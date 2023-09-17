Почему подданные разрезали кафтан султана Мехмеда II и др факты о главной одежде османских правителе

Кафтаны османских султанов были символом власти и богатства. Они изготавливались из самых дорогих материалов - шелка и бархата и расшивались золотом, серебром и драгоценными камнями, жемчугом и перламутром. На кафтанах изобращались символы и эмблемы, отображающие статус султана. Например, султан Мехмед II носил кафтан с изображением орла – символа власти и силы Османской империи. В общем-то именно с этого правителя и его кафтана и началась довольно странная традиция.
Как хоронили турецких султанов
Во времена Османской империи существовал целый ряд похоронных обрядов и традиций. Одна из самых консервативных была в том, что раньше османских правителей не хоронили в тюрбе (гробнице) или в усыпальнице. Тюрки считали, что когда душа покидает плоть, то часть её остаётся только в костях. Поэтому, когда человек умирал, его тело оставляли на возвышенности на какое-то время. Потом собирали кости и предавали их земле. Первую усыпальницу построили для Мехмеда Фатиха, который скончался в 1481 году – именно он нарушил эту традицию.
Восковая фигура Мехмеда Фатиха в Музее мадам Тюссо.
Но его сын, Мурад II, решил вернуться к традициям предков, и оставил завещание похоронить его без крышки и оставить отверстие в куполе могилы. И всё для того, чтобы тело оставалось под воздействием дождя и прочих естественных стихий. Но все султаны после него вернулись к традиции Фатиха.
Султанский дворец жил по своим правилам.
В Османской империи султан не мог возводить для себя усыпальницу. Поэтому после его смерти сначала над могилой ставили шатёр, а позже заканчивали строительство.
Но была ещё одна традиция, которая берёт начала с Мехмеда Фатиха. Умер он неожиданно, и его смерть скрывали от подданных 11 дней. И сегодня в музее Топканы хранится кафтан, который сняли с мёртвого тела султана. И у тех, кто вдел этот артефакт, возникает вопрос – почему кафран грозного османского повелителя разрезан на части?
Когда после смерти отца Мурад II взошёл на престол, подданные вспомнили, что тело умершего султана пора готовить к похоронам. И тут вышла загвоздка – считалось, что пока на султане кафтан, в который он был одет в день своей кончины, он остаётся правителем халифата. Но оказалось, что снять с мертвого тела кафтан не представляется возможным из-за физиологических процессов, которые происходили с телом. И кафтан пришлось разрезать – от плеч до самого низа и на груди.
И ещё на много лет сохранилась традиция не снимать с тела умершего правителя кафтан, пока на трон не поднимется новый правитель. И только после этого кафтан разрезали в особом порядке.
Кафтан как предупреждение и угроза
Существовал в Османской империи и другой обычай, связанный с султанскими кафтанами. В данном случае речь пойдёт про их цвет. Подданные боялись красного кафтана на султане и черного кафтана, преподносимого в дар.
Кафтан падишаха.
Если султан появлялся на собрании со своими визирями и беями в красном кафтане, это означало только одно – кто-то из них лишится головы. Этот исторический факт даже нашёл отражение в одном из эпизодов сериала «Великолепный век. Империя Кёсем».
Когда падишах узнал о предательстве своего визиря Дервиша-паши и решил убить его, он появился перед собранием в красном кафтане и не оставил сомнений, что произойдёт что-то страшное.
Кафтан падишаха.
Пожалуй, больше, чем красного султанского кафтана подданные боялись только кафтана чёрного цвета, полученного в подарок от правителя. Дело в том, что чёрный кафтан считался этакой «меткой смерти» - уж если подарил султан такой кафтан, пришла пора прощаться с жизнью.
Кафтан как роскошь
Турецкий кафтан - статусная и роскошная одежда.
Известно, что Селим I Грозный, отец Сулеймана Великолепного, практически всё своё правление провёл в военных походах и был очень скромен в быту. Чего нельзя сказать о его сыне. По преданию, однажды встретив своего пышно одетого наследника, султан Селим пошутил: «Сын мой! Ты оставил мать без одежды». Одежду Сулеймана Великолепного впервые описали еще до его знакомства с Хюррем-Роксоланой и восшествия на престол.
И в составленном евнухами перечне его имущества, кроме ценного оружия, есть немало бархатных кафтанов с золотыми застежками. А уж когда Сулейман оказался на вершине власти, по несколько раз в год он отправлял послов в Московию за дорогим мехом, чтобы подбивать и оторачивать свои кафтаны. Яркие, дорогие одежды он носил до самой смерти, впрочем, из-за слабости к модным одеждам европейцы и назвали султана Великолепным.
Селим II, миниатюра 16-го века
Любовь отца красиво и богато одеваться перенял и его сын от Роксоланы. Правда, считается, что он имел более изысканный вкус и не боялся экспериментов. До наших дней дошёл список Мурада IV, взятой в поход 1638 года на захваченный персами Багдад. Османская армия под его руководством в тот поход преодолела 1600 километров за 197 дней, осада длилась 40 дней, а ещё предстояла дорога домой. В султанском обозе везли 110 кафтанов - разной длины, с длинным и коротким рукавом, летние из атласа и шелка, зимние хлопчатобумажные с меховой подкладкой.
Султанские трусы-шаровары из коллекции Музея Топканы.
А ещё в списке упоминается 112 трусов – длинных, коротких, широких и узких, из бархата и атласа самых различных цветов и с золотыми пуговицами.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии