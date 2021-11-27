17 примеров отпадной рекламы, на которую невозможно не обратить внимание

Маркетинг в действии или реклама, которую невозможно не заметить.
О формулировках отечественных объявлений можно шутить бесконечно. Ведь стоит только выйти на улицу или пройтись на рынок, как тут же на глаза попадаются такие «перлы», что смех сдержать невозможно. На эти 17 примеров убойной рекламы невозможно не обратить внимание.
1. Короче, тут все, что осталось со вчера, мелко порезанное и запеченное в тесте
Ассорти в тесте.
2. «Классная штука, наверное! А что, жаришь шашлык, печатаешь отчет...»
Таинственная фигня и пять шампуров...
3. «Скорее закажи еще, а потом снимай туфли и танцуй!»
Текила врать не станет!
4. «Брр, даже звучит не очень...»
Вегетарианская колбаса - класс!
5. К чему лишние церемонии
Не в бровь, а в глаз!
6. «Мне, пожалуйста, депиляцию от подмышек до колен!»
От подмышек до колен.
7. Парень к успеху идет!
Душистый бизнес Германа...
8. «Какие оригинальные шапки... У меня и у самой такая есть, только я в нее воду наливаю!»
Мода такая непредсказуемая...
9. Вода, которая делает вещи лучше, красивее и больше...
Волшебная вода с хмелем.
10. Для истинных ценителей классики
Название на пять с плюсом.
11. Качество не очень, да и вид так себе...
Выглядит плохо - это минус, недорого - это плюс!
12. Я больше никогда не смогу смотреть на коров, как раньше!
А на плакате, как раз изображена та самя заготовка для рагу.
13. Лекарство от всех болезней
Лучше любой аптеки!
14. «Только что глянула в зеркало... Короче, мне тоже нужен развал...»
Странный пример для рекламы.
15. «Мне два «Ко-ко», один «Хрю-хрю» и «Бе-бе»!»
Мастера лаконичных формулировок.
16. «Хм, костюм какашки - это же то, что мне надо!»
Вечерние наряды, кроме костюма какашки.
17. Выбор очевиден!
В рекламном деле, как на войне, все средства хороши!
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