Вещи, которые нельзя сливать в раковину

Большая часть водопроводных коммуникаций в домах находится вне поля зрения, под раковиной или за стенами. Но об этих трубах нужно заботиться.

Определенные предметы, выброшенные в водосток, могут увеличить загрязнение и участить ремонт сантехники, например жир, смываемый наполнитель для кошачьего туалета, бумажные полотенца и кофейная гуща.







Кухонная мойка неизменно считается одним из самых грязных мест в вашем доме. По данным NSF International, организации общественного здравоохранения и безопасности, тряпка и кухонная раковина возглавляют список мест в вашем доме с наибольшим количеством микробов. Раковина даже хуже, чем ванна или сиденье для унитаза, это идеальное место для размножения болезнетворных микробов.



Как поддерживать чистоту труб в доме

Как работает сантехника

Не смывайте эти предметы в раковину

Обеспечьте эффективную работу системы измельчения мусора

Что происходит, когда вода уходит из вашего дома?

Иметь дело с кухонной мойкой неприятно, когда она засоряется, но она также может вызывать случайное загрязнение окружающей среды. Сантехника в вашем доме может казаться загадочной, поскольку обычно она скрыта за стенами и под раковиной.Однако, как только вы поймете, как она работает и как с ней обращаются, когда она покидает ваш дом, вы сможете лучше поддерживать работу водопроводных труб и уменьшить свое влияние на загрязнение окружающей среды.Сантехника в вашем доме похожа на артерии и вены, которые переносят питательные вещества и кислород по вашему телу.Термин «водопровод» на самом деле используется для описания любой системы, которая перемещает жидкости из одной области в другую. Сантехника может использоваться в гигиенических целях, для отопления, охлаждения и водоснабжения, но не ограничивается этими функциями.В вашем доме большая часть водопроводных труб расположена под раковинами или в стенах, поскольку они выводят сточные воды из дома и доставляют питьевую воду в дом.Жидкость перемещается с помощью системы труб, скобяных изделий и резервуаров, любой из которых может забиться остатками того, что стекает в канализацию.Сантехника подчиняется законам гравитации и имеет две непересекающиеся подсистемы. Одна поставляет чистую воду, а другая выводит сточные воды. Когда вода попадает в ваш дом, она находится под давлением. На выходе она стекает по трубам, наклоненным вниз.Когда трубы покрываются жиром, остатками пищи или другими предметами, это препятствует вытеканию воды из вашего дома.Именно это произошло в городе Мэдисон, штат Миссисипи, где представители муниципальных коммунальных услуг Кантона (CMU) утверждают, что компания по производству печенья DeBeukelaer смывала излишки теста в канализацию при чистке оборудования на фабрике.Генеральный директор CMU Кенни Джонс сказал, что корпорация отрицала, что проблема была на их стороне, но также они часто бывали на заводе, чтобы решить проблему плохого слива, и сделали фотографии теста для печенья, осевшего на дне водопровода.Комиссары CMU поручили Джонсу и его адвокату принять решение об утилизации теста, которое не повлияет на трубы. Компания по производству печенья не просто сбрасывала мусор, но очищала свое оборудование перед тем, как оставить его на вечер.То же самое может произойти и в вашем доме, когда вы моете посуду после обеда или моете оборудование после занятий хобби. Остатки пищи, жира, химикатов и соединений смываются в канализацию.Поскольку то, что вы смываете в канализацию, влияет как на водопровод в вашем доме, так и на окружающую среду, важно понимать, как работает ваша канализация и как уменьшить ущерб, нанесенный вашей собственности и окружающей среде.Вы можете достичь этих целей, никогда не выбрасывая перечисленные ниже предметы. И вы можете снизить свой финансовый риск, поскольку ремонт сантехники может быть дорогостоящим.Жир — Жир прилипает к внутренней части канализационных труб как в вашем доме, так и на улице. Со временем он может закупорить всю трубу. Вместо этого соскребите его в мусор.Яичная скорлупа — Яичная скорлупа состоит из твердой внешней оболочки и тонкого мембранного внутреннего слоя. Она слишком твердая для лезвий измельчителя отходов, что сокращает общий срок службы прибора.Кофейная гуща — Она не вредит измельчителю отходов и может помочь поглощать запахи, но накапливается в ваших трубах и увеличивает риск засорения канализации. Кофейная гуща станет отличным дополнением к компосту.Продукты, увеличивающиеся в размере — Такие продукты, как макаронные изделия и рис, продолжают расширяться, так как они впитывают остаточную воду в измельчителе отходов и дренажных трубах. Пасту часто готовят из манной крупы, которая становится липкой и легко склеивает трубы.Мука — Вы смешали муку и воду вместе? Если так сделать, получится клей, который прилипает к стенкам сливных труб и захватывает любые мелкие кусочки мусора по пути. Это, по сути, проблема, с которой сталкивается округ Мэдисон после утилизации теста городской компанией по производству печенья.Этикетки на продуктах — Вы бы не подумали об использовании раковины, чтобы избавиться от списка покупок, но этикетки с продуктов часто отваливаются, когда вы моете фрукты и овощи.Бумажные изделия — Туалетная бумага разработана, чтобы в конечном итоге распасться в воде. Другие бумажные изделия не растворяются после того, как их смывают в унитаз или после того, как вы выбрасываете их в измельчитель в раковине. Такие продукты, как бумажные полотенца, средства женской гигиены и ватные шарики следует выбрасывать в мусорный бак.