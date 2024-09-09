Римские руины и старинные клады: что находят на дне Дуная из-за сильного падения уровня воды

Дунай является второй по протяженности и полноводности рекой в Европе после Волги. Площадь дунайского бассейна составляет 817 тысяч кв.км. Длина реки – 2 850 км. Средний расход воды достигает 6 430 куб.м/с. В 2022 году Дунай переживает одну из сильнейших засух последних лет. Из-за жары могучая река стремительно теряет уровень воды, из-за чего в свою очередь глазам людей показываются остовы нацистских кораблей, затопленных здесь еще в годы Второй мировой войны. Впрочем, это еще далеко не самое интересно, что можно увидеть на Дунае и его дне.
1. Остовы немецких кораблей Второй мировой войны
Показалось порядка 20 остовов судов. |Фото: mail.ru.
Летом 2022 года на Дунае показалось сразу 20 остовов затонувших кораблей. Все они принадлежали Третьему рейху и были затоплены в годы Второй мировой войны в результате боевых действий. Подавляющее большинство остовов сохранилось плохо, однако есть и останки в достаточно высокой степени сохранности с командными мостиками, мачтами и башнями. За десятилетия пребывания на дне суда покрылись водорослями, заросли илом и песком.
2. Советские авиационные бомбы
А еще советскую авиабомбу ФАБ-100 1930-х годов выпуска. |Фото: diary.ru.
В 2018 году в Будапеште у моста Эржебет в воде Дуная была найдена 100-килограмовая советская авиационная бомба ФАБ-100, упавшая в реку и не разорвавшаяся в годы Второй мировой войны. Тогда в целях безопасности пришлось перекрыть не только дунайский мост, но временно эвакуировать жителей близлежащих домов. В результате «эхо войны» было благополучно вывезено на полигон за город и уничтожено венгерскими саперами.
3. Монетные клады
Как-то раз нашли 200 тысячи монет. |Фото: ya.ru.
В 2018 году на дне Дуная был найден очередной монетный клад. В общей сложности удалось обнаружить 2000 тысячи золотых и серебряных изделий. Подавляющее большинство монет было отчеканено в Венгрии. Однако, есть среди них и деньги со всей остальной Европы от Нидерландов до Ватикана. Относятся изделия к XVII-XVIII векам.
4. Римские руины
Одна из опорных колон римского моста. |Фото: turbina.ru.
Сию достопримечательность на Дунае можно увидеть не только когда уровень воды в летнее время драматически падает. Дело в том, что когда-то по думаю проходил римский лимес, строго говоря его дунайский участок. Лимес – это система укреплений из крепостей, валов, засек, дозорных баше и стен, которые римляне строили на границе империи на случай вторжения варваров (сработало так себе). Конечно же никаких укреплений в воде не было, зато через Дунай еще римлянами был построен «Мост Трояна», названный так в честь императора, при котором он был возведен. Собственно, остатки этого моста торчат из земли до сих пор.
5. А что за огромная голова у берега реки?
Для Децебала все кончилось плохо. ¦Фото: blogspot.com.
Наверняка многим стало интересно, что за «артефакт древности» на фотографии на берегу Дуная был изображен в самом начале. Ну, в действительности это никакой не артефакт… Конечно, рано или поздно сие каменное изваяние им станет, если в Румынии не заведутся свои «борцы за все хорошее», которые предложат уничтожить памятник в целях борьбы с кровавым языческо-рабовладельческим прошлым из глубокой древности. 40-метровая каменная голова была высечена на берегу Дуная в 2004 году на пожертвования румынского бизнесмена Иосифа Константина Дрэгана. Изображает она дакийского царя (строго говоря – вождя) Децебала, который прославился тем, что активно сопротивлялся римский экспансии во II веке нашей эры. Закончилось победой римлян, что сегодня позволяет современным румынам отождествлять себя и с латинами-захватчиками, и с древними даками.
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