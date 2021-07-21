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18 фотографий, на которых запечатлены любопытные рекорды, попавшие в «Книгу рекордов Гиннесса»


18 фотографий, на которых запечатлены любопытные рекорды, попавшие в «Книгу рекордов Гиннесса»

Перед вами китаянка Ю Янксия, и у неё самые длинные ресницы в мире - 12,3 см. Именно поэтому поводу её имя и попало в «Книгу рекордов Гиннесса». И стоит сказать, что это далеко не самый необычный рекорд, о которых стало известно в последнее время. А ещё есть кот с самым длинным в мире хвостом, девушка с самыми длинными в мире ногами, самые старый в мире культтурист - в этом обзоре много всего самого-самого.

1. Самый большой мяч в мире


Майкл Кармайкл и его жена Гленда в течение 34 лет ежедневно наносили по 2 слоя краски на бейсбольный шарик, который на данный момент весит 1587 кг и составляет 57 см в диаметре.

Майкл Кармайкл и его жена Гленда в течение 34 лет ежедневно наносили по 2 слоя краски на бейсбольный шарик, который на данный момент весит 1587 кг и составляет 57 см в диаметре.

 

2. Самая высокая собака в мире


Фредди — самый большой немецкий дог (2,28 м), который живет со своей хозяйкой Клэр Стоунманн в Эссексе, Англия.

Фредди — самый большой немецкий дог (2,28 м), который живет со своей хозяйкой Клэр Стоунманн в Эссексе, Англия.

 

3. Кот с самым длинным хвостом в мире


Кот по кличке Сигнус Регулус Пауэрс обладает хвостом длиной в 44,66 сантиметра.

Кот по кличке Сигнус Регулус Пауэрс обладает хвостом длиной в 44,66 сантиметра.

 

4. Самая большая коллекция плюшевых игрушек в мире


Уникальная коллекция из 8026 плюшевых медвежат, принадлежит Джеки Майли из США, которая хранится в доме под названием Teddy Bear Town.

Уникальная коллекция из 8026 плюшевых медвежат, принадлежит Джеки Майли из США, которая хранится в доме под названием Teddy Bear Town.

 

5. Самая большая коллекция Бэтмена


Коллекция сувениров с Бэтменом принадлежит Брэду Ладнеру из США и состоит из 9 тысяч различных предметов.

Коллекция сувениров с Бэтменом принадлежит Брэду Ладнеру из США и состоит из 9 тысяч различных предметов.

 

6. Обладательница самых длинных ног в мире


Российская модель Екатерина Лисина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая модель (205,7 см.) и обладательница самых длинных ног в мире (133 см.)

Российская модель Екатерина Лисина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая модель (205,7 см.) и обладательница самых длинных ног в мире (133 см.)

 

7. Рекорд в стометровом заезде на стульях


Андре Ортолф проехал на офисном стуле 100 метров с результатом 31,92 секунды и попал в «Книгу мировых рекордов Гиннесса».

Андре Ортолф проехал на офисном стуле 100 метров с результатом 31,92 секунды и попал в «Книгу мировых рекордов Гиннесса».

 

8. Самый старый культурист в мире


Джим Аррингтон в 85 лет не собирается останавливаться на достигнутом и активно готовится к следующим соревнованиям.

Джим Аррингтон в 85 лет не собирается останавливаться на достигнутом и активно готовится к следующим соревнованиям.

 

9. Женщина с самыми длинными ногтями


У американки Айаны Вильямс суммарная длина ногтей на пальцах левой и правой рук составляет 576,4 сантиметра.

У американки Айаны Вильямс суммарная длина ногтей на пальцах левой и правой рук составляет 576,4 сантиметра.

 

10. Мужчина с самой высокой прической в мире


Модель из Нью-Йорка Бенни Харлем делает самую высокая прическу с укладкой hi-top fade (52 см).

Модель из Нью-Йорка Бенни Харлем делает самую высокая прическу с укладкой hi-top fade (52 см).

 

11. Рекорд по надуванию большого количества шаров


Хантер Юэн из США за час в одиночку надул ртом 910 шаров.

Хантер Юэн из США за час в одиночку надул ртом 910 шаров.

 

12. Самый большой кот в мире


Кот редкой породы - саванна Арктурус Альдебаран Пауэрс весит около 13,6 килограмма, а от холки до хвоста его длина 48,4 сантиметров.

Кот редкой породы - саванна Арктурус Альдебаран Пауэрс весит около 13,6 килограмма, а от холки до хвоста его длина 48,4 сантиметров.

 

13. Рекорд в поедании желе на скорость


Андрэ Ортолф без помощи рук и с завязанными глазами съел 1,445 гр. желе за одну минуту.

Андрэ Ортолф без помощи рук и с завязанными глазами съел 1,445 гр. желе за одну минуту.

 

14. Самый большой шар из наклеек


Генеральный директор компании «StickerGiant» Джон Фишер и его команда создали шар из 200000 наклеек.

Генеральный директор компании «StickerGiant» Джон Фишер и его команда создали шар из 200000 наклеек.

 

15. Самый тяжелый велосипед в мире


Бельгиец Джефф Питерс сконструировал велосипед весом 860 килограммов, высота которого достигает 2,26 метра, а длина — 5,03 метра.

Бельгиец Джефф Питерс сконструировал велосипед весом 860 килограммов, высота которого достигает 2,26 метра, а длина — 5,03 метра.

 

16. Первый человек с имплантированной антенной


Учёные имплантировали в мозг Нила Харбиссона приемник, который позволяет ему воспринимать и различать цвета.

Учёные имплантировали в мозг Нила Харбиссона приемник, который позволяет ему воспринимать и различать цвета.

 

17. Рекорд по количеству слэм-данков среди кроликов


Кролик Бини из Израиля попал в Книгу рекордов Гиннеса забросив мяч в баскетбольную корзину семь раз за одну минуту.

Кролик Бини из Израиля попал в Книгу рекордов Гиннеса забросив мяч в баскетбольную корзину семь раз за одну минуту.

 

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18 фотографий, на которых запечатлены любопытные рекорды, попавшие в «Книгу рекордов Гиннесса»

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18 фотографий, на которых запечатлены любопытные рекорды, попавшие в «Книгу рекордов Гиннесса»Подписаться на мой Instagram
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