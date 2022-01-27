Совет: как открыть консерву, не используя нож

Чаще всего, мы берем с собой в поход различные консервы: это удобно в переноске и вполне способно обеспечить человека всеми необходимыми питательными веществами. Но что делать, если вы собрали рюкзак — но умудрились не взять консервный нож? Такую мелочь, и в самом деле, упустить довольно легко.







Отчаиваться не стоит. Дело в том, что и сами консервные банки, и крышки от них, сделаны из довольно тонкого листа жести. Прорваться сквозь него можно сразу несколькими вполне доступными способами. Вот три самых удобных из них.







Руками

Ложкой

О камень