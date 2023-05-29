Как одна кража превратила израильского рецидивиста в национального героя: Моти Ашкенази

Он был крайне известной личностью в Израиле. Большей частью, с ним знакомы были полицейские, которым Моти Ашкенази доставлял немало хлопот. Вор-карманник промышлял по всей стране и особенно любил пляжи, где с лёгкостью можно было стащить что-то плохо лежащее. Наверное, он всё же был в глубине души неплохим парнем, хоть давно и прочно подсел на наркотики. Но жил бы он, как перекати-поле, и сегодня, если бы не украденная сумка, полностью изменившая жизнь вора-рецидивиста.
Предыстория
Моти Ашкенази. / Фото: www.nastroy.net
Ему было 30 лет, он жил в трущобах Тель-Авива и не особенно задумывался о будущем. Вырос Mоти Ашкенази в очень бедной семье турецких сефардов, и с самого детства его жизнь меньше всего походила на сказку. Моти знал, что такое насмешки и издевательства со стороны сверстников, когда совершенно некому за тебя вступиться. Он был знаком с нуждой и видел, как выбивается из сил мать, пытаясь прокормить семерых детей после смерти мужа.
В банду Моти пришёл, чтобы одноклассники перестали уже его бить. Там стал употреблять наркотики и научился виртуозно вытаскивать на пляжах из сумок отдыхающих кошельки и другие ценности. Его знали в лицо практически все полицейские, но работал он столь виртуозно, что почти не попадался, и к своим тридцати годам отсидел всего лишь девять месяцев.
Трущобы в Тель-Авиве. / Фото: www.ilyabirman.ru
Все свои нетрудовые доходы Ашкенази спускал на наркотики, весил мужчина всего около сорока килограммов и конец его мог быть обычным для людей, ведущих подобный образ жизни. Тем более, что несколько раз врачи его уже вытаскивали с того света.
Но всё изменилось в один день. За неделю до этого Mоти Ашкенази попал под домашний арест после неудачной попытки кражи из автомобиля. Он не имел права покидать место жительства за исключение посещения полицейского участка.
Чёрная сумка
Пляж Иерусалим в Тель-Авиве. / Фото: www.kuku.travel
Жарким июньским днём 1997 года Моти, возвращаясь из полицейского участки, слегка изменил привычный маршрут и зашёл на пляж Иерусалим, в надежде на воровскую удачу. В тот день на пляже было множество туристов и школьников, у которых как раз закончился учебный год. Подростки веселились у моря, а полицейские прятались в тени от палящего солнца.
Внимание Моти привлекла бесхозная чёрная сумка, лежавшая на полотенце рядом с нехитрой одеждой и солнцезащитными очками. Владельца нигде видно не было, и Ашкенази направился прямиком к ней. Сам он позже расскажет о том, что ним двигало провидение, ведь опытный вор равнодушно прошествовал мимо дорогих сумок туристов, но именно в эту он запустил руку привычным движением.
В тот день на пляже было очень многолюдно. / Фото: www.wiki-turizm.ru
Только вот пальцы его натолкнулись не на ожидаемый кошелёк, а на гвоздики и металлические шарики. И увидел он лампочки, переключатели и часы, соединённые с металлической коробкой. Ошибиться было невозможно: перед Моти Ашкенази находилось взрывное устройство с поражающими элементами. В этот момент он мог бы просто сбежать с пляжа, оставив всё, как есть. Он вообще не имел права там находиться.
Но Моти схватил сумку и побежал к ближайшему заброшенному зданию. 300 метров до него казались ему самыми длинными в жизни. Когда он снова и снова рассказывает в своих интервью о том, что чувствовал в тот момент, то говорит: у него было полное ощущение, будто его взяли под руки два человека, подняли на ноги, а в голове звучал его собственный голос, велевший бежать вместе с сумкой подальше от скопления людей.
После о событиях того дня писала вся израильская пресса. / Фото: www.ynet.co.il
Правда, у скептиков есть своя версия происходящего: якобы Моти только в заброшенном здании на улице Геула увидел содержимое сумки. Как бы там ни было, но вор и наркоман не бросил находку в здании и не сбежал домой. Он оставил её на лестнице и отправился в ближайший отель, чтобы сообщить полиции об опасной сумке. Он набрал номер телефона того самого полицейского, у которого отмечался какой-то час назад.
Национальный герой
Моти Ашкенази превратился в национального героя Израиля. / Фото: www.ynet.co.il
Полицейский не только ему не поверил, но ещё и собирался сделать серьёзный выговор за нарушение домашнего ареста. Когда же Моти закричал что-то о бомбе, полицейский и вовсе решил, будто его подопечный успел принять «дозу». Моти Ашкенази позже расскажет о том, как бежал обратно к сумке, как стал вытаскивать на дорогу мусорные контейнеры, чтобы перекрыть проезд и привлечь внимание. Прибывшие к месту дорожной пробки полицейские тоже поверили Моти далеко не сразу. Когда же он буквально заорал о сумке в здании, стражи порядка отправились проверять опасную находку. И уже после официально перекрыли движение и вызвали сапёров.
Правда, версия полицейский очень отличается от показания «виновника» событий. Они утверждают, будто прибыли на место в течение нескольких минут и сразу в сопровождении сапёрной бригады. Они поставили оцепление, начали эвакуировать людей из соседних домов, а Моти в это время просто помогал отгонять прохожих.
Моти Ашкенази. / Фото: www.jo-jo.ru
В результате сапёры обезвредили устройство, в котором было, по разным данным, от трёх до пяти килограммов взрывчатки. Если бы не попытка Моти раздобыть денег на очередную дозу, тот день мог бы закончиться настоящей трагедией с десятками и сотнями погибших и раненых.
Моти Ашкенази, пока полицейские суетились на улице Геула, спокойно отправился домой. Когда же в его дом прибыла полиция и представители службы безопасности, мама Моти была готова поклясться: сейчас сына арестуют. Но они прибыли поблагодарить его и дать надежду на новую жизнь.
Это мама, узнав о происшедшем, молила стражей порядка не давать ему никаких наград, а спасти сына. В этот раз правосудие было на стороне милосердия. Все заслуженные обвинения и судимости Моти были сняты, а его самого за государственный счёт отправили на курсы реабилитации, где Ашкенази смог избавиться от наркотической зависимости.
Моти Ашкенази. / Фото: www.jewish.ru
Во время реабилитации в Хайфе Моти окончательно порвал со своим прошлым и познакомился с девушкой, которая вскоре стала его женой. Правда, с работой поначалу возникли трудности, ведь впереди него шла слава вора и наркомана. Но всё же он был намерен начать новую жизнь. Поначалу перебивался самой чёрной работой, а после смог подняться и даже открыть собственное дело.
Сегодня Моти Ашкенази живёт вместе с супругой и их пятью детьми в собственной большой квартире. Он активно помогает таким же, как он в прошлом, наркоманам, начать новую жизнь, выступая с лекциями и разъяснениями.
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