Чем покоряла древних поэтов дочь слепого фиванского царя Антигона

Наверняка многие хотя бы краем уха слышали о трагической судьбе Антигоны, отстаивающей законы богов и предстающей перед судом по законам человека. Но мало кто знает о деталях, повлёкших за собой ряд печальных и необратимых событий, которые после стали неотъемлемой частью произведений искусства.
Основным источником для истории Антигоны является одноимённая трагедия Софокла, одного из трёх знаменитых греческих драматургов, двумя другими из которых являются Эсхил и Еврипид.
«Антигона» Софокла. \ Фото: wordpress.com.
«Антигона» Софокла продолжает трагическую траекторию, заданную Эдипом в его попытках изменить свою судьбу. После изгнания Эдипа из Фив двое его сыновей, Этеокл и Полиник, первоначально согласились разделить трон, чередуя правление каждый год. Однако, когда закончился первый год Этеокла, он отказался передать власть Полинику. Полиник ответил тем, что собрал армию при поддержке царя Аргоса. Хотя Антигона пыталась умолять своего брата Полиника отменить нападение, он не стал её слушать.
Эдип и Антигона, Антони Бродовский. \ Фото: google.com.
Возглавляемая Семью чемпионами против Фив, армия аргивян нещадно и внезапно атаковала стены города. Они потерпели сокрушительное поражение, и два брата убили друг друга в битве, как и предсказывал Эдип. Бывший шурин и дядя Эдипа, Креон (Креонт), стал новым царём Фив. Он с честью похоронил Этеокла, но постановил, что тело Полиника должно было сгнить на поле боя – самое ужасное из возможных наказаний.
Антигона и её сестра Исмена были последними оставшимися в живых членами их семьи. Они потеряли обоих родителей и братьев из-за трагической судьбы. История Антигоны начинается с того, что она просит Исмену тайно встретиться с ней, чтобы рассказать ей о постановлении Креона о том, что тело Полиника должно оставаться непогребённым, являясь пищей для птиц-падальщиков. Такая бессердечность оставила бы его дух томящимся в подвешенном состоянии, неспособным спуститься в подземный мир, как ему следовало бы.
Драматический монолог Креонта (Антигона). \ Фото: wordpress.com.
Однако, Исмена была полной противоположностью своей волевой, упрямой сестре. Тихая и скромная, она боялась гнева Креона и отказалась помочь Антигоне с предполагаемым погребением их брата. Несмотря на её отчаянные попытки напугать и отговорить Антигону от её миссии, её слова лишь сильнее разозлили сестру. В конце концов Антигона в гневе отослала от себя сестру, сказав: «Уходи, Исмена, скоро я возненавижу тебя, и мёртвые тоже возненавидят, потому что твои слова полны ненависти. Оставьте мне мой глупый план. Я не боюсь опасности, если это означает смерть, то это не будет худшей из смертей, ибо нет ничего хуже, чем смерть без чести…»
Портрет Антигоны, Барон Фредерик Лейтон. \ Фото: commons.wikimedia.org.
На следующее утро взошло солнце, и тело Полиника лежало под тонким слоем грязи. Возможно, оно и не было полностью погребено, но этого было достаточно, чтобы позволить его душе отправиться в подземный мир. Перепуганный часовой побежал сообщить Креону как раз в тот момент, когда новый правитель заявлял о своей приверженности справедливости и верховенству закона перед группой поддерживающих фиванских старейшин. Люди, дежурившие накануне ночью, ничего не видели и не могли выдать виновного. Докладывающий часовой ещё больше разозлил царя своим предположением, что, возможно, это дело рук богов. Креон отпустил его с коротким приказом немедленно найти преступника.
Погребальная урна из гробницы Цейкны, изображающая смерть Этеокла и Полиника, 200-150 гг. до н. э. \ Фото: galleriabazzanti.it.
