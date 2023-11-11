10 «древних» артефактов, значение которых учёные явно переоценили

Неуместный артефакт - это археологическое открытие, которое никак не вписывается в исторический период, к которому его относят. Их часто считают доказательством (часто безосновательным) древних цивилизаций, пришельцев и других паранормальных явлений. В этом обзоре 10 подобных объектов, и странно-увлекательные историй, с ними связанные.
1. Артефакт из Косо
Древняя свеча зажигания.
Когда в 1961 году три человека искали ценные камни на горе возле калифорнийского городка Оланча, они натолкнулись на таинственный древний артефакт. Первоначально они приняли его за жеоду (полый камень, содержащий внутри кристаллы). Но внутри скрывалось нечто гораздо более странное: цилиндр из фарфороподобного материала и тонкий стержень из светлого металла, заключенный в шестиугольную оболочку из окислившейся меди и другого неопознанного материала. Это был явно рукотворный объект, но проблема заключалась в том, что возраст породы составлял не менее 500 000 лет. Поэтому невозможно, чтобы «Артефакт из Косо» был создан человеком.
Основная наука или археология никогда не воспринимали артефакт всерьез. Тем не менее, он сразу стал предметом множества лженаучных и альтернативно-археологических спекуляций и оставался таковым на протяжении десятилетий. Некоторые говорили, что это предмет из древней Атлантиды. Другие думали, что его оставили пришельцы или даже путешественники во времени. Наконец, в 1999 году группа скептиков сделала несколько фотоснимков и рентгеновских снимков предполагаемого «древнего артефакта» (или, скорее, копии, потому что оригинал, вероятно, потерялся в 1960-х годах).
Они заметили, что артефакт из Косо очень похож на старую свечу зажигания, и показали изображения различным коллекционерам. Они сразу же узнали артефакт: это была действительно старая потрепанная свеча зажигания 1920-х годов, сj ржавыми металлическими деталями.
2. Окаменелости Берингера
В начале XVIII века профессор медицины в Вюрцбургском университете Иоганн Берингер был уважаемым врачом и естествоиспытателем. Он очень интересовался дебатами о происхождении окаменелостей, которые бушевали в научных кругах той эпохи. Также Берингер был очень целеустремленным человеком, который верил в свою непогрешимость.
Окаменелости Берингера.
Однажды студенты Берингера решили подшутить над ним. На горе Эйбельштадт, куда он часто ходил в поисках окаменелостей, они подбросили искусственные окаменелости, которые на самом деле были не чем иным, как тщательно вырезанными на камнях лягушками, пауками, птицами, ящерицами и т. д. Берингер же полностью поверил, что эти подделки являются настоящими окаменелостями. Студенты решили посмотреть, как далеко зайдет профессоh в своей вере, поэтому они сделали еще больше окаменелостей. На новых были надписи на иврите, сирийском и вавилонском языках. На одном из них даже было имя «Иегова». И снова Берингер полностью поверил своим глазам. Он начал разрабатывать теорию о том, что окаменелости являются «божественным промыслом». И затем, как только Берингер выпустил книгу, он нашел еще одну «окаменелость Берингера»… на которой было его имя. Вот тогда и наступило осознание страшной правды.
В некоторых версиях этой истории говорится, что униженный Берингер потратил свое состояние, пытаясь купить каждую копию своей нелепой книги, и умер в нищете. На самом деле его судьба была менее трагичной: Берингер узнал, что шалость была организована двумя коллегами, и немедленно подал на них в суд. Они были опозорены, а Берингер продолжил блестящую карьеру и написал еще несколько книг.
3. Палец йети из Пангбоче
В хранилищах Музея Королевской коллегии хирургов Англии в Лондоне есть таинственный предмет с надписью «Палец Йети». Авантюрист, который привез его туда, уверждал, что открыл его в 1958 году, когда в составе группы посетил монастырь Пангбоче в Непале. Во время их пребывания они увидели ценную реликвию монастыря: большую, похожую на человеческую руку, с острыми когтями и грубой черной кожей. Авантюрист был заинтригован и договорился с хранителями храма: в обмен на подходящую замену и пожертвование монастырю он получит один палец от этой руки йети. Так палец оказался в хранилищах музея.
