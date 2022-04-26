Самые известные брачные аферисты в истории.
Пожалуй, каждый мечтает о браке. Вот только одни представляют себе долгую и счастливую жизнь на равных с партнером, а другие ищут человека, который бы обеспечил им безбедное существование. Альфонсов и содержанок хватало во все времена. В этом обзоре представлены брачные аферисты, которые оставили свой след в истории.
Китайский император Гао-Цзы
Император Гао-цзу Хань (III век до н.э.) | Фото: ekabu3.unistoreserve.ru.
Дорогу к китайскому престолу безродному крестьянину Гао-Цзы открыл брак с дочерью высокопоставленного чиновника. Предприимчивый молодой человек быстро сумел подняться по карьерной лестнице. Будучи императором, Гао-Цзы налаживал контакты с правителями соседних государств при помощи браков. Вот только представительниц королевской крови на всех не хватало, поэтому император за китайских принцесс выдавал обычных наложниц.
Царь Сирии Александр I Валас
Монета с изображением царя Сирии Александра I Валаса. | Фото: img1.liveinternet.ru.
Простой уроженец древнегреческого города Смирна сумел одурачить правящую верхушку Египта, выдав себя за Александра, сына царя Антиоха. Он очаровал дочь фараона Птолемея VI, затем на ней женился и стал правителем Сирии. Когда стала известна правда, фараону даже пришлось давать деньги ушлому зятю на подкуп армии, чтобы трон остался у Александра. Самозванец еще пять лет управлял страной, возмущая жителей своим разгульным образом жизни. В конце концов, в результате дворцового переворота Александр I Валас был убит придворными.
Сонька Золотая Ручка
Сонька Золотая Ручка. | Фото: historytime.ru.
Пожалуй, самой известной брачной аферисткой конца ХIХ века была Софья Блювштейн, еще известная как Сонька Золотая Ручка. Эта женщина была далеко не красавицей, но своей женственностью и врожденным артистизмом она обобрала до нитки не одного мужчину. Одним из мужей Соньки был богатый делец Школьник. Вскоре жена практически разорила его и бросила, сбежав к карточному шулеру Михелю Бренеру. Далее выполнял все прихоти Софьи вор Михель Блювштейн. После череды блестящих афер Сонька Золотая Ручка угодила на каторгу и умерла в ссылке на Сахалине.
Авантюрист Александр Зубков
Madame и Мonsieur Зубковы. | Фото: storyfiles.blogspot.com
После 25 лет счастливого брака прусская принцесса Фредерика Амалия Вильгельмина Виктория, приходившаяся сестрой германскому кайзеру Вильгельму, овдовела. Много лет она носила траур по своему ушедшему супругу, пока на ее пути не встретился выходец из России Александр Зубков.
Молодой человек без гроша за душой приехал в Бонн (тогдашняя столица Рейнской республики) в 1927 году к своему дальнему родственнику занять денег. Родственник был вхож в дом принцессы и однажды привел Зубкова к ней на чай. 61-летняя принцесса без памяти влюбилась в харизматичного 27-летнего русского и вышла за него замуж. Этот мезальянс поверг в шок высшее европейское общество, но принцессе Виктории было все равно.
Принцесса Виктория и ее муж Александр Зубков. | Фото: hronika.info.
Обрадованный Зубков всего за несколько месяцев растратил все состояние принцессы (12 миллионов франков) и остался должен еще 600 тысяч франков. Обедневшая Виктория вынуждена была продать свой особняк, в котором прожила всю жизнь, и переехала в скромный домик на окраине. Зубкова же под предлогом драки депортировали из страны. В 1929 году авантюрист был замечен в одном из ресторанов Люксембурга, где он работал официантом и завлекал клиентов фразой: «Вас обслуживает зять кайзера».
«Синяя борода» Анри Дезире Ландрю
Анри Дезире Ландрю вполне можно назвать «Синей бородой». Этот брачный аферист не только разорял своих жертв, но и убивал их. Первая мировая война унесла жизни многих мужчин, оставив женщин вдовами. Именно поэтому так популярны были брачные объявления. В период с 1914 по 1919 годы Ландрю дал обещание жениться 283 женщинам.
Действовал аферист по одной схеме. Вскоре после женитьбы он страховал жизни женщин или же под различными предлогами склонял их составлению на его имя завещаний. После достигнутого Анри Дезире Ландрю отвозил жертв к себе на загородную виллу, убивал их там, расчленял, а куски тел сжигал в камине. Любопытно, что драгоценности, которые он не мог заложить в комиссионные магазины, Ландрю презентовал своей законной супруге, с которой у него было четверо детей. Когда аферист угодил на скамью подсудимых в 1919 году, расследование длилось два года. Полиция выдвигала обвинения об убийстве порядка 300 женщин, хотя доказаны были только 11 из них. Аферист и убийца был приговорен к смертной казни.
Анри Дезире Ландрю. | Фото: fresher.ru.
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