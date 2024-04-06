Что можно вырастить дома на подоконнике

Если у вас нет дачи, сада, огорода, но при этом вы тяготеете к огородничеству и мечтаете о своём небольшом участке, где можно выращивать овощи и зелень, не спешите отчаиваться. Выход найден.







Делимся секретами о том, как и что можно вырастить на подоконнике в собственной квартире (и это далеко не только зелёный лук и петрушка с укропом).



1. Выращивание огурцов

2. Выращивание баклажанов

3. Выращивание сладкого перца

4. Выращивание помидоров

5. Выращивание гороха

6. Выращивание редиса

Огурчики — отличный повод устроить небольшой огород на подоконнике.Выращивание огурцов на подоконнике – довольно-таки давняя практика, а чтобы урожай не заставил себя долго ждать, стоит придерживаться простых правил:• Выберите достаточно большое окно с большим количеством солнечного света.• Выберите семена для сортов огурцов, которые можно выращивать круглый год в помещении.• Высаживайте семена в небольшие стаканчики или контейнеры, наполненные грунтом хорошего качества.• Поставьте маленькие стаканчики или контейнеры на подоконник.• Регулярно поливайте семена, пока они не прорастут.Не забывайте подвязывать огурцы, чтобы им было проще расти.Стоит также помнить о том, что для выращивания огурцов в домашних условиях подходят продолговатые ёмкости с отверстиями в дне или горшочки. При посадке семян не забудьте разместить их в контейнерах или горшочках на расстоянии около десяти сантиметров друг от друга. Кроме того, убедитесь, что семена посажены в почву на глубину около пяти сантиметров. Это поможет семенам легко и эффективно прорастать и развиваться. Рекомендуется соблюдать постоянный график полива, чтобы рассада получала достаточное количество влаги, необходимое им для здорового роста и развития. Так же важно помнить о том, что огурцы – вьющееся растение, поэтому заранее позаботьтесь о том, чтобы им было куда «тянуться». Для этого подготовьте опору или лесенок, или же натяните сетку\нити.А вы знали о том, что баклажаны также можно выращивать на подоконнике?Выращивание баклажанов на окне может показаться странной идеей, тем не менее если сделать всё правильно, то небольшой урожай гарантирован. Для этого:• Выберите подходящее окно в вашем доме, которое пропускает много солнечного света и имеет достаточную площадь для размещения горшочков с баклажанами.• Купите рассаду или семена для выбранного вами сорта баклажанов.• Подготовьте небольшие горшки или контейнеры, наполненные грунтом хорошего качества, и поставьте их на подоконник.• Посадите рассаду или семена в соответствии с инструкциями на упаковке с семенами.• Поддерживайте почву влажной, но не заливайте обильно, а также обеспечьте ей достаточное количество солнечного света и питательных веществ.Баклажаны также требуют пересадки.Важно помнить о том, что некоторым растениям, таким как баклажаны, может потребоваться пересадка, дабы предотвратить опадение цветков и завязей после того, как рассада зацвела. Пересадка в большой контейнер, например в ведро, обеспечит растению пространство, необходимое для продолжения роста и плодоношения. В качестве удобрения лучше всего использовать воду с добавлением монокальцийфосфата.На подоконнике также можно выращивать сладкий перец.Выращивать сладкий перец на подоконнике довольно просто, особенно, при соблюдении правил:• Выберите подходящий сорт сладкого перца для выращивания в домашних условиях. Прежде чем выбирать семена или рассаду, подумайте о пространстве, температуре и освещенности.• Подготовьте небольшие горшки или контейнеры, наполненные грунтом хорошего качества, и поставьте их поближе к окну.• Посадите семена в соответствии с инструкцией на упаковке или непосредственно пересадите рассаду.• Поддерживайте влажность почвы, но не переувлажняйте её.• Обеспечьте растениям достаточное количество солнечного света и питательных веществ.Для выращивания перца понадобится достаточно глубокая ёмкость.Стоит отметить тот факт, что перец и баклажаны своего рода родственники, именно поэтому их выращивают в очень похожих условиях. Они предпочитают одинаковые условия тёплой температуры, хорошего освещения и достаточного увлажнения. Кроме того, и тем, и другим требуется плодородная и хорошо дренированная почва. Самое большое отличие заключается в том, что у перцев очень глубокие корни, а это значит, что им нужны ёмкости большего размера, чем баклажанам. Однако в остальном процесс их выращивания довольно схож.