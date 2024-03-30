Томагавк: почему индейцы не отказались от боевого топора после обретения огнестрельного оружия

Пожалуй, о том, что такое томагавк, знает большинство из нас. Боевой топорик с перьями или трубкой в нашем представлении – это не просто грозное оружие индейцев, но и, по сути, обязательный атрибут их образа. Однако далеко не всем известно о его подлинной истории, которая расскажет и о том, какие материалы использовались для его изготовления, как европейцы налаживали производство аутентичного оружия североамериканцев, и даже о том, что томагавк даже не всегда был собственно топором.
Грозное оружие североамериканских индейцев. /Фото: popmech.ru
История боевых топоров коренных жителей Северной Америки берет начало еще с самой первой так называемой «технологической эпохи» - каменного века. Именно тогда, а точнее в период верхнего палеолита, то есть примерно сорок тысяч лет назад и появляются первые орудия труда, которые стали прародителями как индейских томагавком, так и современных нам топоров. Эти изделия представляли собой заостренный камень, которые были присоединены к деревянному топорищу путем привязки или вставки в желоб. В частности, подобные орудия находят и на североамериканском континенте.
Церемониальный монолитный и клиноподобный каменные топоры культуры Миссисипи. /Фото: wikipedia.org
Когда же каменная эпоха была отправлена на периферию истории появлением технологий выплавки металла, то и оружие едва ли не в первую очередь переориентировали под новый, более прочный и долговечный, материал. На территории Европы, Азии, Северной Африки и Ближнего Востока быстро смогли не только приручить более привередливую сталь, но и создать более утонченные виды холодного оружия – ножи, кинжалы и мечи.
И только в Северной Америке технической революции не произошло, во многом из-за ее удаленности от других континентов. Конечно, выплавка и обработка металлов со временем также появилась в арсенале умений древних индейцев, однако в основном эти технологии применялись в отношении более мягких меди и золота, а целью этой работы было изготовление ювелирных украшений и атрибутов для сакральных ритуалов. Само собой, на развитие оружия эта тенденция никак не повлияла – единственными материалами для его изготовления оставались дерево и камень.
В отличие от европейцев, индейцы пользовались оружием из камня и дерева. /Фото: topwar.ru
Именно каменные боевые топоры на деревянной рукоятке увидели первые европейские колонисты, прибывшие в Северную Америку. Так, английский натуралист Марк Кейтсби в своих воспоминаниях запечатлел такую характеристику оружия индейцев: «Это были небольшие по размеру каменные топорики. Для их изготовления заготовку шлифовали, затачивали до острого лезвия и прикрепляли к деревянному топорищу. Их можно было использовать как оружие в бою или как инструмент: для выдалбливания лодок и других хозяйственных задач. Каменные томагавки были спутниками индейцев в повседневном труде и в военном походе. С распространением железных топоров каменные навсегда вышли из употребления».
Современная реплика индийского каменного томагавка. /Фото: yaplakal.com
Интересна этимология и самого слова «томагавк». На самом деле, в привычном для нас звучании название оружия коренных жителей Северной Америки обязано своим появлением именно европейцам, а не самим индейцам. Причина крылась в трудностях перевода. Колонисты, которые плохо разбирались в местных языках и говорах попросту неправильно записали индейское слово «тамахак» ( также «тамахакан»), которое было в лексиконе алгонкинской группы языков и означало «орудие для резки».
Привычное же нам «томагавк», согласно распространенному мнению, впервые использовал легендарный колонист капитан Джон Смит в составленном им кратком словаре индейских слов. Им же было указано, что данным термином могут обозначаться не только боевой топор определенного типа, но и другие его виды.
Капитан Джон Смит. /Фото: istockphoto.com
После Джона Смита тенденция к расширению рамок употребления термина «томагавк» по отношению к оружию только усилилось. Этим словом стали называть едва ли не половину всего, чем дрались индейцы. Так, колонист из Британии Уильям Вуд в своей книге «New England’s prospect» (1634) заметил: «Томагавком называли дубинку длиной два с половиной фута (75 см), с шаровидным навершием». По сути, он имел ввиду индийскую боевую дубину из дерева, которая была крайне популярна. Ею, к примеру, любили «потрясти» в качестве аргумента в споре, а также широко применяли во время охоты.
В какой-то момент «томагавком» стали именовать практически каждую палицу или топорик, какую видели в руках у индейца. Определить реальное значение слова в таких условиях практически невозможно. В результате, спустя некоторое время, «томагавк» стал названием только для боевых топоров, которые использовались коренным населением Северной Америки.
Индейская боевая дубина конца 18 века. /Фото: radikal.ru
Некоторое время после появления первых колонистов индейцы пользовались только собственным каменным оружием. Ситуация стала меняться именно с подачи европейцев: они начали преподносить в качестве подарков собственные топоры, и те пришлись по вкусу местному населению. Для применения в бою они показались индейцам слишком тяжелыми, но вот для хозяйственных нужд крепкие и долговечные металлические орудия оказались довольно пригодными. К тому же, возможность выменять железный топор у европейцев избавляла местных жителей от долгого и трудоемкого занятия по изготовлению каменных аналогов.
