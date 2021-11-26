Как почистить розетки и выключатели, которые со временем пожелтели

Мы ежедневно прикасаемся к розеткам и выключателям. Они испытывают такую большую нагрузку, что очень быстро загрязняются. Но если грязь и жир с них еще можно отмыть, то избавиться от появившейся со временем желтизны, не так-то просто. Но у нас есть недорогой и действенный способ, который точно поможет вернуть пластику белизну.

Конечно, на прилавках магазинов можно найти специализированные средства, которые вмиг справятся с пылью, въевшимся налетом. Но нужно понимать, что такие составы далеко не дешевые. Экономные хозяйки лучше воспользуются народными средствами, которые можно приготовить в домашних условиях.

Что понадобится?

На самом деле очень действенный состав – это раствор димексида. Он предлагается в аптеках и его цена не больше 100 рублей. Готовится раствор очень просто. Для этого необходимо смешать 1 часть димексида и одну часть воды. Так будет экономнее, хотя можно использовать и чистый покупной состав.

Как применять?

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Наносят лекарственное средство на пластик при помощи чистой салфетки. Ее обмакивают в жидкость, а затем протирают ею когда-то белые пластиковые поверхности розеток и выключателей. Буквально одно движение и им будет возвращена белизна, а вся грязь осядет на ткани.

Плюсы средства?

Мы уже упомянули, что этот состав – уже готов к использованию и стоит вовсе не дорого. При этом он не разъедает кожу и поэтому не требует использование перчаток. Кроме того, раствор не имеет резкого запаха, респиратор или проветривание комнат тоже не понадобятся. Надо сказать, что вообще димексид предназначен для устранения болевых ощущений.

Так что аптечное средство, несколько салфеток, минимум усилий и ваши розетки с выключателями вновь будут белейшими.