Палец йети из Пангбоче.
Когда в 2008 году провели тесты когтистого полуразложившегося пальца, оказалось, что она почти наверняка был человеческим. Хотя состояние пальца почти наверняка объясняло это «почти», ученые были заинтригованы и захотели попытаться получить больше образцов из Пангбоче. К сожалению, кто-то украл оригинальную руку, поэтому у исследователей так и не было возможности полностью разоблачить (или подтвердить) теорию.
WETA Workshop (создатели костюмов для фильмов «Властелин колец») позже подарили монастырю тщательно изготовленные копии руки и еще одну украденную реликвию, предполагаемую тюбетейку йети. Таким образом, монахи могли продолжать показывать людям странные предметы за небольшую плату.
4. Кенсингтонский рунический камень
Кенсингтонский рунический камень.
Кенсингтонский рунический камень - это древний рунный камень викингов, который был найден в Миннесоте. В 1898 году фермер Олаф Оман раскопал эту серую 90-килограмовую плиту с древней рунической письменностью, после чего в течение следующего столетия бушевали споры об ее истинном происхождении. Археологи-любители вложили много денег, чтобы собрать доказательства подлинности камня. Академики считают, что викинги, вероятно, не появлялись возле озера Верхнее, и потратили десятилетия, пытаясь доказать, что рунный камень из Кенсингтона - подделка.
В 2011 году шведские исследователи нашли некоторые доказательства того, что камень действительно подделка. Они нашли и расшифровали цифровой код, вырезанный на камне. Он гласил: «Найдено Оманом. Мы собирали и хранили дрова у этого камня».
5. Тамильский колокол
Тайна тамильского колокола не в том, кто его сделал или когда. На нем имеются четкие надписи и маркировки культуры тамилов, и, по оценкам экспертов, он был сделан где-то между 1400 и 1540 годами нашей эры. Однако вопрос заключается в следующем: как колокол оказался в отдаленной деревне маори в Новой Зеландии, где туземцы использовали его в качестве кастрюли. Нет никаких других указаний на то, что данная область когда-либо посещалась другими культурами до 1840 года, когда в деревню приехал европеец Уильям Коленсо. Что еще более странно, жители деревни сказали Коленсо, что нашли колокол в корнях большого дерева, которое выкорчевано во время шторма много лет назад.
Тамильский колокол.
Как именно колокол попал в деревню, никогда не было убедительно доказано. Тем не менее, многие люди интересовались его историей, и тщательное исследование дало некоторое представление об одной очень вероятной причине, которую эксперты называют «заброшенной теорией». В ней нет никаких древних посещений Новой Зеландии чужаками или паранормальных сил. Согласно «заброшенной теории», первоначальным владельцем колокола был мужчина по имени Мусульманин-тамил, который, вероятно, принадлежал к одной из известных семей-судовладельцев, базирующихся в порту Нагапаттинам, в юго-восточной Индии. Один из тамильских кораблей был захвачен морем и брошен экипажем, но его деревянный корпус оставался достаточно неповрежденным, чтобы годами держаться на плаву. Со временем течения принесли пустой корабль в Новую Зеландию, где его выбросило на берег. Прошли века, и природа взяла свое, разрушив корабль, от которого остался только металлический колокол.
6. Птица из Саккары
«Птица из Саккары» - небольшая деревянная статуэтка в форме птицы, которая была раскопана в 1898 году в одном из могильников Саккары, Египет. По оценкам экспертов, артефакту около 2000 лет, и в основном исследователи говорят, что это была детская игрушка, бумеранг или, возможно, ранний флюгер. Однако другие, более мистически настроенные люди заметили, что фигурка обладает определенными аэродинамическими свойствами, которые делают ее похожей на масштабную модель чрезвычайно эффективного самолета типа планера.
Птица из Саккары
Некоторые предполагают, что у «птицы Саккара» когда-то было хвостовое оперение. Модели, созданные в виде этой фигурки из пробкового дерева, чтобы проверить подобную теорию, показали неоднозначные результаты.
