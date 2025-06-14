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6 вариантов уличных печей, которые можно установить у себя на даче




Отдохнуть на выходных за городом, пожарить мясо на открытом огне или на гриле — это самый лучший летний отдых для тех, у кого есть загородный дом. А самые большие любители такого отдыха относятся к местам приготовления пищи на открытом воздухе с особой тщательностью и строят себе на участке целые печные комплексы.
Уличные печи с каждым годом приобретают всё большую популярность. Они бывают разные и пригодные для разнообразных функций, при выборе такой конструкции нужно точно решить, что подойдёт больше всего.

1. Дровяная печь


Дровяная печь /Фото:anodkatod.ru

Дровяная печь /Фото:anodkatod.ru

 

Самый идеальный выбор для тех, кто ценит тепло и уют — это дровяная печь. Она способна создавать приятную атмосферу открытым огнём. Из-за дров она является экологически чистой и самой доступной для использования на даче как в доме, так и на улице. Такая печь может быть разной конструкции: от совсем маленьких и почти мобильных, до огромных конструкций.

В ней можно готовить пищу, а не только греться около неё вечерами на улице. Кроме мяса, в дровяных печах выпекают хлеб, варят суп и даже жарят продукты. В удалённых дачных районах, где бывают перебои с электричеством, она — идеальный вариант. А горящие дрова создают непередаваемую атмосферу и романтику. И всё же за дровяной печью нужно ухаживать: чистить топку и трубу, а также заготавливать дрова заранее.

2. Русская печь


Современная русская печь /Фото:Pinterest

Современная русская печь /Фото:Pinterest

 

Русская печь обычно всегда имеет классический вид, а также множество преимуществ. На ней тоже можно готовить пищу, а не только использовать её для обогрева.
Но она уже маленькой не бывает, это всегда громоздкие и тяжелые конструкции, которые способны очень долго поддерживать тепло. На ней, ко всему прочему, можно даже организовать лежанку, если придумать навес над её частью.

Такая печь максимально экономно использует дрова из-за своей конструкции, и хоть её постройка дорогостоящая, она обязательно окупит усилия. Для её проектирования лучше нанять профессионалов, потому что её строительство совсем непростое. К тому же переместить её на другое место уже не получится.

3. Печь-мангал


Печь мангал /Фото:heatsystems.ru

Печь мангал /Фото:heatsystems.ru

 

Такая печь — это самое современное решение, потому что она сочетает в себе сразу две функции: печи и мангала. Самый лучший выбор для тех, кто любит барбекю и приготовление иных блюд на открытом воздухе и открытом огне. Она изготавливается из разных материалов: кирпич, сталь или металл.

В ней можно не только готовить шашлык, но также и выпекать хлеб, запекать овощи и рыбу. К тому же при этом множество моделей достаточно компакты, поместятся даже на самом небольшом участке. У современных печей-мангалов осень привлекательный дизайн, они становятся украшением ландшафта. Но такую конструкцию, хоть и приспособленную для открытого воздуха, в непогоду лучше защищать от дождя.

4. Тандыр


Тандыр /Фото:dachnaya-pora.ru

Тандыр /Фото:dachnaya-pora.ru

 

Тандыр является традиционной восточной печью, она нужна для приготовления пищи с помощью прямого и непрямого тепла. Строится обычно из глины и обеспечивает максимально равномерное распределение тепла, а также удерживает его длительное время. Все блюда, которые готовятся в тандыре, имеют по-истине неповторимый вкус. Там можно приготовить мясо, лепешки, овощи. Из-за толстых стен тандыра все соки и ароматы в продуктах сохраняются. Для того чтобы растопить тандыр, можно использовать дрова и уголь, а построить его получится и самостоятельно.

5. Печь-камин


Печь камин /Фото:russian.alibaba.com

Печь камин /Фото:russian.alibaba.com

 

Очень универсальный и функциональный вариант. Камин для эстетического удовольствия в сочетании с печью для приготовления блюд на открытом воздухе. Обычно их строят из керамики, кирпича или даже металла. Печь-камин прекрасно впишется в камин, а вокруг такой конструкции можно будет построить навес или беседку. Камин позволит наблюдать за огнём в прохладные вечера и греться у него, а в печи при этом можно будет запекать мясо.

