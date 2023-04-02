Кто такой Псевдо-Аристотель и действительно ли его сочинения обогатили науку

Своеобразный феномен возник когда-то в литературе: на свет появлялись сочинения, автором которым указывался Аристотель, древнегреческий мыслитель. Порой даже возникала путаница – не он ли в действительности создал произведения, что пользуются таким успехом у многочисленных читателей? Как правило, такое авторство впоследствии опровергалось, но работы Псевдо-Аристотеля оставались на виду. Кто же выступал под именем Аристотеля и зачем?
Почему имя Аристотеля обладало таким могущественным действием
Аристотель. Римская копия с греческого оригинала работы Лисиппа
Аристотель жил больше двадцати трех веков назад, а все-таки превзойти его вклад в науку, судя по всему, не удалось никому. Эту науку он, вообще говоря, и создал – как способ познавать объективную действительность и самого человека. На основе учения Аристотеля построены и «теоретические» науки – математика, физика, метафизика, и «практические» - политика, этика, и «поэтические» - то есть творческие. Аристотель описывал причины всего сущего, разрабатывал систему философских категорий, касался соотношения пространства и времени, да и вообще создал почву для развития научного знания.
Ф. Хайез. Аристотель
А потому нетрудно предположить, что все написанное этим мыслителем по умолчанию будет иметь особенную ценность. Определить ее, эту ценность, в количественном выражении практически невозможно, настолько она высока – все равно что рассуждать о значимости внезапно найденной третьей поэмы Гомера.
Кто первый придумал увековечить свое произведение, написав на нем имя Аристотеля как автора, сказать трудно. Слава ученого уже при его жизни была очень велика, и, по всей видимости, под его именем выпускали в свет труды еще его ученики и последователи – то есть происходило это в четвертом веке до нашей эры.
Аристотель родился в 384 г. до н.э. в городе Стагира во Фракии. Он рано потерял родителей, но успел перенять от отца начальные знания и интерес к учебе, и в возрасте семнадцати лет приехал в Афины, где стал учеником Платона.
Место в Афинах, где существовал Ликей Аристотеля
Время было не самое спокойное, античный мир сотрясали военные конфликты; на тот же период пришлись завоевания Филиппа Македонского, который узнал о мудреце-Аристотеле и пригласил его обучать его сына Александра. В то время будущему великому полководцу было около тринадцати лет. После смерти царя Филиппа, когда власть перешла к новому правителю Македонии, Аристотель оставил ученика и уехал обратно в Афины, где основал свою школу – Ликей. Учеников Ликея называли еще перипатетиками, то есть «прогуливающимися», поскольку именно так последователи Аристотеля предпочитали овладевать мудростью – на ходу, прогуливаясь.
Аристотель работы Рафаэля (фрагмент)
Грек из Стагиры за свою довольно долгую, в 62 года, жизнь создал большое количество произведений. Они касались онтологии, учения о бытии, его принципах и главных категориях. Аристотеля считают основоположником логики как науки, он упорядочил все имеющиеся тогда в распоряжении человека знания.
Аристотель объяснял соотношение души и тела, теоретического знания и практического опыта, заложил основы этики, создал учение о государстве, посвящал внимание космологии и Земле как планете, создал ряд трудов по риторике, писал о естественных науках, в том числе давал описания природы и разных видов животных. На учение Аристотеля во многом опирается и наука психология.
Автор – Псевдо-Аристотель
Аристотель, римская копия с греческого оригинала
Аристотель написал действительно много – и некоторые из этих произведений не получили распространения при его жизни. Считается, что он завещал все свои труды ученику и философу Феофрасту, а затем они перешли к некоему Нелию из Скепсиса.
Рукописи хранились не в самых лучших условиях, в сырости, отчего частично пострадали. Восстанавливались аристотелевские произведения уже в I веке новой эры, и еще в Древнем Риме все они были изданы – в том виде, в каком известны и сейчас.
Страница из «Тайной книги тайн» Псевдо-Аристотеля
При чем же тут Псевдо-Аристотель? Это собирательное название всех тех, кто обнародовал результаты своих размышлений под именем великого ученого. Это делали еще сами ученики Аристотеля, возможно, кстати, среди опубликованных ими трудов были и истинные работы философа.
Псевдо-Аристотель, собирательный образ, пользовался именем философа на протяжении всего времени, что Аристотель известен как мыслитель. Сочинения на латыни, на греческом и арабском, труды по алхимии, астрологии, хиромантии – того, что и в голову, возможно, не приходило мудрецу из Стагиры – распространялись по свету. Истинные авторы этих произведений, разумеется, неизвестны.
Книги Псевдо-Аристотеля
«Шедевр Аристотеля»
Самой популярной из псевдоаристотелевских стала работа Secretum Secretorum, она была переведена в том числе и в Древней Руси, получив название «Тайная книга тайн». В средневековой Европе этот труд был популярнее настоящих творений Аристотеля. «Книга тайн» включала в себя собрание наставлений, которые якобы давал Аристотель своему ученику Александру Македонскому. Она касалась знаний из этики, физиогномики, алхимии, медицины и разных видов искусств. Арабский оригинал книги датируется VIII – IX веками, на русском ее создали не раньше XVI века. Между прочим, в авторстве Аристотеля в данном случае не сомневались – и с удовольствие перенимали тайную мудрость великого учителя, передаваемую великому же ученику.
Всего в обращении находилось около сотни сочинений Псевдо-Аристотеля, большая их часть была написана в Средние века
Если «Секретум» стал самым тиражируемым произведением Средних веков, то новые времена принесли свои интересы. «Шедевр Аристотеля» – это была написанная в XVII веке работа об акушерстве и интимных практиках. Разумеется, и это был бестселлер. В Англии «Шедевр» побил все рекорды по тиражам и продажам.
Сочинения Псевдоаристотеля при всех их различиях отличало обычно наличие противоречий в тексте, самостоятельные вставки переводчиков, из-за чего возникали повторы и вообще терялось и без того не самое высокое качество текста. Зато труд приобретал известность и в какой-то степени бессмертие.
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