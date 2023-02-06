Вы ни за что не отгадаете, что изображено на картинке!
А вот и правильный ответ: это обувь на платформе, защищающая от грязи и нечистот.
Самая знаменитая древняя канализация была построена на территории Древнего Рима. Клоака Максима (или, как ее еще называют, Большая Клоака) была настолько огромной, что передвигаться по ней могли на лодках в несколько рядов. С падением Римской империи многие изобретения были забыты.
В средневековой Европе канализация отсутствовала, нечистоты выбрасывались прямо на улицы. Дизентерия, брюшной тиф, эпидемии чумы и холеры на протяжении нескольких веков косили европейцев сотнями тысяч. Боккаччо в «Декамероне» наглядно изобразил туалет того времени. Две жерди с прибитыми сверху досками располагались в узком проулке между домами. Навесную будку с выгребной ямой могли позволить себе лишь богатые.
Для того чтобы не испачкаться в помоях, была придумана специальная обувь — chopines. Туфли снабжались высокой платформой, что позволяло женщинам сохранять ступни в чистоте. Принято считать, что chopines в основном носили венецианские куртизанки, однако это не так, они были распространены во многих европейских странах, подобная обувь была даже у английской королевы Елизаветы I. Высота платформы сильно разнилась, достигая в отдельных случаях полуметра. Для красоты обувь обивали кожей, бархатом, кружевами, украшали драгоценными камнями.
Однако изящно ходить в такой обуви мало у кого получалось. Поэтому дамы надевали ее только в присутствии кавалеров или служанок, которые помогали им передвигаться. Носить chopines перестали лишь в XVIII веке под влиянием английской моды, сменив платформу на высокий каблук.
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