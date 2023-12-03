Какие заблуждения о древнегреческих богах и людях появились в Средневековье

Какие заблуждения о древнегреческих богах и людях появились в Средние Века благодаря античным статуям. На картине: Минерва (Афина) дарит людям изобретённые ею доспехи .







Статуя Артемиды.

Греческий воин против амазонки.

Картина Паоло Веронезе. Почему одни персонажи одеты антично, а другие - по моде эпохи Возрождения, неясно.

Примерно так художники представляли себе повседневные костюмы греков.

Из-за статуй купающейся Афродиты долгое время всех женщин в картинах на античные сюжеты рисовали полуголыми.

Картина Николя Пуссена. Одет только Марс.