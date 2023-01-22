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Красивые идеи напольных ваз для стильного домашнего декора

Если ваш интерьер нуждается в небольшом блеске или акцентном штрихе, напольная ваза может это сделать! 
Лучше, что бы напольные вазы подходили к домашнему декору и цветам, и подчеркивали их. Вазы из прозрачного стекла сами по себе выглядят очень современно, какой бы формы они бы не были. Заполните их ветками на ваш выбор: искусственными цветами или листьями. Вы можете положить внутрь ветки березы, чтобы придать естественность современному декору, и наполнить вазы стеклянными камешками, чтобы ветки были устойчивыми. Если вы хотите привлечь внимание, раскрасьте вазу омбре или только небольшую ее часть яркой краской. В зимний период накройте вазы вязаным декором и поставьте внутрь вечнозеленые растения.

Красивые идеи напольных ваз для стильного домашнего декора

Красивые идеи напольных ваз для стильного домашнего декора

Красивые идеи напольных ваз для стильного домашнего декора

Красивые идеи напольных ваз для стильного домашнего декора

Красивые идеи напольных ваз для стильного домашнего декора



Красивые идеи напольных ваз для стильного домашнего декора

Красивые идеи напольных ваз для стильного домашнего декора

Красивые идеи напольных ваз для стильного домашнего декора

Красивые идеи напольных ваз для стильного домашнего декора

Красивые идеи напольных ваз для стильного домашнего декора



Красивые идеи напольных ваз для стильного домашнего декора

Красивые идеи напольных ваз для стильного домашнего декора

Красивые идеи напольных ваз для стильного домашнего декора

Красивые идеи напольных ваз для стильного домашнего декора

Красивые идеи напольных ваз для стильного домашнего декора



Красивые идеи напольных ваз для стильного домашнего декора

Красивые идеи напольных ваз для стильного домашнего декора

Красивые идеи напольных ваз для стильного домашнего декора

Красивые идеи напольных ваз для стильного домашнего декора
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