Железные томагавки стали пользоваться большим спросом. /Фото: shopity.com
А тем временем, колонистов становилось все больше. В начале 17 века рядом с британцами появляются и другие переселенцы: французы, голландцы, шведы. Постепенно расселяясь по территории североамериканского континента - вглубь Виргинии и Новой Англии, вверх по рекам Гудзон и Делавэр к Гудзонову заливу – увеличиваются и масштабы контактов с местным населением. И, согласно данным из сохранившихся списков подарков для последних, железные топоры разного типа были одними из самых желанных вещей.
Интересно, что с годами огромный спрос на эти орудия не угас, причем цена на европейские товары росла прямопропорционально удаленности от побережья континента. Так, например, сегодня можно встретить сведения о том, как в середине 18 века в районе Монреаля можно было выменять у индейцев за два топора одну бобровую шкурку, а западнее Великих озер за один топор могли получить больше трех шкурок.
Бобровые шкуры были желанным товаром среди европейцев. /Фото: swf.so
Такая популярность на топоры привела к трансформациям как во внешнем виде оружия, так и в технологии его изготовления. Производство претерпело ряд упрощений и стало выглядеть следующим образом: железную полосу сгибалась для образования проушины под топорище, затем концы этой полосы соединялись, после чего ковался клинок топора. Для получения томагавков более высокого качества между концами полосы вставлялась пластинка из стали, которая улучшала эффективность режущей кромки.
Изменился и сам топор: для удовлетворения запросов потенциальных владельцев их стали делать более легкими, чтобы появилась возможность их применения в бою. Кроме того, в процессе трансформации были изготовлены несколько новых видов железных томагавков: трубочные, кельты, эспонтонные, с острием и др.
Вождь племени омаха Большой Лось с трубочным томагавком. /Фото: wikipedia.org
Спросом на топоры среди североамериканского коренного населения умело пользовались целые государства. Так, представитель Британской империи в Северной Америке, Уильям Джонсон отмечал, что в 1765 году Североиндийскому Департаменту для продажи индейцам необходимо было получить десять тысяч топоров. А в общем за два столетия колониальные империи реализовали или подарили сотни тысяч единиц оружия.
Торговля колонистов с индейцами развивалась активно и масштабно. /Фото history-doc.ru
Индейцы очень умело использовали купленные или полученные железные томагавки во время боя. В основном, причиной такой эффективности боевого топора в руках воина-дикаря была их давняя традиция использовать в битвах в качестве ударного оружия дубинки с шарообразным концом. Поэтому еще в 17 веке томагавк больше других видов оружия наводил ужас на всех потенциальных и реальных противников местного населения.
Сегодня мы также располагаем информацией о том, как именно применялся в бою индейский топор. Ученый-этнолог Уэйн Ван Хорн провел исследования скелетов, имевших следы повреждений от томагавка. Отметив, что зона расположения ранений в основном ограничивалась черепом, ключицами, ребрами и предплечьями, он пришел к выводу, что наиболее распространенным приёмом атаки был рубящий удар в область головы. То есть, повреждения на ключицах появлялись, если лезвие проходило вскользь, а на предплечьях - в случаях, когда жертва пыталась защититься рукой.
Томагавк в руках индейца был по-настоящему страшным оружием. /Фото: yaplakal.com
Томагавк имел такую огромную популярность и уважение среди коренного населения Северной Америки, что даже распространение огнестрельного оружия боевой топор оставался у индейцев в приоритете. Все дело в тактике наступления и ведения боя. После выстрела из ружья или мушкета его нужно было перезаряжать, но времени часто для этого просто не было, и грозное до этого оружия становилось громоздкой и неудобной палицей. Поэтому после выстрела индеец зачастую брался за любимый томагавк. Кроме того, последний, в отличие от тех же «огнестрелов», не издавали громыхающих звуков и были идеальным оружием во время внезапных нападений на врага или нейтрализации дежурных и постовых.
Интересный факт: томагавк, как и любой элемент идеализированного образа, обзавелся собственным арсеналом мифов. Одним из самых распространенных, который часто можно увидеть в фильмах про индейцев, является заблуждение, что томагавки использовали как оружие для метания. На самом деле, топор в принципе сложно метнуть, особенно в движущуюся цель. Более того, такое применения томагавка попросту нерационально, ведь индеец в таком случае оставался без оружия.
Даже с появлением ружей и мушкетов индейцы не отказались от любимого оружия. /Фото: proza.ru
История томагавка на просторах североамериканского континента была длинной и полной любопытных деталей. Индейский боевой топор прошел долгий путь и завоевал настолько ошеломляющую популярность, что с угасанием коренных культур континента не ушел в забвение вместе с ними. Колониальные империи взяли на вооружение опыт индейцев и обеспечили часть собственных формирований разведывательных отрядов топорами взамен саблей. Более того, история грозного оружия дикарей Северной Америки продолжается и сегодня - модернизированные по последнему слову техники тактические томагавки являются частью вооружения армии США.
Современный армейский тактический томагавк. /Фото: army-news.ru
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