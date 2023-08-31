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Паралич лицевого нерва, кривые пальцы и др увечья, которые помогли знамениностям добиться успехов


Паралич лицевого нерва, кривые пальцы и др увечья, которые помогли знамениностям добиться успехов

Говорят, что особенными и уникальными нас делают недостатки. И это могут доказать герои нашего материала. Мы расскажем о всемирноизвестных актерах, актрисах и моделях, чьи физические недостатки и даже медицинские диагнозы не помешали им стать знаменитыми и добиться успеха в карьере. Ведь главное – это желание и талант, а с этим у них проблем нет.

Сильвестр Сталлоне – частичный паралич лица


Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне


Один из столпов голливудского кино 80-90 годов прошлого века Сильвестр Сталлоне благодаря своей игре собрал миллионы поклонниц по всему миру. Да, тело у него было то, что надо, но, по правде говоря, классическим красавцем его вряд ли можно назвать.

У него очень запоминающаяся внешность, и не только статная фигура, но и необычное лицо. И мало кто задумывался, что это не природа так постаралась, а всему виной проблемы со здоровьем.


 


Еще во время появления на свет Сильвестр получил много проблем со здоровьем: частичный паралич губ, подбородка и даже языка. Всему виной акушерская ошибка. Будущего актера пришлось тянуть специальным инструментом, что его сильно травмировало.
Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне

Кто бы мог подумать, что актер в детстве был очень слабым, постоянно болел. Потом к уже существующим проблемам добавился рахит. Родителям мальчика пришлось очень непросто. Но Сильвестр показал, что желание и сила воли могут творить чудеса. Он потратил годы на тренировки, а когда решил, что готов, поехал в Голливуд. Но сразу его ждала волна отказов.

Сталлоне предстояло 7 лет голодать, бегать по кастингам и лишь слышать, что он должен бросить попытки пробиться в актёрство. Его сценарии отказывались читать, а на пробах говорили нет сразу с порога. Он прошел долгий путь, преодолел отчаяние, а потом год жил на 1,6 тысяч долларов и написал «Рокки».

Культовое кино «Рокки» стало прорывом. Картина собрала три «Оскара», в том числе в главной категории «Лучший фильм». Сталлоне тягла было 30 и он был на вершине мира. Он преодолел себя, тех, кто в него не верил и победил.

Хоакин Феникс – шрам над верхней губой


Хоакин Феникс

Хоакин Феникс

Хоакина Феникса многие женщины называют красавцем, хотя его внешность довольно специфическая. И она идеально вписывается в образы персонажей, которых он играет. Хоакин обладает большим актерским талантом, поэтому его игра не может никого оставить равнодушным. Но у него тоже есть во внешности изъян, который не мешает, а наоборот добавляет ему некой брутальности – это шрам над верхней губой.
Хоакин Феникс

Хоакин Феникс

Хоакин Феникс стремительно набирал популярность и о его шраме очень много говорили. Появилось даже несколько версий его появления. Согласно первой, губу порвали Фениксу в драке, согласно второй – травма появилось во время родов. Вторая кажется более реалистичной. Мама актера во время беременности получила травму и это повлияло на будущего малыша. Когда он родился, врачи обнаружили расщелину неба, убрав ее при помощи операции. Поэтому остался заметный шрам.

Дензел Вашингтон – необычный мизинец


Дензел Вашингтон

Дензел Вашингтон

Обладатель двух премий «Оскар» и человек изменивший киноиндустрию, Дензел Вашингтон, кажется, не имеет недостатков. Помимо очевидного таланта у него еще и довольно привлекательная внешность. И очень внимательные зрители могут разглядеть, что у него есть недостаток во внешности. Это вывернутый мизинец на руке.
Дензел не особо обращает внимания на свой нестандартный палец, он к нему привык. Но он понимает, что такая особенность может напугать окружающих, поэтому он скрывает его.
Дензел Вашингтон

Дензел Вашингтон

Такое увечье Вашингтон получил еще в юности, играя в американский футбол. Но хоть спорт этот ему нравился, он быстро потерял к нему интерес сразу после того, как получил несколько травм. И со спортивной стези он переключился на актерскую. И правильно сделал, в этом занятии он, определенно, хорош.

