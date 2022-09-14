Духи, жвачка и кофе: 10 неожиданных вещей, которые нельзя провозить в разные страны

Пересечение границы нередко становится довольно некомфортным процессом, особенно в момент досмотра вещей. И куда более печально, когда на этом этапе появляются проблемы из-за попытки провести отдельные вещи и предметы - одни можно брать с собой с ограничениями, а другие и вовсе нельзя. Вот только в ряде стран есть настолько странные запреты на ввоз определённых позиций, что трудно в принципе поверить в их существование. Вашему вниманию «десятка» неожиданных вещей, которые нельзя провозить в разные страны.
1. Сингапур: жевательная резинка
Жвачку в Сингапуре не пожуёшь. /Фото: advantiko.com
Казалось бы, кому может помешать жевательная резинка? А вот Сингапуру, оказывается, она довольно серьёзно усложняет жизнь. Так, туда на законодательном уровне запрещено ввозить жвачку. Основной причиной такого решения стала борьба за чистоту: в условиях жаркого климата прилипшая в непотребном месте клейкая субстанция очень трудно удаляется с того же тротуара и стены здания. Более того, находились вандалы, которые додумывались лепить её на дверь вагона метро, что нередко и вовсе заканчивалось сбоями в работе метрополитена. Именно поэтому попытка ввоза жвачки и желание пожевать её на территории Сингапура закончится крупным штрафом.
2. Австралия: животные, не прошедшие карантин
Животные в Австралию попадают трудно. /Фото: tengrinews.kz
Мало кто помнит, что почти 70 лет назад, в 1956 году летние Олимпийские игры проходили в сразу в двух местах. Так, если практически все виды соревнований прошли в австралийском Мельбурне, то соревнования по конному спорту проводились в шведской столице Стокгольме. А произошло так потому, что организаторы Олимпийских игр ещё до их начала, столкнулись с местными законами: которые запрещают ввоз в Австралию животных без отбытия шестимесячного карантина. Сегодня это правило также работает для братьев наших меньших из целого ряда государств, которые считаются правительством потенциально опасными с точки зрения ветеринарных заболеваний.
3. Австралия: почва
Австралия чужой земли не терпит. /Фото: evanslandscaping.com
Ещё один интересный запрет работает настоящего времени на зелёном континенте. Речь идёт о законе, согласно которому в Австралию нельзя ввозить почву с остальных континентов. Более того, запрещается провозить даже какие-либо предметы, к примеру, обувь, которые могут нести на себе остатки почвы. К тому же, по прибытию в карточке прибытия необходимо указать, посещал ли человек фермерские хозяйства либо сельские территории в других государствах в течение последнего месяца.
4. Новая Зеландия: велосипеды и игрушки на колёсах
Со своим велосипедом в Новую Зеландию не приедешь. /Фото: slainteirishpubforestpark.com
Подобный вышеупомянутому австралийскому есть и новозеландский запрет на ввоз чужой земли - там также трепетно относятся к охране уникального местного растительного мира. Кроме того, в Новую Зеландию нельзя будет привезти даже собственные велосипеды или детские игрушки на колёсах. А всё потому, что на последних могут оставаться частицы почвы, насыщенные микроорганизмами и семенами из других государств и континентов.
5. Новая Зеландия: музыкальные инструменты
С музыкальными инструментами в Новой Зеландии тоже возникнут проблемы. /Фото: pinterest.fr
Другой любопытный запрет на ввоз в Новую Зеландию связан, как ни странно, с искусством. Так, на территорию государства нельзя провозить музыкальные инструменты, а всё потому, что там есть собственное хорошо налаженное производство. Справедливости ради, стоит уточнить, что в данном законодательстве есть исключение: свою гитару или скрипку туристы разрешат ввозить, если он обязуется вывезти этот инструмент обратно.
6. Финляндия: машины с антирадаром
С антирадаром в Финляндию на машине не заедешь. /Фото: domashniy.ru
Есть свой запрет на ввоз на территорию Финляндии, правда, он больше касается тех, кто въезжает на автомобиле. Не пустят на границе те машины, которые оснащены антирадаром - данные гаджеты находятся под строжайшим запретом. В случае, если на таможне попадётся нарушитель с антирадаром в автомобиле, то устройство будет подлежать немедленной конфискации и уничтожению, а невнимательный владелец влетит на уплату штрафа от 100 до 500 евро.
7. Швейцария: поддельные швейцарские часы
Швейцария не потерпит подделки своих часов. /Фото: getat.ru
Собственно, нет ничего удивительного в том, что легендарные «швейцарские» часы, которые славятся своим качеством, являются популярным объектом для изготовления подделок, тем более, что их же покупают. Однако владелец такого аксессуара, отправляясь в Швейцарию, должен будет оставить дома, а всё потому, что местные власти трепетно относятся к одному из своих главных брендов. На сегодняшний день более 10 лет в государстве действует запрет на ввоз поддельных, но выдаваемых за «швейцарские» часов.
8. Африканские государства: полиэтиленовые пакеты
Африка борется с пластиком. /Фото: capital.ua
Большинство государства африканского континента уже давно ввели запрет на ввоз на свою территорию полиэтиленовых пакетов. К слову, на территории самих стран даже запрещены их изготовление и реализация. Например, очень строго за соблюдением этого закона следят в Кении: по данным редакции Novate.ru, производство подобной продукции можно закончиться тюремным сроком до четырёх лет. Правительство африканских государств таким образом стараются заботиться о сохранении природы, так как давно известно, что полиэтилен не разлагается в течение сотен лет.
9. Ямайка: кофе
На Ямайке и своего кофе хватает. /Фото: open4business.com.ua
Пожалуй, нет такой страны, где нельзя будет найти настоящего кофемана. И жители Ямайки в этом отношении исключением не является. Однако провозить на территорию острова кофе из других стран строго запрещается. На первый взгляд, учитывая, что местные жители готовы пить бодрящий напиток в любое время суток и в огромных количествах, кажется странным такой запрет. Но причина его совершенно прагматично: на Ямайке хватает кофе собственного производства, поэтому иноземный товар конфискуют, а на его владельца наложат штраф.
10. Мадагаскар: парфюмерия
Духи на Мадагаскар не пустят. /Фото: rbc.ru
А вот на Мадагаскаре есть не менее любопытный запрет, также связанный с местным производством. Так, на территорию острова нельзя ввезти любую парфюмерию. А всё потому, что государство, по информации Novate.ru, является мировым лидером по производству ванили, а по всей стране размещено большое количество заводов, которые изготавливают соответствующее парфюмерное масло. Поэтому и был введён запрет, чтобы не создавать лишнюю конкуренцию местным производителям.
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