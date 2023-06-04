Почему королева Кастилии целый год путешествовала с похоронным кортежем







«Портрет инфанты Хуаны», Мастер жития св. Иосифа, Вальядолид и Портрет Филиппа Красивого кисти Хуана Фландеса

Хуана безумная – героиня множества живописных полотен

«Хуана над гробом мужа», Ф.Прадилья

«Королева Хуана I Безумная в заключении в Тордесильясе со своей дочерью инфантой Каталиной», Ф.Прадилья

Похоронили Хуану рядом с мужем, в королевской усыпальнице в Гранаде