10 исторических заблуждений, которые многие принимают за чистую монету

Сегодня в Интернете можно найти практически любую информацию. Правда нередко случается, что информация не соответствует действительности, а ведь многие принимают подобные «исторические заблуждения» за чистую монету. В этом обзоре факты, которые призваны развеять существующие мифы.
Нерон играл на скрипке, как горел Рим
Эта история известна всем: 64 год до н.э. Рим горит, а Нерон играет на скрипке. Но это невозможно. Во-первых, скрипку изобрели через 1600 лет. Но даже если бы скрипка и была, Нерон мог играть на ней только на расстоянии 30 миль от горящего Рима, так как во время пожара он был не в Вечном городе, а в своей вилле в пригороде.
Некоторые учёные склоняются к мысли, что Нерон не буквально играл на скрипке, а просто бездействовал. Даже римские историки рассказывают историю Великого пожара Рима по-разному, но ни один из них не отзывается положительно о Нероне. Сегодня сложно точно сказать, что на самом деле делал Нерон, когда горел Рим, но достоверно известно, что все после пожара подданные возненавидели его.
Калигула назначил лошадь консулом
Римский историк Светоний оставил потомкам много интересных историй, но, пожалуй, лучшими из них являются истории о Калигуле. Именно благодаря Светонию появился «факт» о том, что Калигула назначил своего коня римским консулом. Но современные историки внимательно прочитали тексты Светония, и пришли к выводу, что это шутка. Впрочем, этому факту нет ни доказательств, ни опровержений… есть только записи Светония.
Спартанцы убивали больных детей
Греческий писатель Плутарх рассказывал, что каждого новорожденного спартанского ребенка приносили к старейшине, который решал, будет ребенок жить, или его нужно выбросить в яму, чтобы он умер (если ребенок рождался с какими-либо дефектами). На протяжении многих веков это принималось, как истина. Но во время археологических раскопок в местности, где должна была находиться та яма, останков младенцев не было найдено. Не исключено, что Плутарх просто хотел выставить спартанцев в плохом свете.
Если археологи правы, то Плутарха можно считать рупором пропаганды того времени. Но есть ещё один факт, когда Плутарх критиковал спартанцев за убийство младенцев, греческий врач Соранус написал статью под названием «Как распознать новорожденного, от которого стоит избавиться». Эта статья призывала родителей умерщвлять неполноценных или больных детей. А насчет ямы — вполне возможно, что либо Плутарх допустил ошибку относительно ее месторасположения или за 2000 лет изменилась география.
Покахонтас и Джон Смит
Сегодня бытует мнение, что известная история о том, как дочь вождя индейцев Покахонтас рисковала своей жизнью, чтобы спасти Джона Смита, красивая сказка. Теория гласит, что сам Джон Смит придумал эту историю, чтобы «примазаться» к славе Покахонтас. Но профессор Лео Лимэй подробно изучил эту теорию и нашел несколько несоответствий.
С одной стороны, Джон Смит действительно был человеком, создавшим первое английское поселение в Северной Америке, как и указано в учебниках истории. Он был очень хорошо знаком с Покахонтас. Кроме того, нет никаких оснований полагать, что Джон Смит является лжецом. И ещё… Никто не оспаривал его историю в течение 250 лет после того, как он рассказал ее. А история о том, почему индейская принцесса приняла христианство и уехала в Англию, и сегодня будоражит умы и души людей.
Последние слова Юлия Цезаря
Сегодня общеизвестно, что Юлий Цезарь на самом деле не произносил фразу «И ты, Брут?», когда его убивали. Это не что иное , как цитата из пьесы Шекспира, написанной через 1600 лет после смерти Цезаря. По мнению римских историков, настоящие слова Цезаря звучали так: «Kai su, teknon?» («И ты тоже, дитя?» на греческом). Под словом «дитя» он имел в виду Брута.
Так что, если перефразировать эти слова, то можно их перевести и как «И ты, Брут?». А некоторые ученые и вовсе подчеркивают то, что сегодня никто достоверно не знает, говорил ли Цезарь что-нибудь вообще перед смертью. Даже те люди, которые писали об этой фразе в то время, услышали о ней от других и не знали наверняка, правда ли это.
Фараонов хоронили вместе со слугами
Некоторые современные учёные утверждают, что после смерти фараона его слуг не убивали, чтобы похоронить вместе с ним. Если это окажется правдой, то подобное удивительное открытие кардинально изменит современные знания о Египте. Но… это лишь теория.
Археологи нашли останки 41 человека, погребенных рядом с фараоном Хор Аха. Некоторыми из них являются дети, которые явно умерли насильственной смертью – из просто задушили. Преемник Аха, фараон Хор Джер пошел еще дальше. Рядом с ним было захоронено 300 человек.
Пифагор не существовал
По мнению некоторых людей, греческого математика Пифагора могло вовсе не существовать. Все упоминания о нем – это записи его последователей. А фактом остается то, что не существует ничего, что было написано самим Пифагором. Но с другой стороны то же можно утверждать почти о всех известных людях, живших в шестом веке до нашей эры.
К примеру, записи Сократа и Конфуция также были сделаны их последователями. Если следовать подобной логике, можно утверждать, что их также не существовало. Поэтому серьёзные учёные мужья не ведут споры о том, существовал ли реальный Пифагор.
«Государь» Макиавелли – сатира
На протяжении многих лет трактат Макиавелли «Государь» шокировал людей циничностью и жестокостью. Но однажды Жан-Жак Руссо предположил, что это была всего лишь сатира. Однако, сатира должна быть смешной, а Макиавелли писал реальные советы по управлении республикой. Если это действительно сатира, то она уникальна, ведь в ней нет ни единого смешного момента. Поэтому, большинство ученых со скептицизмом относятся к подобной теории.
Причина каннибализма ацтеков – дефицит белка
В течение долгого времени считалось, что ацтекские человеческие жертвы и каннибализм были взаимосвязаны. Но американский антрополог Майкл Харнер выдвинул теорию, что ацтекам на самом деле просто не хватало белка и они прибегали к каннибализму в отчаянной попытке выжить. Однако, как выяснилось позже, у ацтеков на самом деле было большое разнообразие продуктов и они ничуть не страдали из-за недостатка белка.
Теория Харнера была полностью опровергнута. К тому же, ацтеки обычно убивали людей и ели их сердца во время сбора урожая, когда пищи было больше всего. К тому же человеческое мясо ела только элита, а они вряд ли испытывали в чём-то недостаток. В итоге, ученые сошлись во мнении, что ацтеки просто исполняли ритуальные жертвоприношения для своих темных богов.
Евреи никогда не были в Египте
Израильский археолог Зеэв Херцог заявил, что «были получены археологические доказательства, свидетельствующие, что израильтяне никогда не были в Египте». Это стало довольно шокирующим заявлением, поскольку речь шла не только о том, что библейских чудес никогда не происходило, но и о том, что большая часть еврейской истории — фикция. Херцог не лгал. Действительно нет никаких археологических доказательств, что евреи были в Египте или что они путешествовали по пустыне. Но это отнюдь не является доказательством того, что их там не было.
Также есть много историков, которые не согласны с утверждением Херцога. Они указывают на то, что сохранились записи о ханаанских рабах в Египте, а также что в четвертом веке до нашей эры нееврейские культуры рассказывали разные версии истории о Моисее. Впрочем, может в этом и есть еврейская мудрость.
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