6 вариантов уличных печей, которые можно установить у себя на даче

Отдохнуть на выходных за городом, пожарить мясо на открытом огне или на гриле — это самый лучший летний отдых для тех, у кого есть загородный дом. А самые большие любители такого отдыха относятся к местам приготовления пищи на открытом воздухе с особой тщательностью и строят себе на участке целые печные комплексы.
1. Дровяная печь
Дровяная печь /Фото:anodkatod.ru
Самый идеальный выбор для тех, кто ценит тепло и уют — это дровяная печь. Она способна создавать приятную атмосферу открытым огнём. Из-за дров она является экологически чистой и самой доступной для использования на даче как в доме, так и на улице. Такая печь может быть разной конструкции: от совсем маленьких и почти мобильных, до огромных конструкций.
В ней можно готовить пищу, а не только греться около неё вечерами на улице. Кроме мяса, в дровяных печах выпекают хлеб, варят суп и даже жарят продукты. В удалённых дачных районах, где бывают перебои с электричеством, она — идеальный вариант. А горящие дрова создают непередаваемую атмосферу и романтику. И всё же за дровяной печью нужно ухаживать: чистить топку и трубу, а также заготавливать дрова заранее.
2. Русская печь
Современная русская печь /Фото:Pinterest
Русская печь обычно всегда имеет классический вид, а также множество преимуществ. На ней тоже можно готовить пищу, а не только использовать её для обогрева.которые способны очень долго поддерживать тепло. На ней, ко всему прочему, можно даже организовать лежанку, если придумать навес над её частью.
Такая печь максимально экономно использует дрова из-за своей конструкции, и хоть её постройка дорогостоящая, она обязательно окупит усилия. Для её проектирования лучше нанять профессионалов, потому что её строительство совсем непростое. К тому же переместить её на другое место уже не получится.
3. Печь-мангал
Печь мангал /Фото:heatsystems.ru
Такая печь — это самое современное решение, потому что она сочетает в себе сразу две функции: печи и мангала. Самый лучший выбор для тех, кто любит барбекю и приготовление иных блюд на открытом воздухе и открытом огне. Она изготавливается из разных материалов: кирпич, сталь или металл.
В ней можно не только готовить шашлык, но также и выпекать хлеб, запекать овощи и рыбу. К тому же при этом множество моделей достаточно компакты, поместятся даже на самом небольшом участке. У современных печей-мангалов осень привлекательный дизайн, они становятся украшением ландшафта. Но такую конструкцию, хоть и приспособленную для открытого воздуха, в непогоду лучше защищать от дождя.
4. Тандыр
Тандыр /Фото:dachnaya-pora.ru
Тандыр является традиционной восточной печью, она нужна для приготовления пищи с помощью прямого и непрямого тепла. Строится обычно из глины и обеспечивает максимально равномерное распределение тепла, а также удерживает его длительное время. Все блюда, которые готовятся в тандыре, имеют по-истине неповторимый вкус. Там можно приготовить мясо, лепешки, овощи. Из-за толстых стен тандыра все соки и ароматы в продуктах сохраняются. Для того чтобы растопить тандыр, можно использовать дрова и уголь, а построить его получится и самостоятельно.
5. Печь-камин
Печь камин /Фото:russian.alibaba.com
Очень универсальный и функциональный вариант. Камин для эстетического удовольствия в сочетании с печью для приготовления блюд на открытом воздухе. Обычно их строят из керамики, кирпича или даже металла. Печь-камин прекрасно впишется в камин, а вокруг такой конструкции можно будет построить навес или беседку. Камин позволит наблюдать за огнём в прохладные вечера и греться у него, а в печи при этом можно будет запекать мясо.
6. Печь-барбекю
Барбекю /Фото:betonpogreb.ru
Для любителей готовить мясо на гриле существуют специальные печи-барбекю. Они обычно имеют решетку для жарки и отдельный отсек для дров. Строятся из металла и кирпича и иногда могут иметь дымоход. Такую печь очень просто использовать, а мясо на ней обладает особым ароматом. Рыба и овощи на гриле тоже будут отличаться от просто поджаренных на сковороде.
7. Печные комплексы
Печной комплекс /Фото:uslugi.yandex.ru
Для тех, кто хочет обладать всем и сразу существуют и печные комплексы. Это многофункциональные виды конструкции, имеющие разные виды жаровней. Это может быть печь, гриль, камин, варочная поверхность и, конечно, место для хранения дров и угля. На открытом воздухе обычно их и строят из-за размеров конструкции.
Модели бывают разными, с разнообразным дизайном, отлично вписывающимся в ландшафт участка. В некоторых комплексах предусмотрены столы и скамейки, а также столешница, чтобы нарезать овощи или мясо, а также полки для посуды. Обычно они топятся на углях и дровах, долго удерживают тепло и могут обогревать в холодное время.
Очень стильно смотрится /Фото:ru.pinterest.com
И всё же материалы для садовых печей бывают разные. Сами очаги изготавливаются из кирпича либо специального жаропрочного камня. Они имеют высокую прочность и долговечность, выдерживают самые высокие температуры.
Жаровни, как переносные, так и стационарные, делаются из металла. Переносные бывают даже складными и прекрасно подходят для пикников, помещаясь в багажнике. Плюсом к этому у них имеются поддоны для угля и дров. Увы, как и у любого металла, у железной жаровни высокая склонность к ржавчине, а также сильный износ и плохая устойчивость по сравнению с другими вариантами.
Кирпичные печи выглядят очень эстетично и прекрасно подходят для того, чтобы проводить рядом с ними время. Они способны согревать длительное время, даже если не предназначены для этого изначально. Как правило, их топка выкладывается из огнеупорного шамотного кирпича. Он имеет высокую термостойкость до тысячи градусов и не повержен воздействию атмосферных осадков из-за особой отделки.
Почему бы не добавить оригинальности /Фото:m—strana-ru.turbopages.org
Для того, чтобы большая и тяжелая печь была устойчивее, для её основания нужно соорудить бетонные полы. На них комплекс любой сложности будет и смотреться лучше, и дольше прослужит. Сами жаровни и их заслонки лучше приобрести или изготовить из чугуна, материал отличается долгим удержанием тепла. А для самых больших эстетов существуют и заслонки из огнеупорного стекла, через них можно наблюдать за огнём. Для дымоходов идеально подойдёт сталь, она стойка к коррозии, а трубы можно сделать и из кирпича, но это будет дорогой подход.
Как правило, такие комплекты или отдельные печи устанавливают рядом с зонами отдыха на участке. Это могут быть беседки, веранды или навесы, пергола и тенты. Заранее стоит подумать и о дровнике, который будет находиться недалеко, потому что в любом случае дров для растопки печи нужно много. Устанавливать всё это также лучше с подветренной стороны, чтобы дым не проникал в дом или сарай.
Современная жаровня /Фото:Pinterest
Чем больше будет комплекс или печь-барбекю, там больше пространства ей и потребуется. Железобетонный фундамент нужен даже самым простым конструкциям, чтобы она не перевернулась и угли не начали сыпаться прямо на траву. Он будет способен выдерживать даже большие нагрузки. Украсить поверхность этого основания можно: плиткой, брусчаткой, камнем. После того, как там будет установлена мебель, получится настоящее патио.
Можно готовить всё и сразу /Фото: viva-verde.ru
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