Несмотря на то, что часовой ушёл испуганным, он вскоре разработал план. Обнаружив тело Полиника и затаившись в засаде вне поля зрения, он застал Антигону в момент его перезахоронения и, поймав её, привёл девушку к царю Креону. Потрясённый встречей со своей племянницей, Креон поначалу не мог в это поверить. Однако Антигона без колебаний призналась в своих деяниях, настаивая на том, что, нарушая его законы, она поддерживала гораздо более могущественные законы богов. Креон приказал привести к нему Исмену, обвинив её в равной доле в преступлении. Исмена пыталась признаться и присоединиться к своей сестре в её смертном приговоре, но, согласно Софоклу, Антигона отказалась позволить ей взять вину на себя.
Антигона и Исмена, Эмиль Тешендорф, 1892 год. \ Фото: google.com.
Креон приказал отвести девушек в тюрьму, решив казнить Антигону, но ещё не решил судьбу Исмены. Позже сын Креона Хениош, который был помолвлен с Антигоной, предстал перед своим отцом. Поначалу притворяясь сочувствующим решению своего отца, Хениош сначала попытался аргументированно отстаивать жизнь Антигоны, но в «Антигоне» Софокла он вскоре вступил в безобразную перепалку с отцом. Креон поклялся, что убьёт Антигону на глазах у Хениоша, но Хениош выбежал из дворца.
Антигона и Полиник, Никифорос Литрас, 1865 год. \ Фото: nationalgallery.gr.
Поняв невиновность Исмены, Креон отпустил её. Вместо того, чтобы прямо запачкать руки кровью, он приговорил Антигону к тому, чтобы заживо запереть её в пещере в пустыне. «Она должна получить пищу, как это принято, чтобы оправдать состояние её смерти. И там пусть она помолится богам ада: они её единственные боги. Возможно, они покажут ей спасение от смерти, или она может узнать, хотя и поздно, что благочестие, проявленное к мёртвым, напрасно вызывает жалость». Антигона храбро, но печально заняла своё место в пещере. Фиванцы, которые ранее поддержали твёрдое решение Креона, составили хор Антигоны Софокла, были тронуты жалостью и сочувствием к ней.
Антигона, похоронившая Полиника, Себастьян-Луи-Гийом Норблен де ла Гурден, XIX век. \ Фото: adireito.jusbrasil.com.br.
Креон начал колебаться в своём приговоре только тогда, когда столкнулся со слепым оракулом Тейресием (Тиресий), который настаивал на том, что боги не одобряли его обращение с трупом Полиника. Но царь вновь вспыхнул гневом, обвинив Тейресия в том, что он взял взятку, чтобы сказать это. Тейресий сурово возразил в ответ: «Это твоё преступление: фурии и тёмные боги Ада быстро понесут за тебя ужасное наказание». Наконец, тронутый долгой историей правдивости старого пророка, Креон смягчился. Он собрал несколько своих людей и поспешил построить гробницу для Полиника и освободить Антигону.
Антигона обнаружена над мёртвым телом её брата, Джон Гибсон, XIX век. \ Фото: royalacademy.org.uk.
Сначала они ухаживали за телом Полиника. Когда он и его люди приблизились к пещере, где он заточил Антигону, они услышали скорбный голос Хениоша, доносившийся изнутри. Они поспешили ко входу и замерев, увидели, что Антигона повесилась. Хениош лежал рядом с ней, обнимая её за талию и оплакивая. Креон пытался просить прощения, но Хениош был непреклонен и плюнул отцу в лицо, бросился на него со своим мечом, но промахнувшись, заколол себя.
Антигона, приговорённая Креоном к смертной казни, Джузеппе Диотти, 1845 год. \ Фото: de.wikipedia.org.
К тому времени, когда Креон вернулся в город, неся на руках своего единственного сына, гонец уже принёес весть в Фивы. Креон вошёл с известием, что его жена тоже умерла, убив себя, узнав о самоубийстве Хениоша. Совершенно разбитый, Креон отправился посмотреть на тело своей жены, полностью виня себя в её потере, и потере своего сына.
Тиресий, Генри Синглтон, 1792 год. \ Фото: pinterest.ru.
В «Антигоне» Софокла рассказ заканчивается тем, что главный советник Креона рассказывает зрителям урок пьесы: «Нет счастья там, где нет мудрости. Нет мудрости, кроме как в подчинении богам. Громкие слова всегда наказываются, и гордые люди в старости учатся быть мудрыми».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии