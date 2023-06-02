Захватывающая красота бразильских гор, высеченная из старых книг

Человек искусства Гай Лараме сочетает в себе художника, скульптора, дизайнера, фотографа, писателя и даже музыканта. Такая разносторонность мужчины не осталась незамеченной в мире культуры. Среди заслуг Гая можно отметить фантастической красоты скульптуры из старых книг (энциклопедий, словарей). Мастер наглядно демонстрирует, что книги можно не только читать! Из их страниц Лараме разворачивает настоящие пейзажи, к примеру, в виде высеченных гор (серия «Onde Elles Moran»). В этой работе автор изобразил бразильских птиц и их среду обитания.























































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