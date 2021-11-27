17 примеров отпадной рекламы, на которую невозможно не обратить внимание

Маркетинг в действии или реклама, которую невозможно не заметить.

1. Короче, тут все, что осталось со вчера, мелко порезанное и запеченное в тесте

Ассорти в тесте.

2. «Классная штука, наверное! А что, жаришь шашлык, печатаешь отчет...»

Таинственная фигня и пять шампуров...

3. «Скорее закажи еще, а потом снимай туфли и танцуй!»

Текила врать не станет!

4. «Брр, даже звучит не очень...»

Вегетарианская колбаса - класс!

5. К чему лишние церемонии

Не в бровь, а в глаз!

6. «Мне, пожалуйста, депиляцию от подмышек до колен!»

От подмышек до колен

7. Парень к успеху идет!

Душистый бизнес Германа...

8. «Какие оригинальные шапки... У меня и у самой такая есть, только я в нее воду наливаю!»

9. Вода, которая делает вещи лучше, красивее и больше...

Волшебная вода с хмелем.

10. Для истинных ценителей классики

Название на пять с плюсом.

11. Качество не очень, да и вид так себе...

Выглядит плохо - это минус , недорого - это плюс!

12. Я больше никогда не смогу смотреть на коров, как раньше!

А на плакате, как раз изображена та самя заготовка для рагу.

13. Лекарство от всех болезней

Лучше любой аптеки!

14. «Только что глянула в зеркало... Короче, мне тоже нужен развал...»

Странный пример для рекламы

15. «Мне два «Ко-ко», один «Хрю-хрю» и «Бе-бе»!»

Мастера лаконичных формулировок.

16. «Хм, костюм какашки - это же то, что мне надо!»

Вечерние наряды , кроме костюма какашки.

17. Выбор очевиден!

В рекламном деле , как на войне, все средства хороши!