Вероятно, ученые уже никогда не узнают, чем на самом деле была Птица.
7. Лампочка Дендеры
Древний храм Хатор в египетской Дендере имеет несколько подземных пещер и коридоров. На одной из стен этого комплекса изображена лампочка Дендеры: странное иероглифическое изображение, похожее на «трубку Крукса», раннюю версию лампочки. Многие утверждают, что изображение является доказательством таинственных древних технологий: волнистая змея представляет собой нить накала, цветок лотоса изображает колбу, а «колонна джед» - это изображение изолятора. Есть также изображение бабуина, который, по словам фон Даникена, является предупреждением о том, что устройство может быть опасным для людей, которые не могут правильно его использовать.
Лампочка Дендеры.
Это весьма фантастическая теория. Но если подобное правильно, это полностью изменит все, что люди знают о древних египтянах.
8. Дорчестерский горшок
Дорчестерский горшок был странным, богато украшенным металлическим предметом, который обнаружили разорванным пополам на месте взрыва в XIX веке. Как сообщается, он был заключен внутри камня возрастом около 500 миллионов лет, а это явно означало, что он не был создан человеком. Неудивительно, что находка заинтересовала многих.
Конечно, настоящая история намного более приземленная. Артефакт почти наверняка является просто индийским трубкодержателем викторианской эпохи, и поэтому ему было всего несколько лет на момент его обнаружения в 1852 году. Почему же сразу в этой вещи не узнали то, чем она является на самом деле. Вероятно, искатели просто не были в курсе причудливого дизайна трубкодержателей или, может быть, они действительно хотели верить, что древние культуры сотен миллионов лет назад имели очень похожую эстетику с их собственной.
9. Абидосский вертолет
Абидосский вертолет - еще одна иероглифическая тайна, вокруг которой не утихают дискуссии. Это египетский барельеф, который совершенно непритязателен, за исключением одного странного факта: на одной части этого древнего артефакта изображен вполне современный вертолет. Снимки этого артефакта появлялись во всех статьях о паранормальном в 1990-е годы. Некоторые люди даже думали, что на изображении не только «вертолет», а также несколько самолетов, подводная лодка и даже НЛО.
Абидосский вертолет
Однако настоящие египтологи очень хорошо знакомы с этим «вертолетом» и объясняют, что это такое на самом деле. Прежде всего, изображения, которые появлялись в прессе, часто подделывали, чтобы они выглядели даже более загадочными, чем реальное. Хотя настоящие глифы действительно чем-то напоминают вертолет, это просто совпадение, вызванное эрозией каменной кладки. Со временем рабочие заново вырезали и заполняли камнем трещины, чтобы заменить некоторые из глифов, и когда «начинка» в конце концов выпала, части глифов начали пересекаться и объединяться, образуя «таинственные новые знаки». Для этого есть даже технический термин: «палимпсест».
10. Байгунские трубы
Байгунские трубы являются одним из самых загадочных артефактов. Это обширная, сложная серия ржавых металлических труб, встроенных в скалу горы. Байгуншань в особенно суровом районе китайской провинции Цинхай. Эти трубы диаметром от 2 до 40 сантиметров, которые соединяют странную горную пещеру и близлежащее соленое озеро, почти наверняка предшествуют известной человеческой истории.
Байгунские трубы
Практически невозможно, чтобы Байгунские трубы были подделкой. Практически гарантировано, что они очень древние. Когда-то считалось, что они могут быть побочным продуктом вулканической активности, заставляющей магний с высоким содержанием железа проходить через трещины в скале, но это маловероятно, потому что поблизости находится нефтяное месторождение, а формирование нефтяных месторождений занимает много времени, и их связь с вулканической деятельностью имеет тенденцию быть довольно «огнеопасной».
Недавние исследования показывают, что загадочные трубы на самом деле являются окаменелыми «слепками» древних корней деревьев. Когда-то эти корни были перенесены в место их нынешнего покоя из-за разлива давно пересохшего озера, и со временем они подверглись силам педогенеза (процесс формирования почвы) и диагенеза (превращение почвы в скалу).
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