Ученые открыли новые факты о связи между Иисусом, христианством и Древним Египтом

Теоретики заговоров не дремлют! Сегодня в научной среде бурно обсуждается вопрос о том, что Иисус Христос мог быть потомком египетских фараонов. По поводу происхождения и жизни Мессии существует невероятное количество различных теорий и заговоров. Наиболее интересные и интригующие — это те, что вращаются вокруг Его связей с древним Египтом. На деле эти теории не столь возмутительны, как кажутся на первый взгляд. Кроме того, они не лишены научных обоснований. Так какие же открытия последних лет заставили учёных заново переосмыслить как религиозную, так и всемирную историю?
1. Символы Альфа и Омега в Великой пирамиде
В списке удивительных фактов о связи Иисуса с Египтом самым интригующим, безусловно, является обнаружение символов Альфа и Омега на саркофаге в Камере Царя в Великой Пирамиде. Четыре года назад их нашёл археолог Роберт Э. Грант. Это было невероятно странно, ведь раньше наука ни о чём подобном не упоминала. Эти символы первой и последней букв греческого алфавита символизируют собой Иисуса Христа и его Божественное происхождение.
Камера Царя в Великой пирамиде.
Альфа и Омега символизируют Христа и его Божественную сущность.
Исследователь считает, что открытие Альфы и Омеги в Камере Царя связывает Иисуса с древнеегипетской культурой. Грант также считает, что греческий алфавит, вероятно, был позаимствован греками из письменностей более древней потерянной ныне неизвестной цивилизации. Учёный предполагает, что она оказала основополагающее влияние на такие цивилизации, как древние египтяне и Месопотамия.
2. Иисус учился в египетских школах мистерий?
В научных кругах довольно широко распространено мнение о том, что Иисус в своё время провёл два года, изучая древние учения и мудрость египетских жрецов. Делал он, по мнению учёных, в мистериальных школах Гелиополя. Вероятно, что тут обучали астрономии и различным ритуалам инициации. Последние, как считают специалисты, очень походят на ритуалы современных масонов. Исследователи полагают, что воскрешение Лазаря могло быть таким ритуалом.
Мистерия Осириса.
3. Принц Египта?
Некоторые исследователи очень упорно защищают свою теорию о том, что Иисус обучался в Гелиополе. Они идут в этом вопросе даже дальше, утверждая, что он был не просто египетского происхождения, а прямым наследником фараона. В качестве подтверждения этой версии выдвигаются аргументы о том, что в Библии есть несколько косвенных свидетельств высокого положения Иисуса и его богатого статуса. Они выдвигают предположение, что свадьба в Кане могла быть бракосочетанием его самого. Причиной указывают то, что мать попросила Иисуса принести ещё вина. В то время было традицией, что человек, чья свадьба была, должен был обеспечивать угощение сам.
4. Тайна гиксосов
Гиксос.
Последние исследования учёных говорят о том, что цари таинственных гиксосов, которых иногда называют царями-пастухами, совсем не были иноземными захватчиками, как считали ранее. Они правили Нижним Египтом с 17 по 15 век до нашей эры. Согласно полученным недавно данным, эти люди не были чужестранцами. Это были египтяне, которые подняли восстание в Верхнем Египте, а потом бежали оттуда. Гиксосы были в основном первосвященниками и членами царской семьи. Символом их была овца. Некоторые исследователи связывают с этим Иисуса, потому как его Священные Писания именуют пастухом.
5. Древние манускрипты Египта
Самая причудливая теория об Иисусе была выдвинута в связи с древними манускриптами, где говорится, что он был колдуном, знавшим пути египетских первосвященников. В начале 2000-х годов был обнаружен особенно интригующий древнеегипетский текст, в котором говорилось о распятии Иисуса. Также там писалось о том, что Он впоследствии воскрес в новом теле. Захватывающе, учитывая возраст этих документов! Некоторые попытались объяснить это колдовством или отсылкой к древним ритуалам египетских жрецов. Зачем выдумывать лишнее? Поклонникам заговоров виднее. Это ведь гораздо интереснее, чем просто верить Слову Божьему, когда оно полностью совпадает в древними текстами...
Иисус учит народ.
6. История Иисуса — это легенда о Горе?
Одно из самых противоречивых утверждений, связанных с историей Иисуса, заключается в том, что это, в конечном счете, пересказ истории древнеегипетского бога Гора. Большинство историков и сами верующие отрицают это. Теоретики заговора считают, что таким образом пытаются скрыть от мира египетское происхождение Иисуса. В этой теории больше слабых мест, чем соответствия. Но при этом зерно истины всё же содержится. Ведь, как известно, история Христа была предсказана ещё в древности. Об этом писали все пророки, начиная от Моисея, находили и более древние манускрипты. Поэтому вполне логично, что эти истории могли лечь в основу верований египтян, породив легенды о Горе.
Древнеегипетский бог Гор.
7. Сходство систем верований
Вход в коптскую церковь около горы святого Антония в Египте.
В подтверждение этой версии также служит то, что практически все легенды, истории о сотворении, потопе, учёные находят во многих культурах по всему миру. Даже системы верований многих народов в целом похожи. В Древнем Египте, например, как и в христианстве, верили в загробную жизнь, суд богов, рай и ад. Возможно ли, что система верований, которую сегодня именуют христианской, восходит гораздо дальше, чем все думают? Вполне возможно, к затерянной цивилизации, которая когда-то имела глобальное влияние (и общее происхождение). И если это правда, то это влияние ощущается и сегодня.
8. Бог и человек
Ещё одна очевидная скрытая связь между Иисусом, христианством и древним Египтом — это представление о божественности и о том, что Иисус — Бог. Согласно Слова Божьего, Иисус является и Богом, и человеком. Он существует, как и то, и другое одновременно. Тут, наверное, стоит вспомнить утверждения древних египетских писаний о том, что у Иисуса было «более одной формы». Могло ли это быть ссылкой на то, что в современном мире христианства воспринимается как должное?
Я есмь Альфа и Омега...
9. Поклонение солнцу
Некоторые специалисты связывают египетский культ поклонения солнцу с Иисусом Христом. Они находят здесь связь и истоки вражды внутри Египта, по поводу поклонения одному богу, связывая эту теорию с Исходом. Мол, многобожники рассорились с однобожниками. Не лишённая смысла теория...
10. Мария Магдалина
Мария Магдалина.
Вероятно, самые взрывоопасные теории связаны с Марией Магдалиной. Некоторые теоретики находят основания утверждать, что она была сестрой и женой Иисуса. Богословы считают, что Мария Магдалина, из которой Христос изгнал семь бесов — это сестра Лазаря. Если следовать теоретикам заговора, то Лазарь — это брат Иисуса. Нигде в Писании нет этому подтверждений. Но последователи этой версии считают, что это лишь попытка скрыть египетское происхождение Мессии, говоря, что именно в Древнем Египте было принято жениться на своих сёстрах. Довольно странный аргумент, учитывая, что ни первому ни второму факту теории нет никаких более-менее правдоподобных подтверждений, кроме беллетристики.
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