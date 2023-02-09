5 опасностей летнего солнца, о которых вы должны знать

Солнечные лучи полезны для человека, но в разумных пределах. Большие дозы ультрафиолета превращают ваше лицо-персик в печёное яблоко, родинку в меланому, аллергию в фотосенсибилизацию.



Публикуем статью о том, как правильно вести себя в солнечные дни, чтобы избежать всех этих бед.









Опасность 1: Фотостарение

Опасность 2: меланома

Опасность 3: фотосенсибилизация

Опасность 4: гиперкератоз

Опасность 5: сухие секущиеся волосы