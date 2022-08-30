Правильная диета: 5 фруктов, которые мешают похудеть
Стройность и фрукты – кажется, что эти два понятия абсолютно совместимые. Но не всегда. Как ни странно, во многих диетах лишними бывают именно фрукты.
Первое, на что нужно обращать внимание – это калорийность продуктов, второе – количество жиров. Есть и другие немаловажные факторы, при учёте которых следует строить свой рацион.
1. Авокадо
Авокадо
Он вкусный. Его используют часто спортсмены для питания. Но! Этот фрукт очень калорийный. В 100 гр. содержится 227 ккал. А вес одного авокадо в среднем составляет 300 г. Здесь очень много жиров – 17-20 г на каждые 100 г веса.
2. Бананы
Бананы
Вкусные, богатые калием, но тоже очень калорийные. В них много углеводов в виде сахаров. Не так давно учёные дали ещё один повод задуматься: в бананах содержатся компоненты, которые блокируют процесс расщепление жира на несколько часов! Ещё один минус этого фрукта – высокий гликемический индекс. А это говорит о способности углеводов быстро преобразовываться в крови в глюкозу.
3. Груши
Груши
В целом не такие «опасные», как предыдущие два, но в больших количествах негативно отражаются на работе кишечника, обладая вяжущим эффектом. По крайне мере, на завтрак есть груши не стоит, чтобы не затормозить работу ЖКТ на целый день.
4. Виноград
Виноград
В нём много сахаров. И процесс переваривания винограда затягивается из-за кожуры.
5. Дыня
Дыня
В ней много быстрых углеводов. Если энергия после переваривания не будет израсходована, например, при помощи спортивных занятий, то эти углеводы отложатся на боках.
Яблоки
Все точно знают, что хороши для диеты яблоки. В них мало калорий и много клетчатки, а также железа и других полезностей. Выбирая плоды для диеты, стоит обратить внимание на киви и ананас, которые способствуют расщеплению жиров. Хороши в этом отношении и цитрусы – апельсины, а ещё лучше менее сладкие грейпфруты.
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