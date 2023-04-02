Кто такой Псевдо-Аристотель и действительно ли его сочинения обогатили науку

Почему имя Аристотеля обладало таким могущественным действием

Аристотель. Римская копия с греческого оригинала работы Лисиппа

Ф. Хайез. Аристотель

Место в Афинах, где существовал Ликей Аристотеля

Аристотель работы Рафаэля (фрагмент)

Автор – Псевдо-Аристотель

Аристотель, римская копия с греческого оригинала

Страница из «Тайной книги тайн» Псевдо-Аристотеля

Книги Псевдо-Аристотеля

«Шедевр Аристотеля»

Всего в обращении находилось около сотни сочинений Псевдо-Аристотеля, большая их часть была написана в Средние века