А вот помидоры можно выращивать практически круглый год на собственном подоконнике.Рекомендуется выбирать сорта помидоров, адаптированные для выращивания в помещении, поскольку они специально отбираются по размеру, урожайности и требованиям к солнечному свету и температуре. Это особенно важно при выращивании в домашних условиях на подоконнике из-за ограниченного пространства и доступного света. При правильном сорте помидоров вы сможете успешно собирать урожай, не выходя из дома практически круглый год.Идеальная температура для выращивания томатов обычно колеблется от двадцати одного до двадцати семи. Полив следует проводить соответствующим образом, то есть следить за тем, чтобы почва оставалась влажной, но не переувлажнённой. Частота полива также зависит от типа почвы, температуры воздуха и наличия света. Как правило, рекомендуется поливать помидоры каждые несколько дней, следя за тем, чтобы верхний слой почвы оставался влажным. Не поливайте слишком сильно и не опрыскивайте, так как и то, и другое может нанести вред помидорам.Обязательно подвязывайте и следите за поливом.Пересадка помидоров — довольно простой процесс, но его следует выполнять осторожно. Прежде всего выберите подходящий контейнер или горшок, предпочтительно такой, который примерно на десять сантиметров шире существующего контейнера. Подготовьте почву в новом контейнере, убедившись, что она рыхлая и хорошо дренированная. Аккуратно достаньте растение из контейнера, стараясь не повредить корни. Поместите растение в новый контейнер корнями вниз. Засыпьте края подготовленной почвой и полейте.Подвязывание томатов делается для поддержания и стабилизации их структуры по мере роста. Это особенно важно при их выращивании на подоконнике или в небольших контейнерах, поскольку растение может стать слишком слабым, чтобы поддерживать себя, как только начнёт плодоносить тяжёлыми плодами. Поэтому выберите прочный шпагат или садовую ленту для подвязывания. Начните с нижней части растения томата и оберните шпагат или ленту, чтобы поддерживать его немного ниже плодоносящей части. Продолжайте обматывать оставшиеся стебли по мере роста растения выше.На подоконнике можно выращивать не только помидоры с огурцами, а и зелёный горошек.Семена гороха обычно необходимо проращивать в тёплой, влажной почве, прежде чем переносить на грядку для окончательной посадки или в контейнер. Выращивание в канавках рамки для семян — отличный способ начать процесс, поскольку канавки обеспечивают достаточное количество влаги и тепла для прорастания семян. Бороздки обеспечивают защиту от вредителей и болезней, а также способствуют циркуляции воздуха вокруг семян, поэтому они не будут слишком влажными для эффективного прорастания. Пророщенные семена, после того как они ещё немного подрастут можно наконец-то пересадить в подходящий контейнер. Не забывайте о том, что горох требует много света и хорошую опору, чтобы развиваться и плодоносить.Редис также можно выращивать в домашних условиях.Замачивание семян редиса во влажной тряпочке или марле – отличный способ стимулирования для более быстрого и эффективного прорастания. При посеве необходимо оставлять достаточное пространство между семенами для здорового и устойчивого роста редиса, а также для предотвращения любого потенциального риска переполнения. Расстояние пять на пять сантиметров между семенами — подходящее измерение для выращивания редиса на небольших площадях, обеспечивающее достаточную циркуляцию воздуха и использование ресурсов.Неприхотливая культура с хорошей урожайностью даже в домашних условиях. \ Фото: images.squarespace-cdn.com.Поскольку редиска — относительно неприхотливая культура, требующая элементарного ухода, то проблем с её выращиванием не возникнет. Всё что нужно, так это следить за вредителями и болезнями, регулярно осматривая растения и при необходимости устраняя любые признаки «поражении» на ранней стадии. Не забывайте поливать достаточным количеством воды, но при этом не позволяйте почве пересыхать или становиться слишком влажной. Обеспечьте достаточное количество солнечного света для вашего редиса. Редису требуется не менее шести часов прямого солнечного света в день.