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Турецкие котлеты с легким летним соусом: что за необычный ингредиент добавляют в фарш хозяйки


Турецкие котлеты с легким летним соусом: что за необычный ингредиент добавляют в фарш хозяйки


У каждой хозяйки есть свои рецепты и секреты приготовления котлет. С готовкой турецкого блюда и специального соуса к нему справится даже человек, который к кулинарии вообще никакого отношения не имеет и опыта в этом деле у него нет никакого. Однако есть маленький секрет: в отличие от наших хозяек, турецкие добавляют в фарш необычный ингредиент, который делает котлеты безумно вкусными.

Какие продукты понадобятся


Состав турецких котлет практически не отличается от наших классических / Фото: uk.ahomeworkout.com

Состав турецких котлет практически не отличается от наших классических / Фото: uk.ahomeworkout.com

 

Для котлет потребуется взять:




    • 100 грамм бараньего (он же курдючный) жира;







    • одну луковицу;







    • одну столовую ложку паприки;







    • одну чайную ложку орегано;







    • половину столовой ложки сушеной мяты;







    • одну столовую ложку чеснока сушеного;







    • половину чайной ложки черного перца;







    • соль на свое усмотрение;







    • масло растительное;







    • салатные листья;



  • батон или багет.


Легкий летний соус готовится на основе салатного йогурта / Фото: recipeler.com

Легкий летний соус готовится на основе салатного йогурта / Фото: recipeler.com


Чтобы приготовить летний вкусный соус к основному блюду, нужно взять:



    • один йогурт;







    • десять-пятнадцать листочков мяты;







    • пару-тройку веточек кинзы;







    • масло оливковое;







    • перец и соль по своему вкусу;



  • немного лимона.


Как готовить


Фарш необходимо смешать с натертым луком / Фото: xozmarcet.ru

Фарш необходимо смешать с натертым луком / Фото: xozmarcet.ru

 

Курдючный жир измельчается при помощи ножа до консистенции фарша. Лук натирается на крупной терке. Все это добавляется в мясной фарш, солится и хорошо вымешивается. Берем другую емкость и сыпем туда соль и специи, а также сок ¼ лимона. В эту же миску, где находятся специи, добавляется тот самый необычный ингредиент: приблизительно сто-сто пятьдесят миллилитров воды минеральной, обязательно сильногазированной. Все это перемешивается и на какое-то время оставляется. Специи должны напитаться влагой, размокнуть.

Как только смесь специй хорошо размокнет, понемногу их добавляем в ранее приготовленный фарш, хорошо его вымешивая.

Теперь готовим соус. В емкость с йогуртом добавляем предварительно мелко нарезанные кинзу и мяту, немного масла оливкового, перчим, солим, добавляем небольшое количество лимонного сока и все перемешиваем. Соус готов.
На садже или сковороде жарим тонкие котлеты на растительном масле / Фото: uwworsp.org

На садже или сковороде жарим тонкие котлеты на растительном масле / Фото: uwworsp.org

 

На разогретом садже (если такого нет, можно использовать и сковородку), на растительном масле жарим тонкие котлеты. Процесс жарки обычный – котлеты нужно прожарить с двух сторон. Теперь берем полбатона или багет, делаем на нем с одной из сторон продольный разрез, смазываем внутреннюю часть тем маслом, на котором котлеты жарились, и кладем на садж внутренней стороной, чтобы батон не прожарился, а только слегка прогрелся.
Готовые котлеты выкладываем в разрезанный багет с уложенными внутрь листьями салата / Фото: povar.ru

Готовые котлеты выкладываем в разрезанный багет с уложенными внутрь листьями салата / Фото: povar.ru

 

Дальше эту внутреннюю сторону батона намазываем соусом, туда же помещаем салатные листья, на них котлеты и получаем домашний фастфуд. Блюдо безумно вкусное и не оставит никого равнодушным. Плюс ко всему, его приготовление не занимает много времени.

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Турецкие котлеты с легким летним соусом: что за необычный ингредиент добавляют в фарш хозяйки

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Турецкие котлеты с легким летним соусом: что за необычный ингредиент добавляют в фарш хозяйкиПодписаться на мой Instagram
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