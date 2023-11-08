6 простых хитростей, как замаскировать живот и бока с помощью одежды

Похвастаться осиной талией может далеко не каждая девушка. И даже слегка выпирающий животик становится проблемой при выборе нарядов. Конечно, можно надеть корректирующее белье, но постоянно носить его неудобно. Чтобы не комплексовать по поводу лишних килограммов, Novate.ru предлагает взять на заметку несколько хитростей, которые помогут скрыть недостатки при помощи одежды. А в конце вас ожидает приятный бонус.
Хитрость 1: Перенос внимания
Перенесите внимание на шею или стройные ноги
Первое, и, пожалуй, самое главное правило – не делать акцент на зоне талии. Откажитесь от тесных облегающих вещей – они еще больше подчеркивают полноту и несовершенства фигуры. Попробуйте с помощью одежды перевести внимание на ту часть тела, которую вы считаете своим достоинством. Например, если у вас красивая шея и зона декольте, выберите блузу с V-образным вырезом и дополните аксессуаром вроде длинного колье или цепочки. Для того, чтобы подчеркнуть изящные плечи, наденьте платье без бретелей, а для акцента на элегантных запястьях, подверните рукава и наденьте браслет или наручные часы. Также можно обратить внимание окружающих на стройные ноги. Короткие юбки и платья, а также высокие сапоги, например, ботфорты придутся как нельзя кстати.
Хитрость 2: Многослойность
Для начала используйте три слоя одежды
Сделайте ставку на многослойность без акцента на линию талии. Чтобы все получилось идеально, нужно знать, что с чем миксовать и в какой последовательности надевать. Вот несколько важных нюансов:
• Фактура – выигрышнее всего в многослойных комплектах смотрится сочетание контрастных тканей. Противопоставлять друг другу можно, например, структуру: гладкий и рельефный, матовый и глянцевый, грубая кожа и мягкий кашемир. Так, например, прекрасно будут смотреться джинсовая юбка, атласная блуза и кожаный пиджак.
• Силуэт – в случае с многослойностью важно оставлять некоторые участки тела открытыми. Это могут быть запястья, щиколотки, ключицы – благодаря этому силуэт не будет казаться массивным и перегруженным. Также слои должны отличаться друг от друга по длине. Если они будут заканчиваться на одном уровне, возникнет эффект «капусты», и фигура станет выглядеть гораздо объемнее, чем на самом деле.
• Последовательность – распределите свою одежду по слоям, чтобы было проще ориентироваться при составлении образов. Самый нижний – топы, майки, футболки, боди, платья и блузы, средний – кардиганы, свитшоты, худи, джемперы, верхний – пальто, бомберы, плотные жакеты, куртки (джинсовые и кожаные). Для начала трех слоев будет достаточно.
Хитрость 3: Вертикальные линии
Вертикальные линии - это не только принт, но и расстегнутый тренч
Многие думают, что это правило касается исключительно принта в полоску, но на самом деле речь идет о любых вертикалях. Например, вы можете замаскировать живот при помощи второго слоя в одежде. Это создаст в образе дополнительные вертикали, которые визуально вытянут силуэт и замаскируют недостатки в виде боков или выпирающего животика. Обратите внимание, что одежду не обязательно подбирать в одной цветовой гамме – второй слой может быть контрастным по отношению к нижнему, поэтому смело экспериментируйте с оттенками. Но при этом помните, что теплые светлые тона зрительно увеличивают фигуру.
Осторожными следует быть и с глянцевыми фактурами – они также создают лишний объем. Не менее коварны материалы вроде бархата, вельвета и твида. Советуем отдавать предпочтение матовой фактуре и оттенкам, которые наиболее выигрышно гармонируют с вашей портретной зоной (цветом волос, глаз, кожи).
Хитрость 4: Завышенная талия
Брюки и юбка с высокой посадкой скрывают недостатки в области талии
Платья и топы с завышенной посадкой удачно отвлекают внимание от вашей реальной талии. Конечно, этот вариант больше подходит не для зимы, а для лета, когда свой гардероб можно пополнить нарядами в стиле ампир, пошитых из легких струящихся тканей.
В холодное время года стоит отдавать предпочтение брюкам, джинсам и юбкам с высокой посадкой. Благодаря фасону они легко маскируют проблемные места и делают талию визуально стройнее. Однако помните, что ткань изделия не должна быть слишком тонкой, чтобы не подчеркнуть недостатки, и слишком фактурной, чтобы не добавить лишнего объема. Отдавайте предпочтения гладким материалам без декора в зоне пояса. Также брюки или джинсы не должны быть слишком облегающими. Удачные модели – палаццо, прямые или расклешенные к низу. Что касается юбок, то здесь стоит обратить внимание на изделия А-силуэта, на запах, с асимметрией или полуприлегающие.
На заметку: Избегайте резинок и кулисок на брюках или юбках. Они создают ненужный объем в районе талии, а также акцентируют внимание на зоне живота (чего вы пытаетесь избежать). Также в стоп-лист должны попасть вещи с заниженной посадкой, так как она деформирует пропорции.
Хитрость 5: Правильные оттенки
Монохромный образ может быть в едином цвете или в разных оттенках одного цвета
Если вы хотите замаскировать зону талии, выбирайте для нее однотонные холодные темные оттенки. Благодаря такой цветовой гамме вы визуально «отдалите» проблемные места. Забудьте про глянцевые фактуры – используйте по максимуму матовые.
Еще один удачный вариант – создать монохромный total look, чтобы вытянуть силуэт и зрительно сделать его стройнее. А если хотите сделать аутфит более интересным, «растяните» один цвет, используя разные оттенки и фактуры – так вы будете казаться выше. Но для такого стилевого приема лучше не использовать теплые светлые оттенки – они добавят ненужного объема и сделают вас шире.
Хитрость 6: Платья определенных фасонов
Удачными будут платье на запах и платье-рубашка
Беспроигрышный вариант – платья на запах. Диагональ, которую они создают, формирует правильные пропорции, благодаря чему плечи, талия и бедра смотрятся гармонично. А V-образный вырез делает фигуру стройнее. При выборе платья обращайте внимание на полуприталенные модели, но не слишком облегающие – между телом и тканью должен быть воздух. Для того, чтобы подчеркнуть талию, используйте пояс или ремень средней ширины. А вот тонких аксессуаров избегайте – они зрительно добавляют объема в зону живота.
С коррекцией также прекрасно справляются свободные платья-рубашки. Во-первых, они не обтягивают тело и не делают акцент на лишних килограммах. А во-вторых, платья создают нужную вертикаль, благодаря шву с пуговицами по центру, и тем самым вытягивают силуэт. Вы можете носить их двумя способами: в свободном варианте, чтобы создать расслабленный образ, или дополнив поясом, тем самым подчеркнув талию. В обоих случаях платье скроет недостатки фигуры и не сделает ее бесформенной.
Бонус: Сумка кросс-боди
Сумка должна висеть в районе бедра
Отвлечь внимание от проблемных зон можно не только с помощью одежды. Аксессуары также играют в этом вопросе не последнюю роль. Хороший пример – сумка кросс-боди с длинной ручкой, которая надевается через плечо. Если дополнить ею образы, упомянутые выше, вы сможете создать необходимую диагональ и скорректировать область живота. Стилисты рекомендуют носить сумку поверх второго слоя в районе талии. Так вы сможете соблюсти баланс ширины плеч с бедрами, а талия, в свою очередь, визуально будет казаться уже.
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