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Главные работы с клубникой ранней весной

Проведите первые работы на огороде весной, в частности — с клубникой. Этот уход необходим, чтобы заложить основу последующего обильного плодоношения! Работы следует начинать, когда появилось весеннее солнце и тепло.

Главные работы с клубникой ранней весной

Первым делом следует удалить старые листья. Во-первых, нужно обеспечить достаточную вентиляцию новым, живым листочкам. Во-вторых, на старых листьях могут развиваться болезни, угнетающие клубнику.

Главные работы с клубникой ранней весной

Затем обязательно внесите первую подкормку: на 10 л воды добавьте 3 гр. гумата калия, 10 гр. комплексного 20-20-20, а также 5-10 гр. аммиачной селитры. На один куст достаточно литра такой подкормки.

Главные работы с клубникой ранней весной

Наконец, финальный штрих — обработка от вредителей и защита растения. Рекомендуется использовать хлорокись меди — она безопасна, при этом отлично защищает растение от вредителей. Обработайте фунгицидом клубнику согласно инструкции, и она скажет вам спасибо!

Главные работы с клубникой ранней весной

Подробнее об уходе за клубникой весной смотрите в видео ниже:

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Клубникауход

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