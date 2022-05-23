Форд Бойар: грандиозное творение Наполеона, которое сгодилось лишь для телевизионного шоу

Форт Бойяр – военный долгострой, который так и не принял участие в войне. | Фото: smileplanet.ru.

Себастьен Ле Претр де Вобан – инженер Людовика XIV, маршал Франции. | Фото: devoir-de-philosophie.com.

Форт Бойар с высоты птичьего полета. | Фото: smileplanet.ru.

Форт Бойяр стоит посреди пролива Антьош. | Фото: smileplanet.ru.

| Фото: fan-fortboyard.fr. Старая схема форта, 1854 год.| Фото: fan-fortboyard.fr.

О стены форта разбиваются штормовые волны зимней Атлантики. | Фото: smileplanet.ru.

Орудия форта Бойар на верхней террасе. | Фото: fan-fortboyard.fr.

Форт Бойар в начале XIX века. | Фото: fan-fortboyard.fr.

Паспарту – хранитель тайн и традиций форта Бойяр. | Фото: lyuboznat.ru.

Старец Фура - любитель загадок из форта Бойяр. | Фото: smileplanet.ru.