СССР 1972 года: 15 снимков «отца фотожурналистики» Анри Картье-Брессона

Сборочная линия на автозаводе Москвич. СССР, Москва, 1972 год.

1. Девушка в салоне красоты

Девушка в салоне красоты Чародейка. СССР , Москва, Арбат, 1972 год.

2. Магазин на Арбате

Очередь в магазине на Арбате. СССР, Москва, Арбат, 1972 год.

3. Прогулка с детьми

Мужчины, гуляющие с детьми. СССР, Москва, 1972 год.

4. На Красной площади

Солдаты возле Мавзолей Ленина на Красной площади. СССР, Москва , 1972 год.

5. Советский архитектор

Советский архитектор Константин Степанович Мельников у себя дома. СССР, Москва, 1972 год.

6. Удивительная архитектура

Дом, построенный советским архитектором Константином Степановичем Мельниковым. СССР, Москва, 1972 год.

7. Сборочная линия

Сборочная линия на автозаводе Москвич. СССР, Москва, 1972 год.

8. Картье-Брессон

Анри Картье-Брессон. СССР, Москва, 1972 год.

9. ВДНХ

СССР, Москва, 1972 год. Группа посетителей в космическом павильоне ВДНХ.СССР, Москва, 1972 год.

10. Спуск в метро

Люди, спускающиеся в метро. СССР, Москва, 1972 год.

11. Коллекционер русского авангарда

Коллекционер Георгий Дионисович Костаки у себя дома. СССР, Москва, 1972 год.

12. Гостиница Россия

Гостиница Россия возле Красной площади. СССР, Москва, 1972 год.

13. Лекция в МГУ

Студенты МГУ, пишущие лекцию. СССР, Москва, 1972 год.

14. Маршальский китель

Маршальский китель в музее Советской Армии. СССР , Москва, 1972 год.

15. Третьяковская галерея

Люди, восхищающиеся экспозициями в Третьяковской галерее. СССР, Москва, 1972 год.