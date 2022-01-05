Верёвка в интерьере дома

Веревка, бечевка, канат, да все виды очень красиво можно применить в дизайне. Можно создать действительно интересные вещи при её помощи. Ниже будет приведено более десятка примеров и советов о том куда и как можно её задействовать.

Небольшая подборка про использование веревки в интерьере дома.

1. Использовать веревку чтобы придать новый вид стульям.



2. Вариант стула где обмотка идет только сверху сидушки.

Отличный вариант для дачной мебели.



3. Обмотка стола, хорошие решение для старых журнальных столиков.



4. Ваза и подставки под мелочи рабочего стола, техника та же: клей, посуда, веревка.



5. Еще один вариант вазы, но тут автор оставил немного стекла что придало более современный вид.



6. Стена из веревок.

Более масштабный вариант применения веревок в дизайне дома, выглядит прекрасно.

На самом деле сам процесс создания такой стены довольно прост и не требует больших вложений, главная задача скрыть узлы.



7. Канатные полки. Весьма простой и бюджетный вариант полок в доме, к примеру вариант полок в туалете обошелся авторам всего в 14 $ согласитесь что это очень привлекательная цена.



8. Перила из веревки.

Больше всего мне понравилась массивность самой веревки, реализация принадлежит Тому Филиция.



9. Подвесные кровати.

На самом деле тут просто придали вид, так же если вы хотите обновить вид вашей спальни и создать границы кровати то вариант с веревками очень кстати.



10. Самый простой и быстрый способ добавить текстуру в дом, просто наполнить пустые вазы и емкости. Можно так же оставить небольшие мотки рядом на столе.



11. Зеркала. Обрамить или подвесить решать вам. Смотрится очень круто.



12. Держатель для книг из веревок. Так же можно переменит как часть интерьера, очень просто и интересно смотрится.



13-14-15. Настольная лампа, старая салатница и цветочный горшок. Все по той же схеме, так весь дом можно обмотать).



16. Люстра своими руками, самое интересное что каркас взят из под цветочного горшка.

Вот, надеюсь вы отметите для себя какие то идеи и примените их дома, может даже придумаете свои варианты и поделитесь с нами.

Главное то что это почти не чего не стоит как по времени так и по деньгам, нужно только желание.

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