18 фотографий, на которых запечатлены любопытные рекорды, попавшие в «Книгу рекордов Гиннесса»

1. Самый большой мяч в мире

Майкл Кармайкл и его жена Гленда в течение 34 лет ежедневно наносили по 2 слоя краски на бейсбольный шарик, который на данный момент весит 1587 кг и составляет 57 см в диаметре.

2. Самая высокая собака в мире

Фредди — самый большой немецкий дог (2,28 м), который живет со своей хозяйкой Клэр Стоунманн в Эссексе, Англия.

3. Кот с самым длинным хвостом в мире

Кот по кличке Сигнус Регулус Пауэрс обладает хвостом длиной в 44,66 сантиметра.

4. Самая большая коллекция плюшевых игрушек в мире

Уникальная коллекция из 8026 плюшевых медвежат, принадлежит Джеки Майли из США, которая хранится в доме под названием Teddy Bear Town .

5. Самая большая коллекция Бэтмена

Коллекция сувениров с Бэтменом принадлежит Брэду Ладнеру из США и состоит из 9 тысяч различных предметов.

6. Обладательница самых длинных ног в мире

Российская модель Екатерина Лисина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая модель (205,7 см.) и обладательница самых длинных ног в мире (133 см.)

7. Рекорд в стометровом заезде на стульях

Андре Ортолф проехал на офисном стуле 100 метров с результатом 31,92 секунды и попал в «Книгу мировых рекордов Гиннесса».

8. Самый старый культурист в мире

Джим Аррингтон в 85 лет не собирается останавливаться на достигнутом и активно готовится к следующим соревнованиям.

9. Женщина с самыми длинными ногтями

У американки Айаны Вильямс суммарная длина ногтей на пальцах левой и правой рук составляет 576,4 сантиметра.

10. Мужчина с самой высокой прической в мире

Модель из Нью-Йорка Бенни Харлем делает самую высокая прическу с укладкой hi-top fade (52 см).

11. Рекорд по надуванию большого количества шаров

Хантер Юэн из США за час в одиночку надул ртом 910 шаров .

12. Самый большой кот в мире

Кот редкой породы - саванна Арктурус Альдебаран Пауэрс весит около 13,6 килограмма, а от холки до хвоста его длина 48,4 сантиметров.

13. Рекорд в поедании желе на скорость

Андрэ Ортолф без помощи рук и с завязанными глазами съел 1,445 гр. желе за одну минуту.

14. Самый большой шар из наклеек

Генеральный директор компании «StickerGiant» Джон Фишер и его команда создали шар из 200000 наклеек.

15. Самый тяжелый велосипед в мире

Бельгиец Джефф Питерс сконструировал велосипед весом 860 килограммов, высота которого достигает 2,26 метра, а длина — 5,03 метра.

16. Первый человек с имплантированной антенной

Учёные имплантировали в мозг Нила Харбиссона приемник, который позволяет ему воспринимать и различать цвета.

17. Рекорд по количеству слэм-данков среди кроликов

Кролик Бини из Израиля попал в Книгу рекордов Гиннеса забросив мяч в баскетбольную корзину семь раз за одну минуту .

Перед вами китаянка Ю Янксия, и у неё самые длинные ресницы в мире - 12,3 см. Именно поэтому поводу её имя и попало в «Книгу рекордов Гиннесса». И стоит сказать, что это далеко не самый необычный рекорд, о которых стало известно в последнее время. А ещё есть кот с самым длинным в мире хвостом, девушка с самыми длинными в мире ногами, самые старый в мире культтурист - в этом обзоре много всего самого-самого.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: