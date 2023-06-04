Почему королева Кастилии целый год путешествовала с похоронным кортежем

Испанские правители сегодня являются объектом для исследований генетиков и психиатров. Последние уверены, что королева Кастилии, правившая в первой половине XVI века, действительно страдала от тяжелого душевного недуга. Предметом мании Хуаны стал собственный супруг, и любила она его так сильно, что ревновала даже после смерти. Возможно поэтому королева около года не позволяла похоронить драгоценные останки, предпочитая путешествовать по стране с похоронным кортежем. Эта колоритная историческая личность стала героиней множества пьес, романов и двух опер.
В роду Трастамара, к которому принадлежала дочь Фердинанда II Арагонского и Изабеллы Кастильской, уже рождались безумцы. Однако, когда в ноябре 1479 года у королевской четы появилась дочь, об этом, разумеется, никто не думал. У Хуаны было трое сестер и один брат. Кстати, одна из младших инфант, Екатерина Арагонская, в политических целях была выдана замуж за Генриха VIII – «синюю бороду» английских королей, который менял жен, как перчатки. Хуану же в возрасте 17 лет выдали замуж за эрцгерцога Филиппа Австрийского.
«Портрет инфанты Хуаны», Мастер жития св. Иосифа, Вальядолид и Портрет Филиппа Красивого кисти Хуана Фландеса
На портретах 500-летней давности Филипп изображается обычно как молодой человек с золотыми волосами и несколько неприятным лицом, однако этот монарх получил при жизни прозвище «красивый». Возможно, эту красоту не смогли донести до нас художники, но его молодая жена всем сердцем полюбила молодого наследника Бургундского дома и Священной Римской империи.
Жизнь молодой царственной четы должна была бы сложиться вполне счастливо: Филипп унаследовал огромное и богатое Бургундское государство, Хуана была наследницей испанских земель – Кастилии и Арагона, причем к 1500-му году, после смерти брата и старшей сестры, она становилась первой в очереди престолонаследия. Рождались в этой семье и дети, однако поведение молодой королевы все больше вызывало удивление окружающих.
Конечно, неверность супруга – это тяжелое испытание для любящего сердца, но те истерики, которые Хуана закатывала своему мужу, ставили под сомнение ее психическое здоровье. Молодой муж сначала окружил Хуану любовью и заботой, но вскоре семейная идиллия ему прискучила, и он вернулся к свободному образу жизни, а испанская принцесса начала впадать в состояние депрессии, которое у нее все чаще выражалось в шумных припадках. Дикие сцены ревности, обещания пролить кровь соперниц и длительные вспышки гнева сделали семейную жизнь правителей Бургундии слишком яркой.
Хуана безумная – героиня множества живописных полотен
Если бы наследница Кастилии и Арагона не была так увлечена семейными баталиями, то молодая чета могла бы создать из своих земель огромную империю, включающую, помимо Австрии, Нидерландов и Бургундии, большую часть Пиренейского полуострова. Однако Хуана так зарекомендовала себя, что даже мать в завещании оговорила возможность ее недееспособности, - в этом случаи управление переходило бы к отцу полубезумной женщины. Тем не менее, Хуана стала после смерти матери королевой Кастилии.
Так как Хуана все больше впадала в депрессию, основная политическая борьба развернулась между ее отцом и мужем. Вопрос встал ребром, - кто из них будет управлять богатыми землями при королеве, практически не интересующейся государственными делами. Это противоборство чуть было не вылилось в небольшую войну, но Филипп Красивый сумел обойти тестя и был уже практически признан королем Кастилии, но тут произошло событие, поставившее крест на всех распрях. Филипп случайно выпил холодной воды после игры в мяч, простудился и очень скоропостижно скончался. 28-летний правитель оставил пятерых детей и безутешную вдову, беременную шестым ребенком.
Если до этого момента необычное поведение Хуаны еще можно было называть странностями ревнивой женщины, то дальше ее любовь к мужу больше стала похожа на манию. Собственно, дальше и начались те события, из-за которых испанская правительница получила прозвище «la Loca» - безумная.
«Хуана над гробом мужа», Ф.Прадилья
Согласно распространенной легенде, Хуана три года не давала похоронить тело горячо любимого мужа, не смыкая глаз ни днем ни ночью. Однако эта цифра очень преувеличена. Скорее всего, речь идет примерно о годе мытарств. В первые дни безумная женщина действительно никого не подпускала к телу, спорить с ней или применять силу было опасно, ведь королева носила под сердцем ребенка. Позднее она отдала приказ забальзамировать тело и все-таки позволила уложить его в гроб. Траурная процессия выдвинулась из Кастилии в Гранаду, к усыпальнице королей, но путешествие оказалось очень долгим.
Спустя 5 недель, когда процессия достигла Бургоса и гроб разместили во временной усыпальнице, Хуана приказала его вскрыть. Почему-то возникли слухи, что тело похищено, или просто любящая жена хотела еще раз посмотреть на своего супруга… всего за время путешествия гроб вскрывали пять раз. Причем Хуана явно демонстрировала к царственным останкам не только горячую любовь, но и ревность! Она запрещала приближаться к гробу женщинам, а для отдыха процессия останавливалась только в мужских монастырях. Когда однажды вереница повозок по ошибке завернула в женскую обитель, все на ночь глядя отправились опять в путь, «от греха подальше». То, что передвигался кортеж только по ночам, уже не выглядит слишком странным, ведь «бедной вдове, потерявшей солнце своей души, незачем было показываться на свете дня».
«Королева Хуана I Безумная в заключении в Тордесильясе со своей дочерью инфантой Каталиной», Ф.Прадилья
За время этого печального путешествия на свет успела появиться дочь Хуаны и Филиппа, Екатерина. Произошло это в деревне Торкемада, где, собственно, и закончилось путешествие безумной королевы. Ее отец, который все-таки получил власть над землями дочери как регент, поместил Хуану в Тордесильяс, в монастырь Санта Клара. Фактически женщина продолжала оставаться королевой Кастилии еще 45 лет, но все это время она жила в одной комнате, не показываясь людям. Единственным утешением для нее стал ребенок, которого она не отдала никому, но для инфанты Екатерины жизнь с безумной матерью оказалась тяжелым испытанием. Когда девочку все-таки вызволили из этой темницы, она отличалась некоторыми странностями, которые, впрочем, со временем прошли.
Похоронили Хуану рядом с мужем, в королевской усыпальнице в Гранаде
Когда много лет спустя Хуану посетили ее дети, сын Карл, будущий император, и дочь Элеонора, они были поражены видом женщины, которая почти не мылась, питалась только хлебом и сыром и до крика боялась людей. Судя по всему, странности безумной королевы, проявившиеся в молодости, привели в конце концов к тяжелому психическому заболеванию.
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