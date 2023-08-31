Паралич лицевого нерва, кривые пальцы и др увечья, которые помогли знамениностям добиться успехов

Говорят, что особенными и уникальными нас делают недостатки. И это могут доказать герои нашего материала. Мы расскажем о всемирноизвестных актерах, актрисах и моделях, чьи физические недостатки и даже медицинские диагнозы не помешали им стать знаменитыми и добиться успеха в карьере. Ведь главное – это желание и талант, а с этим у них проблем нет.
Сильвестр Сталлоне – частичный паралич лица
Сильвестр Сталлоне
Один из столпов голливудского кино 80-90 годов прошлого века Сильвестр Сталлоне благодаря своей игре собрал миллионы поклонниц по всему миру. Да, тело у него было то, что надо, но, по правде говоря, классическим красавцем его вряд ли можно назвать.
У него очень запоминающаяся внешность, и не только статная фигура, но и необычное лицо. И мало кто задумывался, что это не природа так постаралась, а всему виной проблемы со здоровьем.
Еще во время появления на свет Сильвестр получил много проблем со здоровьем: частичный паралич губ, подбородка и даже языка. Всему виной акушерская ошибка. Будущего актера пришлось тянуть специальным инструментом, что его сильно травмировало.
Сильвестр Сталлоне
Кто бы мог подумать, что актер в детстве был очень слабым, постоянно болел. Потом к уже существующим проблемам добавился рахит. Родителям мальчика пришлось очень непросто. Но Сильвестр показал, что желание и сила воли могут творить чудеса. Он потратил годы на тренировки, а когда решил, что готов, поехал в Голливуд. Но сразу его ждала волна отказов.
Сталлоне предстояло 7 лет голодать, бегать по кастингам и лишь слышать, что он должен бросить попытки пробиться в актёрство. Его сценарии отказывались читать, а на пробах говорили нет сразу с порога. Он прошел долгий путь, преодолел отчаяние, а потом год жил на 1,6 тысяч долларов и написал «Рокки».
Культовое кино «Рокки» стало прорывом. Картина собрала три «Оскара», в том числе в главной категории «Лучший фильм». Сталлоне тягла было 30 и он был на вершине мира. Он преодолел себя, тех, кто в него не верил и победил.
Хоакин Феникс – шрам над верхней губой
Хоакин Феникс
Хоакина Феникса многие женщины называют красавцем, хотя его внешность довольно специфическая. И она идеально вписывается в образы персонажей, которых он играет. Хоакин обладает большим актерским талантом, поэтому его игра не может никого оставить равнодушным. Но у него тоже есть во внешности изъян, который не мешает, а наоборот добавляет ему некой брутальности – это шрам над верхней губой.
Хоакин Феникс
Хоакин Феникс стремительно набирал популярность и о его шраме очень много говорили. Появилось даже несколько версий его появления. Согласно первой, губу порвали Фениксу в драке, согласно второй – травма появилось во время родов. Вторая кажется более реалистичной. Мама актера во время беременности получила травму и это повлияло на будущего малыша. Когда он родился, врачи обнаружили расщелину неба, убрав ее при помощи операции. Поэтому остался заметный шрам.
Дензел Вашингтон – необычный мизинец
Дензел Вашингтон
Обладатель двух премий «Оскар» и человек изменивший киноиндустрию, Дензел Вашингтон, кажется, не имеет недостатков. Помимо очевидного таланта у него еще и довольно привлекательная внешность. И очень внимательные зрители могут разглядеть, что у него есть недостаток во внешности. Это вывернутый мизинец на руке.
Дензел не особо обращает внимания на свой нестандартный палец, он к нему привык. Но он понимает, что такая особенность может напугать окружающих, поэтому он скрывает его.
Дензел Вашингтон
Такое увечье Вашингтон получил еще в юности, играя в американский футбол. Но хоть спорт этот ему нравился, он быстро потерял к нему интерес сразу после того, как получил несколько травм. И со спортивной стези он переключился на актерскую. И правильно сделал, в этом занятии он, определенно, хорош.
Натали Дормер – паралич лицевого нерва
Натали Дормер
У звезды сериала «Игра престолов» внешность очень необычная и заметная. Она несколько экстравагантна и не имеет комплексов, и это только привлекает ее поклонников. Но сложно не заметить, что на лице у нее явный дефект – кривая улыбка.
И снова такой внешний недостаток стал последствием акушерской ошибки. Когда Натали вот-вот должна была появиться на свет, что-то пошло не так и акушеры тянули ее щипцами, задев лицевой нерв малышки.
Натали Дормер
Такой недостаток на лице видно невооруженным глазом и малышке немало из-за этого доставалось от сверстников, над ней жестоко шутили и издевались. Сейчас Дормер вообще не переживает из-за этого дефекта, но пройти ей пришлось через многое.
И все благодаря актерству, которому актриса посвятила свою жизнь. У нее очень явный талант, и когда она это поняла, то, словно освободилась буллинга, просто перестав их замечать.
Необычная улыбка теперь стала визитной карточкой Натали.
Каролина Куркова – живот без пупка
Каролина Куркова
Эта девушка постоянно искала в себе недостатки. Каролина никогда не считала себя красавицей. Всемирноизвестная чешская супермодель еще в детстве страдала из-а комплексов. Особенно в себе ей не нравился большой рот и крупные зубы. Как раз их она считала своими главными минусами. Кроме этого, благодаря отцу-баскетболисту она была очень высокой, и это было причиной издевательств в школе. Но и это еще не все. У Каролины есть одна особенность, которой могут похвастаться очень немногие. У Курковой почти нет пупка. То есть он настолько крошечный, что на фото его незаметно.
Каролина Куркова
Многим людям это кажется, как минимум, странным, но вот сама девушка не видит в этом чего-то особенного.
Куркова известна своей скрытностью и на вопросы о таком аномальном нюансе своего тела лишь раз ответила, что в детстве она перенесла хирургическую операцию, последствиями которой стало уменьшение пупка. Более никаких подробностей нет, но появились предположения, что, возможно у Каролины была пупочная грыжа.
Стоит сказать, что практически микроскопический пупок никак не помешал карьере Курковой. А благодаря своей красоте и упорству она смогла достигнуть высот в своей работе.
Сил – большие шрамы на лице
Сил
Известный британский исполнитель Сил хорошо известен миру не только своим талантом и голосом. У него еще и очень запоминающаяся внешность. Сил – яркий пример поговорки, гласящей «Шрамы украшают мужчину». Потому что у него толпы поклонниц, которые от него без ума, находят его привлекательным, даже не смотря на большие увечья на лице. Сил, как известно, в подростковом возрасте переболел красной волчанкой, которая оставила свои следы.
Сил и Хайди Клум
Естественно, когда из-за болезни внешность меняется, это очень сложно пережить. Особенно, когда такое случается с подростком. Парень был в отчаянии, но нашел в себе силы принять себя нового.
Позже Сил понял, что зря переживал. И его карьера в музыке, и личная жизнь никак не пострадали из-за его шрамов. Чего только стоит 8-летний брак с Хайди Клум.
Жамель Деббуз – атрофия правой руки
Жамель Деббуз
Популярный французский актёр Жамель Деббуз настолько очаровательный и обаятельный, что просто влюбил в себя всю Францию. Но его внешний недостаток не спрятать от внешней публики.
Жамель на всех фото и видело видно, что он прячет правую руку в карман. и это раньше вызывало много вопросов. Парень не делал из этого большой секрет, и честно рассказал, как в 14 лет его жизнь сильно изменилась.
Жамель Деббуз
Подростком Деббуз часто играл с другом на железнодорожных путях. И его безрассудство в итоге обернуло трагедией. Будущий актер сильно повредил руку и как следствие она перестала работать. Да, саму конечность сохранили, но выглядит она не очень здорово.
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