Каждый из этих предметов обладает высокой впитывающей способностью, что делает их идеальными для забивания ваших труб.Биоразлагаемые или «смываемые» продукты — Многие из продуктов, рекламируемых как смываемые или биоразлагаемые, могут соответствовать определенным стандартам для данного термина, но часто повышают риск засорения канализации.Например, смываемый наполнитель для кошачьего туалета по-прежнему сильно впитывает влагу в стоке. В кошачьих фекалиях может жить паразит, вызывающий токсоплазмоз, который не разрушается при очистке воды и представляет угрозу для морских животных.Краски и чистящие средства — Хотя эти продукты находятся в жидкой форме, они повышают риск засорения канализации и загрязняют окружающую среду. В вашем городе могут быть различные требования к латексным и масляным краскам, поэтому важно получить эту информацию в своем муниципалитете.Лекарства — Логично смыть просроченные или неиспользованные лекарства в унитаз или пропустить их через измельчитель мусора, но исследования показывают, что многие из этих лекарств не удаляются на местных очистных сооружениях, а затем выводятся в окружающую среду.Почти все перечисленные выше предметы могут повредить ваш измельчитель, а также засорить канализацию. Вы можете продлить срок службы измельчителя и уменьшить запах, исходящий от раковины, введя следующие изменения:Содержите его в чистоте — Сохраняя измельчитель в чистоте, вы уменьшите неприятный запах в доме, снизите рост микробов в раковине и продлите срок службы устройства. Вылейте немного средства для мытья посуды в измельчитель и промывайте его холодной водой в течение минуты или двух каждую ночь после мытья посуды. Постоянное использование продукта, разлагающего жир, также поможет удалить засорения.Предотвратите застревание в измельчителе — Нарезайте большие куски пищи, последовательно проводите утилизацию и не забивайте измельчитель продуктами перед запуском — все это поможет устройству работать более эффективно.Используйте холодную воду — Включение холодной воды при работе измельчителя позволяет двигателю остыть во время использования и способствует затвердеванию жира, который мог попасть в канализацию. Это поможет жиру затвердеть и измельчит его перед тем, как он стечет по трубам. После запуска измельчителя, содержащего частицы пищи, включите воду примерно на минуту, чтобы мусор попал в уличный трубопровод.Запускайте его регулярно — Регулярная утилизация предотвращает накопление ржавчины и коррозии на деталях и улучшает процесс измельчения.В то время как окружающая среда обладает удивительной способностью сокращать небольшие объемы водных отходов, сточные воды, используемые человеком, должны быть обработаны, прежде чем они попадут в окружающую среду, поскольку их миллиарды галлонов, и это слишком много для природы.При неправильной очистке вода может переносить бактерии, нарушая здоровье и рост рыб, растений и морских обитателей.Процесс очистки сточных вод проходит в три этапа. Сначала используется механическая обработка для удаления твердых отходов в воде. Экран используется для удаления твердых предметов, затем воде дают отстояться и удаляют отложения. Хотя это называется механическим удалением, часто добавляются химические вещества, чтобы ускорить скорость осаждения.Вторая часть процесса является биологической и предназначена для удаления растворенного в воде органического материала, не прошедшего механическую обработку. Затем следует еще один проход через отстойник.Третий шаг очень похож на второй, за ним следует дезинфекция хлором, если вода не попадает в окружающую среду. Хотя хлор эффективен в уничтожении органических веществ и предотвращении распространения болезней, он имеет дополнительный риск.Когда хлор вступает в контакт с предметами на основе органического углерода, например растительным материалом, он производит побочные продукты дезинфекции, которые в сотни раз опаснее для вашего здоровья, чем исходный хлор.Держите трубы в чистотеПоддерживать чистоту труб в доме проще и дешевле, чем решать проблему позже. Из этого демонстрационного видео вы узнаете, как удалить засор из труб под раковиной. Следование описанным выше стратегиям поможет его предотвратить.Есть также несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы очистить трубы без химикатов, что со временем снизит риск образования засора.Раковины для ванных комнат, как известно, работают медленно, так как большинство людей смывают волосы после бритья в канализацию с кремом для бритья или другими средствами, используемыми для предотвращения порезов на коже. Кухонные мойки также могут быть подвергнуты профилактическому обслуживанию.Раз в неделю используйте в раковине смесь белого уксуса и теплой воды, чтобы стоки оставались чистыми. Наполните раковину смесью воды и уксуса и слейте. Комбинация уксуса и давления забитой раковины помогает промыть трубы.Если этого недостаточно, вы можете вылить в канализацию несколько столовых ложек пищевой соды, а затем добавить белый уксус. Оставьте на час или больше, а затем наполните раковину горячей водой и выпустите ее, чтобы она вылилась за один раз.Уменьшите накопление осадка в водонагревателе и насадке для душа. Снимайте насадку для душа и замачивайте ее в белом уксусе каждые шесть месяцев. Это также может улучшить давление воды. Слив воды из водонагревателя и удаление осадка каждые шесть месяцев может повысить эффективность, продлить срок службы прибора и уменьшить количество осадка, стекающего по трубам.