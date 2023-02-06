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Вы ни за что не отгадаете, что изображено на картинке!

Вы ни за что не отгадаете, что изображено на картинке!

А вот и правильный ответ: это обувь на платформе, защищающая от грязи и нечистот.

Самая знаменитая древняя канализация была построена на территории Древнего Рима. Клоака Максима (или, как ее еще называют, Большая Клоака) была настолько огромной, что передвигаться по ней могли на лодках в несколько рядов. С падением Римской империи многие изобретения были забыты.

В средневековой Европе канализация отсутствовала, нечистоты выбрасывались прямо на улицы. Дизентерия, брюшной тиф, эпидемии чумы и холеры на протяжении нескольких веков косили европейцев сотнями тысяч. Боккаччо в «Декамероне» наглядно изобразил туалет того времени. Две жерди с прибитыми сверху досками располагались в узком проулке между домами. Навесную будку с выгребной ямой могли позволить себе лишь богатые.

Для того чтобы не испачкаться в помоях, была придумана специальная обувь — chopines. Туфли снабжались высокой платформой, что позволяло женщинам сохранять ступни в чистоте. Принято считать, что chopines в основном носили венецианские куртизанки, однако это не так, они были распространены во многих европейских странах, подобная обувь была даже у английской королевы Елизаветы I. Высота платформы сильно разнилась, достигая в отдельных случаях полуметра. Для красоты обувь обивали кожей, бархатом, кружевами, украшали драгоценными камнями.

Однако изящно ходить в такой обуви мало у кого получалось. Поэтому дамы надевали ее только в присутствии кавалеров или служанок, которые помогали им передвигаться. Носить chopines перестали лишь в XVIII веке под влиянием английской моды, сменив платформу на высокий каблук.

Вы ни за что не отгадаете, что изображено на картинке!

Вы ни за что не отгадаете, что изображено на картинке!

Вы ни за что не отгадаете, что изображено на картинке!

Вы ни за что не отгадаете, что изображено на картинке!

Вы ни за что не отгадаете, что изображено на картинке!

Вы ни за что не отгадаете, что изображено на картинке!

Вы ни за что не отгадаете, что изображено на картинке!

Вы ни за что не отгадаете, что изображено на картинке!

Вы ни за что не отгадаете, что изображено на картинке!

Вы ни за что не отгадаете, что изображено на картинке!

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Вы ни за что не отгадаете, что изображено на картинке!

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Вы ни за что не отгадаете, что изображено на картинке!Подписаться на мой Instagram
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