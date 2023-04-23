В США, в городе Седона, есть «Мак» с… голубыми арками. Точнее, бирюзовыми. Они выглядят непривычно и странно и делают этот ресторан единственным в своём роде.
Компания была вынуждена сделать арки именно такими, потому что в этом штате действует очень строгий закон относительно внешнего вида новых зданий и вывесок. Они не должны конфликтовать с естественными природными объектами. Так, власти решили, что красный цвет лого «Мака» будет плохо смотреться с окрестными красноватыми скалами. А вот бирюзовые хорошо впишутся. То, что акри у этого ресторана иного цвета, не наносит никакого урона компании, наоборот — все хотят отобедать в необычном «Макдоналдсе».
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Единственный в мире «Макдоналдс» с нестандартными «арками»
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