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Верёвка в интерьере дома

Верёвка в интерьере дома

Веревка, бечевка, канат, да все виды очень красиво можно применить в дизайне. Можно создать действительно интересные вещи при её помощи. Ниже будет приведено более десятка примеров и советов о том куда и как можно её задействовать.
Небольшая подборка про использование веревки в интерьере дома.

Верёвка в интерьере дома

1. Использовать веревку чтобы придать новый вид стульям.

Верёвка в интерьере дома

 

Верёвка в интерьере дома


2. Вариант стула где обмотка идет только сверху сидушки.
Отличный вариант для дачной мебели.

Верёвка в интерьере дома


3. Обмотка стола, хорошие решение для старых журнальных столиков. 

 

Верёвка в интерьере дома


4. Ваза и подставки под мелочи рабочего стола, техника та же: клей, посуда, веревка.

Верёвка в интерьере дома


5. Еще один вариант вазы, но тут автор оставил немного стекла что придало более современный вид.

Верёвка в интерьере дома

 

Верёвка в интерьере дома

 

Верёвка в интерьере дома


6. Стена из веревок.
Более масштабный вариант применения веревок в дизайне дома, выглядит прекрасно.
На самом деле сам процесс создания такой стены довольно прост и не требует больших вложений, главная задача скрыть узлы.

Верёвка в интерьере дома

 

Верёвка в интерьере дома

 

Верёвка в интерьере дома

 

Верёвка в интерьере дома


7. Канатные полки. Весьма простой и бюджетный вариант полок в доме, к примеру вариант полок в туалете обошелся авторам всего в 14 $ согласитесь что это очень привлекательная цена.

Верёвка в интерьере дома


8. Перила из веревки.
Больше всего мне понравилась массивность самой веревки, реализация принадлежит Тому Филиция.

Верёвка в интерьере дома


9. Подвесные кровати.
На самом деле тут просто придали вид, так же если вы хотите обновить вид вашей спальни и создать границы кровати то вариант с веревками очень кстати.

Верёвка в интерьере дома


10. Самый простой и быстрый способ добавить текстуру в дом, просто наполнить пустые вазы и емкости. Можно так же оставить небольшие мотки рядом на столе.

Верёвка в интерьере дома

 

Верёвка в интерьере дома

 

Верёвка в интерьере дома

 

Верёвка в интерьере дома

 

Верёвка в интерьере дома

 

Верёвка в интерьере дома


11. Зеркала. Обрамить или подвесить решать вам. Смотрится очень круто.

Верёвка в интерьере дома

 

Верёвка в интерьере дома


12. Держатель для книг из веревок. Так же можно переменит как часть интерьера, очень просто и интересно смотрится.

Верёвка в интерьере дома

 

Верёвка в интерьере дома

 

Верёвка в интерьере дома


13-14-15. Настольная лампа, старая салатница и цветочный горшок. Все по той же схеме, так весь дом можно обмотать).

Верёвка в интерьере дома


16. Люстра своими руками, самое интересное что каркас взят из под цветочного горшка.
Вот, надеюсь вы отметите для себя какие то идеи и примените их дома, может даже придумаете свои варианты и поделитесь с нами.
Главное то что это почти не чего не стоит как по времени так и по деньгам, нужно только желание.

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