18 фотографий, на которых запечатлены любопытные рекорды, попавшие в «Книгу рекордов Гиннесса»

Перед вами китаянка Ю Янксия, и у неё самые длинные ресницы в мире - 12,3 см. Именно поэтому поводу её имя и попало в «Книгу рекордов Гиннесса». И стоит сказать, что это далеко не самый необычный рекорд, о которых стало известно в последнее время. А ещё есть кот с самым длинным в мире хвостом, девушка с самыми длинными в мире ногами, самые старый в мире культтурист - в этом обзоре много всего самого-самого.
1. Самый большой мяч в мире
Майкл Кармайкл и его жена Гленда в течение 34 лет ежедневно наносили по 2 слоя краски на бейсбольный шарик, который на данный момент весит 1587 кг и составляет 57 см в диаметре.
2. Самая высокая собака в мире
Фредди — самый большой немецкий дог (2,28 м), который живет со своей хозяйкой Клэр Стоунманн в Эссексе, Англия.
3. Кот с самым длинным хвостом в мире
Кот по кличке Сигнус Регулус Пауэрс обладает хвостом длиной в 44,66 сантиметра.
4. Самая большая коллекция плюшевых игрушек в мире
Уникальная коллекция из 8026 плюшевых медвежат, принадлежит Джеки Майли из США, которая хранится в доме под названием Teddy Bear Town.
5. Самая большая коллекция Бэтмена
Коллекция сувениров с Бэтменом принадлежит Брэду Ладнеру из США и состоит из 9 тысяч различных предметов.
6. Обладательница самых длинных ног в мире
Российская модель Екатерина Лисина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая модель (205,7 см.) и обладательница самых длинных ног в мире (133 см.)
7. Рекорд в стометровом заезде на стульях
Андре Ортолф проехал на офисном стуле 100 метров с результатом 31,92 секунды и попал в «Книгу мировых рекордов Гиннесса».
8. Самый старый культурист в мире
Джим Аррингтон в 85 лет не собирается останавливаться на достигнутом и активно готовится к следующим соревнованиям.
9. Женщина с самыми длинными ногтями
У американки Айаны Вильямс суммарная длина ногтей на пальцах левой и правой рук составляет 576,4 сантиметра.
10. Мужчина с самой высокой прической в мире
Модель из Нью-Йорка Бенни Харлем делает самую высокая прическу с укладкой hi-top fade (52 см).
11. Рекорд по надуванию большого количества шаров
Хантер Юэн из США за час в одиночку надул ртом 910 шаров.
12. Самый большой кот в мире
Кот редкой породы - саванна Арктурус Альдебаран Пауэрс весит около 13,6 килограмма, а от холки до хвоста его длина 48,4 сантиметров.
13. Рекорд в поедании желе на скорость
Андрэ Ортолф без помощи рук и с завязанными глазами съел 1,445 гр. желе за одну минуту.
14. Самый большой шар из наклеек
Генеральный директор компании «StickerGiant» Джон Фишер и его команда создали шар из 200000 наклеек.
15. Самый тяжелый велосипед в мире
Бельгиец Джефф Питерс сконструировал велосипед весом 860 килограммов, высота которого достигает 2,26 метра, а длина — 5,03 метра.
16. Первый человек с имплантированной антенной
Учёные имплантировали в мозг Нила Харбиссона приемник, который позволяет ему воспринимать и различать цвета.
17. Рекорд по количеству слэм-данков среди кроликов
Кролик Бини из Израиля попал в Книгу рекордов Гиннеса забросив мяч в баскетбольную корзину семь раз за одну минуту.
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