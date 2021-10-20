Художник 20 лет рисует иллюстрации к детским книгам, покоряющие добротой

Независимо от возраста и пола, практически каждый из нас в глубине души – ребёнок, который до сих пор верит в чудеса. И каждый раз, натыкаясь взглядом на детские книжки, или же беря их в руки для того, чтобы прочесть своим малышам, а также младшим братикам и сестричкам, мы погружаемся в увлекательное путешествие по книжным страницам, где нас встречают красочные иллюстрации с давно полюбившимися персонажами, стать которыми мечтали в детстве. Современный художник-иллюстратор Квентин Гребан (Quentin Greban) – как раз тот самый человек, который вот уже двадцать лет создаёт милейшие иллюстрации для детских книг, вдыхая в знакомые образы что-то новое, доброе и поистине очаровательное.
Подлинная история святого Николая. Автор: Quentin Greban.
Квентин Гребан вот уже почти два десятка лет обитает в мире детской литературы. Обученный в институте Сен-Люка в Брюсселе, этот великовозрастный ребёнок умудрился выпустить около шестидесяти детских книг, в основном изданных «Миджаде» (Mijade), издательским домом, известным в области молодёжной иллюстрации, книги которого переведены более чем на двадцать языков.
Билли. Автор: Quentin Greban.
Питер Пэн. Автор: Quentin Greban.
Сначала он иллюстрировал тексты современных авторов. «Из пятнадцати или около того современных авторов, которых я иллюстрировал, я не встречал ни одного из них. Часто воображают, что это великая алхимия между автором и иллюстратором. К сожалению, это не тот случай», – говорит Квентин Гребан, прежде чем продолжить: «Но однажды случился какой-то необратимый процесс, и я перестал находить в получаемых для работы текстах отдушину. Ни одна строчка, ни одно слово не вызывало во мне желание рисовать, создавая что-то новое, интересное и оригинальное. И тогда я обратился за помощью к своему брату Танги, что работает управляющим в магазине настольных игр, а по совместительству – автор-любитель, который в состоянии на ходу придумать любую увлекательную историю. Так, за время отсутствия вдохновения, родилась первая иллюстрации про маленькую девочку с мышкой, живущей в замке…».
Не бойся! Автор: Quentin Greban.
За работой. Автор: Quentin Greban.
Затем, полный идей, Квентин начал придумывать собственные сценарии, воплощая их в реальность: «Мои истории и наброски всегда основаны на моём желании как рисовальщика. Например, я хотел нарисовать подводный мир, поэтому я выбрал Русалочку, чья история мне понравилась». Всего он создал около тридцати альбомов. Со времени его работы художник-иллюстратор воплотил в жизнь целый ряд персонажей: тигра-шерифа, мамонта, цыганку или сварливого плюшевого мишку. На страницах много юмора, чувствительности, нежности и безграничного творчества.
Однажды я буду пожарным. Автор: Quentin Greban.
Мороженое. Автор: Quentin Greban.
Будучи отцом трёх очаровательных дочерей, Квентин имеет привычку показывать им свои эскизы, прежде чем раскрашивать их. «Я прошу их описать картину, чтобы я знал, понимают ли они моё намерение. Это возраст целевой аудитории. Дома всё делается вручную. Без компьютера». Он работает акварелью по эскизу карандашом, более или менее оттеснённым в зависимости от предмета. «Если я нарисую город, я буду делать карандашные повозки, знаки, кирпичи, окна... Есть много деталей для рисования. Мне нужен эскиз, чтобы структурировать скелет. И наоборот, если я рисую лес, не имеет значения, если дерево не того же размера, что и другие. С другой стороны, со временем набросок становится всё менее и менее актуальным». Все вселенные, где работает эстетика, особенно его вдохновляют: «Это может быть иллюстратор Лизбет Цвергер, художник Эгон Шиле или режиссер Жан-Пьер Жёне. Даже если они не имеют ничего общего с тем, что я делаю». Только представьте себе, что даже киностудии стремились адаптировать некоторые из его альбомов. На данный момент ни один проект не удался. Но идея однозначно понравилась художнику: «Мне хочется, чтобы это было сделано в хороших условиях».
Когда я вырасту... Автор: Quentin Greban.
Книга Джунглей. Автор: Quentin Greban.
Когда Квентин не «пишет» свои собственные истории, он иллюстрирует классику: Пиноккио, Синдбада или рассказы Ганса Христиана Андерсена. Только представьте себе, что последняя книга Киплинга под названием «Джунгли», проиллюстрированная талантливым иллюстратором, выставлялась в культурном центре LionelTerray.
Синдбад. Автор: Quentin Greban.
Пиноккио. Автор: Quentin Greban.
«В своём творчестве я в основном полагаюсь на оригинальные истории, как и на большинство классических работ, которые я иллюстрировал, таких как Питер Пэн или Белоснежка. За исключением «Русалочки», когда она выходит на поверхность, я решил нарисовать азиатскую вселенную, о которой нигде и слова не сказано», – говорит Квентин: «Историю «Книги Джунглей» мы в основном знаем по версии Уолта Диснея. Но оригинальная история Киплинга очень удивительна. Например, медведь Балу гораздо менее дружелюбен... Если бы я проиллюстрировал это как есть, читатель был бы удивлен, даже встревожен. Поэтому я решил проиллюстрировать это мягким и лёгким рисунком, похожим на мультипликационную версию. Текст также был переписан с более современной формулировкой (оригинал датируется 1894 годом). И как Дисней, я сосредоточился на истории Маугли».
Сюзетт - подарок маме. Автор: Quentin Greban.
Мама. Автор: Quentin Greban.
Когда его спросили, над чем он сейчас работает, он с энтузиазмом ответил: «Мой следующий альбом «Мама, мой дорогой ребёнок! («Maman, c’estmonbébéchéri!»)»: на этот раз в своём творчестве Квентин говорит со взрослыми. Его возвышенные изображения, некоторые из которых были опубликованы исключительно на его странице в Facebook, будут сопровождаться полномасштабными словами Элен Дельфорж (d’HélèneDelforge). Ведь не даром его интересовали отношения между матерью и её ребёнком. Читатели откроют для себя целую галерею портретов матерей из разных стран и времён. «Мне было очень весело разрабатывать костюмы, атмосферу, освещение... Я возлагаю очень большие надежды на этот альбом, и я не могу дождаться, чтобы увидеть его выход в свет», – делится впечатлениями Квентин.
Забота. Автор: Quentin Greban.
Любовь. Автор: Quentin Greban.
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