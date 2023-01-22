Красивые идеи напольных ваз для стильного домашнего декора

Если ваш интерьер нуждается в небольшом блеске или акцентном штрихе, напольная ваза может это сделать!

Лучше, что бы напольные вазы подходили к домашнему декору и цветам, и подчеркивали их. Вазы из прозрачного стекла сами по себе выглядят очень современно, какой бы формы они бы не были. Заполните их ветками на ваш выбор: искусственными цветами или листьями. Вы можете положить внутрь ветки березы, чтобы придать естественность современному декору, и наполнить вазы стеклянными камешками, чтобы ветки были устойчивыми. Если вы хотите привлечь внимание, раскрасьте вазу омбре или только небольшую ее часть яркой краской. В зимний период накройте вазы вязаным декором и поставьте внутрь вечнозеленые растения.

























































































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