Как правильно избавить контакты от негативных последствий, если вытекла батарейка

В потекшей батарейке приятного нет ничего. Особенно, если были залиты контакты устройства. Случается это в большинстве подобных случаев, а потому следует знать и помнить, что нужно сделать в подобной ситуации. Самое главное, не спешить и помнить о том, что батарейки могут быть вредны.
Лучше просто выбросить. /Фото: youtube.com.
Начать следует вот с чего. Прежде чем хвататься за потекшую батарейку и уж тем более за очистку контактов, необходимо вспомнить, какая именно это была батарейка. Дело в том, что дальше в ход пойдут химические вещества. Допускать смешивание некоторых из них определенно не стоит. Если сделать все неправильно или что-то напутать, то при попытке очистить контакты произойдет химическая реакция, которая с высокой долей вероятности испортит оборудование.
Когда с типом батарейки определились, следует выполнить первый этап очистки. Он общий для всех типов батареек. Для этого берем деревянную или пластиковую палочку и соскабливаем самые большие застывшие куски разлива. Работайте аккуратно, чтобы не повредить неосторожным движением контакты. Не рекомендуется использовать для очистки металлические предметы.
Можно сначала пустить в дело ластик. /Фото: kvartira.mirtesen.ru.
ВНИМАНИЕ: содержимое батареек ОПАСНО для здоровья человека, окружающей среды и домашних животных. Оборудование, в котором потекли батарейки, лучше всего просто выбросить! Сами батарейки не следует отправлять в мусорное ведро. Необходимо выбросить их в специальное ведро для сбора батареек, которые обычно устанавливают в магазинах.
Важно: если почистить контакты от потекшей батарейки все-таки жизненно необходимо и выбрасывать вещь нельзя, то все операции по очистке следует проводить в хорошо проветриваемом помещении, удалив из него детей и домашних животных. Все операции нужно проводить в защитных резиновых перчатках и марлевой повязке.
1. Утечка литиевых батареек
Удаляем обычной водой. /Фото: yandex.uz.
Данный вид батареек самый «злобный». Последствия протечки чистят сложнее всего. Единственное средство, которое можно использовать (после общего этапа очистки) – это обычная дистиллированная вода. Просто протирайте контакты водой при помощи подходящей салфетки или тряпочки.
2. Утечка никель-кадмиевых батареек
Здесь поможет вода и сода. /Фото: diabet-expert.com.
Удалить последствия протечки таких батареек будет куда проще. Лучше средство для очистки – обычная пищевая сода. Лучше всего чистить сразу после утечки, пока она еще не застыла. Посыпьте загрязнение содой. При этом поврежденное место «закипит» и зашипит. Когда реакция пройдет, удалите загрязнение кашицей из воды и соды.
3. Утечка щелочных батареек
В дело идут кислоты. /Фото: chistodoma.online.
Протечка данного вида батареек удаляется при помощи уксусной кислоты или лимонной кислоты. Для работы также понадобится тампон или салфетка. Ни в коем случае нельзя допускать попадания воды на контакты, так как в этом случае гарантированно произойдет окисление.
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