Натали Дормер – паралич лицевого нерва


Натали Дормер

Натали Дормер

У звезды сериала «Игра престолов» внешность очень необычная и заметная. Она несколько экстравагантна и не имеет комплексов, и это только привлекает ее поклонников. Но сложно не заметить, что на лице у нее явный дефект – кривая улыбка.

И снова такой внешний недостаток стал последствием акушерской ошибки. Когда Натали вот-вот должна была появиться на свет, что-то пошло не так и акушеры тянули ее щипцами, задев лицевой нерв малышки.
Натали Дормер

Натали Дормер

Такой недостаток на лице видно невооруженным глазом и малышке немало из-за этого доставалось от сверстников, над ней жестоко шутили и издевались. Сейчас Дормер вообще не переживает из-за этого дефекта, но пройти ей пришлось через многое.

И все благодаря актерству, которому актриса посвятила свою жизнь. У нее очень явный талант, и когда она это поняла, то, словно освободилась буллинга, просто перестав их замечать.

Необычная улыбка теперь стала визитной карточкой Натали.

Каролина Куркова – живот без пупка


Каролина Куркова

Каролина Куркова

Эта девушка постоянно искала в себе недостатки. Каролина никогда не считала себя красавицей. Всемирноизвестная чешская супермодель еще в детстве страдала из-а комплексов. Особенно в себе ей не нравился большой рот и крупные зубы. Как раз их она считала своими главными минусами. Кроме этого, благодаря отцу-баскетболисту она была очень высокой, и это было причиной издевательств в школе. Но и это еще не все. У Каролины есть одна особенность, которой могут похвастаться очень немногие. У Курковой почти нет пупка. То есть он настолько крошечный, что на фото его незаметно.
Каролина Куркова

Каролина Куркова

Многим людям это кажется, как минимум, странным, но вот сама девушка не видит в этом чего-то особенного.
Куркова известна своей скрытностью и на вопросы о таком аномальном нюансе своего тела лишь раз ответила, что в детстве она перенесла хирургическую операцию, последствиями которой стало уменьшение пупка. Более никаких подробностей нет, но появились предположения, что, возможно у Каролины была пупочная грыжа.

Стоит сказать, что практически микроскопический пупок никак не помешал карьере Курковой. А благодаря своей красоте и упорству она смогла достигнуть высот в своей работе.

Сил – большие шрамы на лице


Сил

Сил

Известный британский исполнитель Сил хорошо известен миру не только своим талантом и голосом. У него еще и очень запоминающаяся внешность. Сил – яркий пример поговорки, гласящей «Шрамы украшают мужчину». Потому что у него толпы поклонниц, которые от него без ума, находят его привлекательным, даже не смотря на большие увечья на лице. Сил, как известно, в подростковом возрасте переболел красной волчанкой, которая оставила свои следы.
Сил и Хайди Клум

Сил и Хайди Клум

Естественно, когда из-за болезни внешность меняется, это очень сложно пережить. Особенно, когда такое случается с подростком. Парень был в отчаянии, но нашел в себе силы принять себя нового.
Позже Сил понял, что зря переживал. И его карьера в музыке, и личная жизнь никак не пострадали из-за его шрамов. Чего только стоит 8-летний брак с Хайди Клум.

Жамель Деббуз – атрофия правой руки


Жамель Деббуз

Жамель Деббуз

Популярный французский актёр Жамель Деббуз настолько очаровательный и обаятельный, что просто влюбил в себя всю Францию. Но его внешний недостаток не спрятать от внешней публики.

Жамель на всех фото и видело видно, что он прячет правую руку в карман. и это раньше вызывало много вопросов. Парень не делал из этого большой секрет, и честно рассказал, как в 14 лет его жизнь сильно изменилась.
Жамель Деббуз

Жамель Деббуз

Подростком Деббуз часто играл с другом на железнодорожных путях. И его безрассудство в итоге обернуло трагедией. Будущий актер сильно повредил руку и как следствие она перестала работать. Да, саму конечность сохранили, но выглядит она не очень здорово.

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Паралич лицевого нерва, кривые пальцы и др увечья, которые помогли знамениностям добиться успехов

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