10 исторических заблуждений, которые многие принимают за чистую монету

Сегодня в Интернете можно найти практически любую информацию. Правда нередко случается, что информация не соответствует действительности, а ведь многие принимают подобные «исторические заблуждения» за чистую монету. В этом обзоре факты, которые призваны развеять существующие мифы.









Нерон играл на скрипке, как горел Рим

Калигула назначил лошадь консулом

Спартанцы убивали больных детей

Покахонтас и Джон Смит

Последние слова Юлия Цезаря

Фараонов хоронили вместе со слугами

Пифагор не существовал

«Государь» Макиавелли – сатира

Причина каннибализма ацтеков – дефицит белка

Евреи никогда не были в Египте