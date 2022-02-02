Специфические профессии прошлого, которые сегодня вызывают отвращение

При британском дворе в почете была должность «хранитель королевского стула».

1. Собиратель пиявок

Собиратели пиявок имели немалый доход. | Фото: top-newsrustoria.ru.

2. Мальчик для битья

В Англии за шалости наказывали не принца, а мальчика для битья. | Фото: toptenz.net.

3. Похититель трупов

Похитители трупов продавали тела для анатомических исследова https://www.facebook.com/ний . | Фото: bigpicture.ru.

4. Сукновал

В Древнем Риме сукновалам приходилось стоять в моче. | Фото: morefactov.ru.

5. Хранитель королевского стула

При британском дворе в почете была должность «хранитель королевского стула».

6. Барабанщик

Барабанщики на поле боя были легкой мишенью. | Фото: toptenz.net.

7. Крысолов

В прошлых веках профессия крысолова была очень популярна. | Фото: assets.atlasobscura.com.