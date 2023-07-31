Манящая Тоскана: потрясающий дом в средиземноморском стиле посреди Малибу
Малибу ассоциируется с прекрасными пляжами, палящим солнцем, удивительными видами на океан, роскошными виллами и толпами знаменитостей, снующими по набережной. Большинство домов здесь построено в популярном калифорнийском стиле, зародившемся в 60-7—е годы прошлого столетия, но архитектурное бюро Paul Brant Williger Architect пошло другим путём.
Гостиная с видом на океан
Выход на террасу с видом на океан
Специалисты архитектурного бюро Paul Brant Williger Architect решили наполнить Малибу очарованием Средиземноморья и красотой Тосканы. Они построили потрясающую виллу в непривычном для этого региона средиземноморском стиле.
Столовая
Кухня
Коридоры с колоннами
Выбор дизайнеров легко объяснить. Бескрайний простор океана, солнечный климат стали отличным фоном для средиземноморской архитектуры. Вход в дом украшает великолепная арка и коридоры, типичные для традиционных тосканских домов.
Домашняя библиотека
Спальня
Дом наполнен комфортом, теплом и уютом. Деревянные потолочные балки, терракотовая плитка и выполненные на заказ колонны лишь усиливают впечатление. Стильная гостиная с выполненными на заказ колонами из белого камня, арочные окна и визуальное единство с океаническим пейзажем создают неповторимую атмосферу и влияют на весь интерьер.
Дерево в интерьере
Терраса с видом на океан
Тёплая землистая цветовая гамма используется по всему дому, от кухни и столовой до спальни и ванной. Роскошные текстуры, залитые солнечным светом, помогают создать расслабляющую атмосферу.
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