6. Печь-барбекю


Барбекю /Фото:betonpogreb.ru

Барбекю /Фото:betonpogreb.ru

 

Для любителей готовить мясо на гриле существуют специальные печи-барбекю. Они обычно имеют решетку для жарки и отдельный отсек для дров. Строятся из металла и кирпича и иногда могут иметь дымоход. Такую печь очень просто использовать, а мясо на ней обладает особым ароматом. Рыба и овощи на гриле тоже будут отличаться от просто поджаренных на сковороде.

7. Печные комплексы


Печной комплекс /Фото:uslugi.yandex.ru

Печной комплекс /Фото:uslugi.yandex.ru

 

Для тех, кто хочет обладать всем и сразу существуют и печные комплексы. Это многофункциональные виды конструкции, имеющие разные виды жаровней. Это может быть печь, гриль, камин, варочная поверхность и, конечно, место для хранения дров и угля. На открытом воздухе обычно их и строят из-за размеров конструкции.

Модели бывают разными, с разнообразным дизайном, отлично вписывающимся в ландшафт участка. В некоторых комплексах предусмотрены столы и скамейки, а также столешница, чтобы нарезать овощи или мясо, а также полки для посуды. Обычно они топятся на углях и дровах, долго удерживают тепло и могут обогревать в холодное время.
Очень стильно смотрится /Фото:ru.pinterest.com

Очень стильно смотрится /Фото:ru.pinterest.com

 

И всё же материалы для садовых печей бывают разные. Сами очаги изготавливаются из кирпича либо специального жаропрочного камня. Они имеют высокую прочность и долговечность, выдерживают самые высокие температуры.

Жаровни, как переносные, так и стационарные, делаются из металла. Переносные бывают даже складными и прекрасно подходят для пикников, помещаясь в багажнике. Плюсом к этому у них имеются поддоны для угля и дров. Увы, как и у любого металла, у железной жаровни высокая склонность к ржавчине, а также сильный износ и плохая устойчивость по сравнению с другими вариантами.

Кирпичные печи выглядят очень эстетично и прекрасно подходят для того, чтобы проводить рядом с ними время. Они способны согревать длительное время, даже если не предназначены для этого изначально. Как правило, их топка выкладывается из огнеупорного шамотного кирпича. Он имеет высокую термостойкость до тысячи градусов и не повержен воздействию атмосферных осадков из-за особой отделки.
Почему бы не добавить оригинальности /Фото:m—strana-ru.turbopages.org

Почему бы не добавить оригинальности /Фото:m&#8212;strana-ru.turbopages.org

 

Для того, чтобы большая и тяжелая печь была устойчивее, для её основания нужно соорудить бетонные полы. На них комплекс любой сложности будет и смотреться лучше, и дольше прослужит. Сами жаровни и их заслонки лучше приобрести или изготовить из чугуна, материал отличается долгим удержанием тепла. А для самых больших эстетов существуют и заслонки из огнеупорного стекла, через них можно наблюдать за огнём. Для дымоходов идеально подойдёт сталь, она стойка к коррозии, а трубы можно сделать и из кирпича, но это будет дорогой подход.

Как правило, такие комплекты или отдельные печи устанавливают рядом с зонами отдыха на участке. Это могут быть беседки, веранды или навесы, пергола и тенты. Заранее стоит подумать и о дровнике, который будет находиться недалеко, потому что в любом случае дров для растопки печи нужно много. Устанавливать всё это также лучше с подветренной стороны, чтобы дым не проникал в дом или сарай.
Современная жаровня /Фото:Pinterest

Современная жаровня /Фото:Pinterest

 

Чем больше будет комплекс или печь-барбекю, там больше пространства ей и потребуется. Железобетонный фундамент нужен даже самым простым конструкциям, чтобы она не перевернулась и угли не начали сыпаться прямо на траву. Он будет способен выдерживать даже большие нагрузки. Украсить поверхность этого основания можно: плиткой, брусчаткой, камнем. После того, как там будет установлена мебель, получится настоящее патио.
Можно готовить всё и сразу /Фото: viva-verde.ru

Можно готовить всё и сразу /Фото: viva-verde.ru

 

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