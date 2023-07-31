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Манящая Тоскана: потрясающий дом в средиземноморском стиле посреди Малибу


Манящая Тоскана: потрясающий дом в средиземноморском стиле посреди Малибу

Манящая Тоскана: потрясающий дом в средиземноморском стиле посреди Малибу

Малибу ассоциируется с прекрасными пляжами, палящим солнцем, удивительными видами на океан, роскошными виллами и толпами знаменитостей, снующими по набережной. Большинство домов здесь построено в популярном калифорнийском стиле, зародившемся в 60-7—е годы прошлого столетия, но архитектурное бюро Paul Brant Williger Architect пошло другим путём.

Гостиная с видом на океан

Гостиная с видом на океан

 
Выход на террасу с видом на океан

Выход на террасу с видом на океан

 

Специалисты архитектурного бюро Paul Brant Williger Architect решили наполнить Малибу очарованием Средиземноморья и красотой Тосканы. Они построили потрясающую виллу в непривычном для этого региона средиземноморском стиле.
Столовая

Столовая

 
Кухня

Кухня

 
Коридоры с колоннами

Коридоры с колоннами

 

Выбор дизайнеров легко объяснить. Бескрайний простор океана, солнечный климат стали отличным фоном для средиземноморской архитектуры. Вход в дом украшает великолепная арка и коридоры, типичные для традиционных тосканских домов.
Домашняя библиотека

Домашняя библиотека


Спальня

Спальня

 

Дом наполнен комфортом, теплом и уютом. Деревянные потолочные балки, терракотовая плитка и выполненные на заказ колонны лишь усиливают впечатление. Стильная гостиная с выполненными на заказ колонами из белого камня, арочные окна и визуальное единство с океаническим пейзажем создают неповторимую атмосферу и влияют на весь интерьер.
Дерево в интерьере

Дерево в интерьере

 
Терраса с видом на океан

Терраса с видом на океан

 

Тёплая землистая цветовая гамма используется по всему дому, от кухни и столовой до спальни и ванной. Роскошные текстуры, залитые солнечным светом, помогают создать расслабляющую атмосферу.

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Манящая Тоскана: потрясающий дом в средиземноморском стиле посреди Малибу

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Манящая Тоскана: потрясающий дом в средиземноморском стиле посреди МалибуПодписаться на мой Instagram
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