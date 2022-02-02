Специфические профессии прошлого, которые сегодня вызывают отвращение

При британском дворе в почете была должность «хранитель королевского стула».
Говоря о профессиях, стоит отметить, что в давние времена существовало немало занятий, которые сегодня могут показаться ужасными. Так, например, одни выкапывали трупы для продажи, а другие собирали пиявок, позволяя им присасываться к себе. Какие еще профессии прошлого вызывают у современников содрогание – далее в обзоре.
1. Собиратель пиявок
Собиратели пиявок имели немалый доход. | Фото: top-newsrustoria.ru.
Раньше очень популярной считалась пиявкотерапия. Доктора объявляли кровососущих чуть ли не панацеей от любой болезни. Естественно находились и те, кто собирал этих пиявок. Люди ходили по болотам, а в качестве наживки для пиявок использовали свои голые ноги. Когда черви напивались крови, оставалось их только отцепить от ног. Такая профессия приносила немалый доход, вот только собиратели часто теряли сознание от потери крови в стремлении заработать еще больше.
2. Мальчик для битья
В Англии за шалости наказывали не принца, а мальчика для битья. | Фото: toptenz.net.
В период XV-XVI вв. в Англии при королевском дворе процветала такая профессия, как мальчик для битья. Его приставляли к юному принцу. Когда отпрыск династии шалил, пакостил или еще как-то вел себя неподобающим образом, то все тумаки за него получал мальчик для битья. Считалось, что принцу должно стать стыдно за то, что достается невиновному, ведь к нему самому запрещено было прикасаться. Для некоторых мальчиков для битья страдания оканчивались вознаграждением. Когда Карл I взошел на престол, он произвел своего бывшего мальчика для битья в графы и подарил замок.
3. Похититель трупов
Похитители трупов продавали тела для анатомических исследоваhttps://www.facebook.com/ний. | Фото: bigpicture.ru.
С развитием медицины доктора и студенты стали нуждаться в трупах, чтобы изучать анатомию. Однако делать вскрытия в то время не допускалось католической церковью. Тогда появились люди, которые с готовностью предоставляли свежепохороненные тела в медицинские университеты за определенную плату. Несмотря на бурные протесты общественности, эта профессия процветала до конца XIX века.
Однако, наряду с простыми копателями, находились и такие, кто не желал дожидаться очередных похорон. Эмигранты из Ирландии Уильям Берк и Уильям Хэйр убивали людей, а потом продавали их в анатомическую школу в Эдинбурге.
4. Сукновал
В Древнем Риме сукновалам приходилось стоять в моче. | Фото: morefactov.ru.
В Древнем Риме, а затем и в раннем Средневековье, профессия сукновала имела специфические особенности. Чтобы подготовить ткань к дальнейшему применению, ее складывали в емкость, которую заполняли водой и щелочным раствором. Задача сукновала состояла в том, чтобы стоять в емкости и топтаться по ткани, таким образом ее отстирывая. Все бы ничего, вот только самым доступным щелочным раствором была моча. Сукновалам приходилось отправляться за ней в общественные туалеты или ставить кадку перед дверью дома, чтобы прохожие пополняли запасы мочи.
5. Хранитель королевского стула
При британском дворе в почете была должность «хранитель королевского стула».
Как ни странно, но самой желанной при дворе монархов в Великобритании до конца XIX века была должность «Хранитель королевского стула» (Groom of the King’s Close Stool). Этот человек в буквальном смысле подтирал королю зад. Дело в том, что к телу монарха, считавшегося священным, могли прикасаться только избранные. В специальной комнате, кроме ящика с дыркой, оббитого бархатом, находились кувшин с водой и полотенца. Хранитель стула должен был привести в порядок нижнюю часть короля после того, как тот справит свои естественные потребности.
Но самое главное в этой должности было то, что хранитель стула оставался с королем наедине. Поэтому, когда естественный процесс затягивался, монарх часто обсуждал с ним государственные дела. Хранители неизменно получали различные привилегии и продвигались по карьерной лестнице.
6. Барабанщик
Барабанщики на поле боя были легкой мишенью. | Фото: toptenz.net.
Глядя на барабанщиков на параде, сложно поверить, что это занятие когда-то было очень опасным. Барабанщиками, как правило, становились юные мальчики. Их основными обязанностями было отбивание такта во время боя. С помощью барабанов солдаты шагали «в ногу», держа строй, а также получали приказы по тактике ведения боя. Весь ужас был в том, что мальчики были совершенно беззащитны перед неприятелем. Если учесть, что барабанщики помогали офицерам координировать действия войск, они были приоритетной целью неприятеля.
7. Крысолов
В прошлых веках профессия крысолова была очень популярна. | Фото: assets.atlasobscura.com.
Когда инквизиция яростно истребляла кошек, считавшихся порождением дьявола, из городов, то популяция крыс достигла критической цифры. Именно тогда и появилась профессия крысолова. Эта работа была в буквальном смысле опасна для жизни, ведь крысы являлись разносчиками инфекций. Плюс ко всему, крысоловам часто приходилось спускаться в сточные канавы, где были наибольшие скопления опасных грызунов.
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