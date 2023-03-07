Главные работы с клубникой ранней весной

Проведите первые работы на огороде весной, в частности — с клубникой. Этот уход необходим, чтобы заложить основу последующего обильного плодоношения! Работы следует начинать, когда появилось весеннее солнце и тепло.







Первым делом следует удалить старые листья. Во-первых, нужно обеспечить достаточную вентиляцию новым, живым листочкам. Во-вторых, на старых листьях могут развиваться болезни, угнетающие клубнику.







Затем обязательно внесите первую подкормку: на 10 л воды добавьте 3 гр. гумата калия, 10 гр. комплексного 20-20-20, а также 5-10 гр. аммиачной селитры. На один куст достаточно литра такой подкормки.







Наконец, финальный штрих — обработка от вредителей и защита растения. Рекомендуется использовать хлорокись меди — она безопасна, при этом отлично защищает растение от вредителей. Обработайте фунгицидом клубнику согласно инструкции, и она скажет вам спасибо!







Подробнее об уходе за клубникой весной смотрите в видео ниже:



