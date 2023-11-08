6 простых хитростей, как замаскировать живот и бока с помощью одежды

Хитрость 1: Перенос внимания

Перенесите внимание на шею или стройные ноги

Хитрость 2: Многослойность

Для начала используйте три слоя одежды







Хитрость 3: Вертикальные линии

Вертикальные линии - это не только принт, но и расстегнутый тренч

Хитрость 4: Завышенная талия

Брюки и юбка с высокой посадкой скрывают недостатки в области талии

Хитрость 5: Правильные оттенки

Монохромный образ может быть в едином цвете или в разных оттенках одного цвета

Хитрость 6: Платья определенных фасонов

Удачными будут платье на запах и платье-рубашка

Бонус: Сумка кросс-боди

Сумка должна висеть в районе бедра