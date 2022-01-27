Совет: как открыть консерву, не используя нож

Чаще всего, мы берем с собой в поход различные консервы: это удобно в переноске и вполне способно обеспечить человека всеми необходимыми питательными веществами. Но что делать, если вы собрали рюкзак — но умудрились не взять консервный нож? Такую мелочь, и в самом деле, упустить довольно легко.
Отчаиваться не стоит. Дело в том, что и сами консервные банки, и крышки от них, сделаны из довольно тонкого листа жести. Прорваться сквозь него можно сразу несколькими вполне доступными способами. Вот три самых удобных из них.
Руками
Возьмите банку и сорвите с нее всю заводскую этикетку. Даже тонкий слой бумаги будет мешать. Поставьте большой палец перпендикулярно шву и делайте прогиб. Затем, возьмите банку обеими руками, прижмите к груди и сдавливайте изо всех сил. На месте сгиба жесть станет очень тонкой и разорвать ее не составит никакого труда.
Ложкой
Открыть банку консерв можно и обычной ложкой. Достаточно будет протереть жесть в месте запая, нажать с силой, так, чтобы ложка проткнула банку, и просто начать резать крышку. Неудобно, конечно, но если другого выхода нет — вполне подойдет.
О камень
Проще всего будет открыть банку о ближайший камень. Нет, мы не советуем бить им по консервам изо всех сил — это может превратить ваш теоретически вкусный ужин в размазанную по грязному камню кашу. В принципе, техника схожа с уже описанными выше: с силой потрите банку об острую поверхность камня, и уже через несколько минут вы увидите, что в ней появилась дырка. В дальнейшем ее можно расширить чем угодно — от вилки до первой попавшейся палки.
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