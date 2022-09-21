Заготовка базилика на зиму

Невероятно ароматный базилик — прекрасное дополнение ко многим блюдам. Для того чтобы иметь возможность наслаждаться вкусом и ароматом свежего базилика всю зима приготовьте необычную базиликовую соль.

Для приготовления самой ароматной базиликовой соли понадобятся базилик, соль и чеснок. Количество ингредиентов регулируйте по собственному желанию, в зависимости от вкусовых предпочтений. Приправу с красным и зеленым базиликом готовьте раздельно, не смешивайте два вида пряной зелени.

Промойте и просушите базилик.







Измельчите базилик, чеснок и соль при помощи блендера.







Полученную массу выложите на пергаментную бумагу и поместите на 15 минут в духовку, нагретую до 110 градусов. Через 15 минут выключите нагрев и оставьте приправу в духовке до полного остывания. После сушки базиликовая соль приобретает более яркий цвет и еще более сильный запах, который наполняет весь дом.







Переложите базиликовую соль в баночки и используйте для приготовления очень вкусных и ароматных блюд.

Подробно о том, как приготовить базиликовую соль смотрите на видео:



