть не менее хорошим.Наверняка вы слышали, что «стирать» джинсы рекомендуется в морозильной камере, так как низкие температуры убивают бактерии и неприятные запахи, дарят одежде свежесть? Так вот, этот же лайфхак можно использовать и для купальника.Для начала постирайте его и хорошо высушите, после чего положите в пластиковый пакет, чтобы избежать контакта с продуктами, и отправьте в морозилку на сутки. По истечении времени достаньте купальник, дайте ему оттаять в пакете, а затем выложите на полотенце и оставьте высыхать.Активированный уголь хорошо впитывает запахи.Этот метод хорошо помогает, когда нужно избавиться от запаха плесени. Лучше всего использовать его уже после стирки купальника, когда он очищен, но требует дополнительной обработки. Поместите несколько таблеток активированного угля в тканевый мешочек, поместите его в ящик, где лежит купальник, и оставьте на пару дней. За это время уголь вытянет все запахи из ткани. Да, метод не быстрый, зато эффективный. Поэтому если купальник пока вам не нужен, можете смело пользоваться этим лайфхаком.Как ухаживать за купальником?А чтобы вы никогда не сталкивались с неприятным запахом и не думали, как его вывести, правильно ухаживайте за купальником.Стирайте купальник на деликатном режиме.Купальник можно стирать вручную или в стиральной машине. В первом случае наполните таз теплой водой, добавьте гель для деликатной стирки, положите купальник и оставьте на 20 минут. После этого тщательно прополощите его, чтобы убрать все следы моющего средства, и повесьте сушиться.В стиральной машине купальники можно стирать при температуре не выше 40 градусов. Следует использовать гель с функцией защиты цвета, а от остальных средств лучше отказаться. Кондиционеры и отбеливатели ухудшают эластичность материала. Также следует использовать специальные мешочки или тонкие сетки для стирки, чтобы купальник меньше соприкасался с барабаном и другими вещами.Сушите купальник на полотенце.Купальники нельзя сушить в специальной сушилке – вещи могут потерять свою эластичность и деформироваться. По той же причине не стоит сильно выжимать бикини. Идеальный вариант – достать белье из стиральной машины, разложить его на ровной поверхности, предварительно подложив полотенце, и дождаться полного высыхания. Обратите внимание, что мокрый купальник нельзя подвешивать – тяжесть воды деформирует материал.На купальнике останутся следы от солнцезащитного крема.Как говорится, проблему легче предотвратить, чем потом искать пути ее решения. Чтобы не пришлось выводить из ткани следы солнцезащитного крема (а он обычно «намертво» въедается в материал), наносите его на кожу не на пляже, а за 30-40 минут до выхода из дома, чтобы он успел впитаться. Так риск того, что бикини окрасится, сведется к минимуму.Сильный напор воды также вредит материалу, поэтому в бассейне и аквапарке будьте предельно осторожными. Ткань может пострадать и от тесного контакта с краями бассейна, камнями, плетеными креслами, поэтому, прежде чем сесть, необходимо подкладывать полотенце.И не стоит забывать про негативное воздействие природных «катаклизмов»: соленая и хлорированная вода, солнце, песок – все это по отдельности и в совокупности приводит к тому, что ткань выцветает и теряет свою эластичность. Чтобы свести вред к минимуму, снимайте бикини сразу после купания, промывайте его в чистой воде и выкладывайте на полотенце или покрывало для сушки (лучше в тени).Если купальник не успел высохнуть, не кладите его в целлофановый пакет. Лучше заверните в полотенце, положите в пляжную сумку и скорее отправляйтесь домой. Нельзя надолго оставлять бикини во влажной среде, иначе плесень не заставит себя долго ждать.Поласкайте купальник в холодной воде.Прийти в квартиру, достать купальник из сумки и повесить его на сушилку – плохая идея. В этом случае соль и хлор просто осядут на ткани и повредят волокна. Обязательно нужно полоскать бикини в холодной воды и лишь после этого выкладывать сушиться на полотенце, как мы описывали выше. При регулярном использовании купальника, например, в отпуске, стирать его необходимо раз в два-три дня, чтобы не испортить материал.Используйте для хранения специальный органайзер.Купальник является сезонным предметом гардероба, но, увы, этот сезон обычно длится совсем недолго. А вот ожидание следующей поездки на море или похода в бассейн занимает большую часть года. По этой причине очень важно правильно хранить купальник, чтобы, когда пришел его звездный час, он вас не расстроил своим внешним видом.Перед тем, как убрать бикини в шкаф, нужно тщательно выстирать и высушить его, соблюдая вышеупомянутые рекомендации. Не нужно складывать купальник, иначе от долгого хранения появятся некрасивые заломы. Лучше аккуратно разложите его на полке. От помощи вакуумного пакета стоит отказаться, чтобы материал не стал ломким.