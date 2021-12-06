Легенды 1990-х: группа «Кар-Мэн», или История о том, почему распался знаменитый «экзотик-поп-дуэт»

Богдан Титомир и Сергей Лемох | Фото: hsmedia.ru
Возникшая в 1989 г. группа «Кармен» набирала популярность такими темпами, что уже через несколько месяцев это название знала вся страна. Это был первый в СССР мужской дуэт, который исполнял собственные песни, и для каждой из них готовил хореографическую постановку. Сергей Лемох и Богдан Титомир стали кумирами сотен тысяч слушателей, но уже весной 1991 г. дуэт распался, и каждый из исполнителей занялся сольной карьерой. О причинах разногласий существовало несколько версий.
Группа *Кар-Мэн* | Фото: hit-host.net
Сергей Лемох и Богдан Титомир | Фото: yumuz.ru и lichnosti.net
Сергей Лемох и Богдан Титомир в конце 1980-х гг. работали в подтанцовке у певца Владимира Мальцева. Именно он впервые исполнил написанную Лемохом песню «Париж, Париж», которая вскоре стала визитной карточкой группы «Кармен». «Экзотик-поп-дуэт» начал свои выступления с таким названием, а в 1990 г. изменил его на «Кар-Мэн» («Человек-Машина») – таким образом они «пошли навстречу пожеланиям слушательниц, затушевав первоначальное напоминание о коварной испанской сопернице сегодняшних юных соблазнительниц».
Группа *Кар-Мэн* | Фото: blogs.porti.ru
Богдан Титомир и Сергей Лемох | Фото: topnews.ru и sherwood-st.ru
Сами исполнители трактовали название группы как «водитель» или «путешественник», что соответствовало концепции проекта: первый альбом назывался «Вокруг света», и каждая песня была посвящена определенной стране или городу. Позже Сергей Лемох о мотивах выбора такого названия говорил: «Не знаю, уж какие легенды тут могут быть, наша команда названа в честь дальнойбойщика, «человека дорог», а «CarMan» это американское сленговое название дальнобоя».
Обложка первого альбома группы | Фото: mediatly.com
Одни из самых популярных исполнителей 1990-х гг. | Фото: album.foto.ru
Их популярность набирала невероятные обороты, уже через полгода после основания группы она собирала стадионы по всей стране, кассеты с пиратскими записями раскупали, как горячие пирожки, а затем переписывали на домашних магнитофонах. В 1990 г. газета «Московский комсомолец» провела опрос, по итогам которого группа «Кар-Мэн» стала победителем в двух номинациях: «Открытие года» и «Группа года». В том же году группа получила премию «Шлягер-90», а в 1991 г. заслужила еще несколько наград: «50х50», «Звездный дождь» и «Овация».
Богдан Титомир и Сергей Лемох | Фото: hit-host.net
В 1991 г. Богдан Титомир неожиданно покинул проект и занялся сольной деятельностью. Как оказалось, звукозаписывающая компания «Гала рекордс» предложила группе «Кар-Мэн» контракт с серьезными обязательствами на 10 лет вперед, который Лемох подписал, а Титомир отказался подписывать. Второй альбом под названием «Кар-Мания» вышел уже без участия Титомира.
Сергей Лемох | Фото: muslib.ru
Сергей Лемох | Фото: carman.ismystar.ru и nmsk.dp.ua
Позже Титомир признавался, что в последние месяцы существования группы вообще не общался с Лемохом, даже на концерты они приезжали на разных машинах, а потом и вовсе решили прекратить совместную деятельность. Титомир считает, что это случилось из-за разных взглядов на музыку: Лемох хотел сделать второй альбом похожим на первый, а он уже писал другие песни, которые вскоре презентовал в сольном исполнении, – «Делай, как я», «Кайф» и «Ерунда». Сергей Минаев говорил: «Гораздо более интересным и музыкальным был Лемох, но моду и всю конъюнктуру лучше чувствовал Богдан». Говорили и о том, что причиной распада стало то, что оба исполнителя были настоящими лидерами, и каждый из них в коллективе хотел быть на первых ролях. Последние 20 лет Богдан Титомир и Сергей Лемох не видятся и не общаются.
Группа *Кар-Мэн* в наши дни | Фото: muzuz.ru
Группа *Кар-Мэн* в наши дни | Фото: sobesednik.ru
Сергей Лемох продолжил выступления под брендом «Кар-Мэн», с которым гастролирует и по сей день. Кроме того, он записал саундтрек к мультсериалу «Капитан Пронин», создавал музыкальные заставки к телепередачам, работал как композитор с другими артистами (Натальей Сенчуковой, Ладой Дэнс, Натальей Гулькиной).
То, что группа «Кар-Мэн» до сих пор собирает залы, Лемох объясняет своей не теряющей актуальности музыкой: «К нам смешанная публика ходит: и взрослые люди, которые помнят 1990-е, и молодежь, знающая, что мы делаем в электро»; а также собственным имиджем: «Поп-артист должен следить за собой, ведь сцена и поп-музыка, в частности, продает секс. Для мужчины – это регулярные занятия в спортзале, физические нагрузки, здоровый сон, здоровый образ жизни, ничего нового я вам не открою. Люди в России после 40 почему-то перестают за собой следить, зря, но Запад в последнее время очень благотворно влияет на нас в этом плане».
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