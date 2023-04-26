Турецкие котлеты с легким летним соусом: что за необычный ингредиент добавляют в фарш хозяйки

У каждой хозяйки есть свои рецепты и секреты приготовления котлет. С готовкой турецкого блюда и специального соуса к нему справится даже человек, который к кулинарии вообще никакого отношения не имеет и опыта в этом деле у него нет никакого. Однако есть маленький секрет: в отличие от наших хозяек, турецкие добавляют в фарш необычный ингредиент, который делает котлеты безумно вкусными.
Какие продукты понадобятся
Состав турецких котлет практически не отличается от наших классических / Фото: uk.ahomeworkout.com
Для котлет потребуется взять:
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- 600 грамм говяжьего фарша;
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- 100 грамм бараньего (он же курдючный) жира;
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- одну луковицу;
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- одну столовую ложку паприки;
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- одну чайную ложку орегано;
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- половину столовой ложки сушеной мяты;
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- одну столовую ложку чеснока сушеного;
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- половину чайной ложки черного перца;
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- соль на свое усмотрение;
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- масло растительное;
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- салатные листья;
- батон или багет.
Легкий летний соус готовится на основе салатного йогурта / Фото: recipeler.com
Чтобы приготовить летний вкусный соус к основному блюду, нужно взять:
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- один йогурт;
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- десять-пятнадцать листочков мяты;
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- пару-тройку веточек кинзы;
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- масло оливковое;
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- перец и соль по своему вкусу;
- немного лимона.
Как готовить
Фарш необходимо смешать с натертым луком / Фото: xozmarcet.ru
Курдючный жир измельчается при помощи ножа до консистенции фарша. Лук натирается на крупной терке. Все это добавляется в мясной фарш, солится и хорошо вымешивается. Берем другую емкость и сыпем туда соль и специи, а также сок ¼ лимона. В эту же миску, где находятся специи, добавляется тот самый необычный ингредиент: приблизительно сто-сто пятьдесят миллилитров воды минеральной, обязательно сильногазированной. Все это перемешивается и на какое-то время оставляется. Специи должны напитаться влагой, размокнуть.
Как только смесь специй хорошо размокнет, понемногу их добавляем в ранее приготовленный фарш, хорошо его вымешивая.
Теперь готовим соус. В емкость с йогуртом добавляем предварительно мелко нарезанные кинзу и мяту, немного масла оливкового, перчим, солим, добавляем небольшое количество лимонного сока и все перемешиваем. Соус готов.
На садже или сковороде жарим тонкие котлеты на растительном масле / Фото: uwworsp.org
На разогретом садже (если такого нет, можно использовать и сковородку), на растительном масле жарим тонкие котлеты. Процесс жарки обычный – котлеты нужно прожарить с двух сторон. Теперь берем полбатона или багет, делаем на нем с одной из сторон продольный разрез, смазываем внутреннюю часть тем маслом, на котором котлеты жарились, и кладем на садж внутренней стороной, чтобы батон не прожарился, а только слегка прогрелся.
Готовые котлеты выкладываем в разрезанный багет с уложенными внутрь листьями салата / Фото: povar.ru
Дальше эту внутреннюю сторону батона намазываем соусом, туда же помещаем салатные листья, на них котлеты и получаем домашний фастфуд. Блюдо безумно вкусное и не оставит никого равнодушным. Плюс ко всему, его приготовление не занимает много времени.
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