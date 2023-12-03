Какие заблуждения о древнегреческих богах и людях появились в Средневековье

Какие заблуждения о древнегреческих богах и людях появились в Средние Века благодаря античным статуям. На картине: Минерва (Афина) дарит людям изобретённые ею доспехи.
В Средние Века не просто не забыли античную культуру — ею очень активно интересовались. Образованный человек в те дни имел некоторое представление о языческих божествах, основных мифах, исторических персонажах. Тем не менее, далеко не всё средневековым людям в античности было понятно и именно тогда начали складываться искажённые представления о её культуре, которые позже благополучно прошли сквозь века.
Если на этапе раннего расхождения победившего в Древнем Риме христианства по Европе священники призывали уничтожать мраморные статуи, оставшиеся от язычников, поскольку большинство их или изображали, или могли изображать богов и богинь, то чуть позже представления об античной культуре вошли в моду, а оставшиеся статуи представляли рассказывающими о жизни этих странных древних людей, одновременно невежественных (язычники!) и мудрых (астрономия, философия, математика!).
Статуя Артемиды.
По статуям судили, например, о том, как в Древней Греции одевались женщины. Знаменитая фаворитка короля Франции, Агнесса Сорель, например, носила платье, которое открывало одну грудь — она полагала, что это просто такой старинный фасон. Как у греков. Чтобы платье при этом держалось, она придумала ему новый крой: оно стало приталенным, и этот фасон, требующий корсета, в Европе сохранялся потом очень долго с разными вариациями.
Похоже, в Средние Века некому было рассказать людям, что гречанки вовсе не ходили в короткой одежде с открытой грудью. Так в античности изображали Артемиду (Диану) и амазонок, то есть особый тип женщины — дикий, непокорный мужчине. Открытая грудь была символом груди... ампутированной.
Греческий воин против амазонки.
Древние греки и римляне считали, что амазонки удаляли одну грудь, чтобы ничего не мешало им стрелять из лука. Но изображать такое уродство напрямую было не в их принципах, и открытая с одной стороны грудь говорила зрителям, что на самом деле груди с той стороны нет. Впрочем, у Артемиды, наверное, ничего не было ампутировано, и костюм амазонки ей просто полагался по статусу.
Есть вероятность, что мужчины тоже пробовали подражать костюму древних греков. Сохранилось множество картин времён позднего Средневековья и Возрождения, на которых большинство персонажей изображены в нарядах, современных для художника, но офицера и полководцы — в античных туниках (притом у них могла быть добавлены элементы средневекового костюма). Быть может, художники полагали, что так полководцы выглядят на картинах величественнее, а может быть, такова была мода среди тех, кто командовал войсками.
Картина Паоло Веронезе. Почему одни персонажи одеты антично, а другие - по моде эпохи Возрождения, неясно.
Ещё одно странное представление, которое сложилось у европейцев Средних Веков и Возрождения благодаря некоторым статуям, состояло в том, что гречанки вообще много ходили голыми или, как минимум, греки представляли такими своих богинь. Очень долго, вплоть до самых недавних пор, если художник хотел нарисовать голую женщину и чтобы ему за это ничего не было, он рисовал какой-нибудь античный сюжет. Кстати, очень популярным был мотив голого Аристотеля, везущего на спине такую же голую жену Александра Македонского.
На самом деле у древних греков в целом не приветствовалась женская нагота. Если посмотреть на изображения богинь вроде Геры или Афины, видно, что они одеты как знатные дамы, в длинные, благородными складками сложенные одежды. Откуда же взялось представление о голых гречанках?
Примерно так художники представляли себе повседневные костюмы греков.
Множество из сохранившихся до Средних Веков статуй изображали Афродиту. Строго говоря, Афродита, как почтенная богиня и к тому же замужняя, носила, без сомнения, такие же одежды, как Гера и Афина. Но античным скульпторам тоже хотелось изображать голых женщин и чтобы им за это ничего не было, так что они полюбили мотив Афродиты купающейся. Даже самая знатная дама купается без одежды.
Поскольку часто притом каменные Афродиты придерживали руками некую спадающую ткань, художники Возрождения и более поздних эпох накидывали на античных дам на своих полотных нечто развевающееся и в складочку. На самом деле, конечно, в развёрнутом и закреплённом виде ткань, которую придерживала Афродита, превращалась в обычное закрытое платье.
Из-за статуй купающейся Афродиты долгое время всех женщин в картинах на античные сюжеты рисовали полуголыми.
В Средние Века же зародилось представление о беломраморных античных городах, уставленных сияющими, льдисто совершенными статуями. На самом деле древние греки и древние римляне статуи раскрашивали, белыми они им казались скучными. Но до Средневековья краска не дожила, облетела. Тем не менее античные статуи очень вдохновляли европейцев позднейших времён и они делали новые скульптуры без прицела на раскраску. Им казалось, что всё мраморное, белое и кудрявое — ну совершенно древнегреческое на вид.
Судя по раскраске статуй, кстати, заблуждением является и представление о том, что греки разгуливали только в белых хитонах. Похоже, они очень любили цветную одежду, особенно с узором.
Наконец, общим местом была уверенность, что у древних греков — может быть, вследствие усиленных занятий спортом — были какие-то особенно маленькие гениталии. Ведь они были такими на статуях!
Картина Николя Пуссена. Одет только Марс.
Правда в том, что набухший кровью пенис казался древним грекам очень смешным на вид, и, если они хотели изобразить кого-то красивым и безо всякого оттенка насмешки, они старались сделать гениталии максимально несмешными, то есть, максимально маленькими, ничем не напоминающими о непристойных шутках и телодвижениях. Настоящие размеры древнегреческих гениталий никакого любопытства у европейцев бы не вызвали.
Когда христиане Европы стали сохранять античные статуи, из соображений приличия им порой закрывали гениталии налепленными поверх фиговыми листочками. Из-за этого ложное представление об античной скульптуре сложилось уже в Новом Времени, и многие без шуток полагали, что вот так, с прилипшим банным листом, греки и изображали мужчин. И даже, бывало, создавали новые скульптуры сразу с листочком, что, с учётом поз и изображаемых движений выглядело комично — листочку было не за счёт чего держаться.
Текст: Лилит Мазикина.
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