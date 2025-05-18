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Буллинг по-взрослому: что делать, если травят коллеги по работе




Школьную травлю называют «буллингом», а взрослую – «моббингом». Термин «моббинг» образовался от слова «mob» (толпа) и базируется на более чем столетнем приёме из кинематографа, когда толпа селян с вилами и факелами идёт расправляться с тем, кого сочли не таким, как все («angry mob»). Что делать в случае моббинга, расскажет этот материал.

1. Собирайте доказательную базу


Противостояние моббингу. / Фото: nur.kz

Противостояние моббингу. / Фото: nur.kz

 

Аудио- и видеосъёмку, сделанную против воли человека, часто нельзя использовать в суде. Но у нас и не про суд речь. Запишите акт обиды и покажите вашему начальству. Это может сработать отрезвляюще, и, если, конечно, начальник не заодно с вашим обидчиком, привести к воспитательным мерам, в результате чего обидчик /обидчики от вас отстанут.

2. Молчаливое игнорирование


Противостояние моббингу. / Фото: nur.kz

Противостояние моббингу. / Фото: nur.kz

 

Если моббинг не достигает вселенских масштабов, порой бывает просто достаточно молчаливо реагировать на него, немного по-театральному напускное, картинное молчание – хороший способ. Потому что очень часто цель скандалиста – вызвать бурную реакцию. Очень многие скандалисты переключаются на другую жертву, если выбранная сейчас никак не реагирует.

3. Обратный интеллигентный моббинг


Противостояние моббингу. / Фото: peopletalk.ru

Противостояние моббингу. / Фото: peopletalk.ru

 

Если вас моббит группа лиц, но вы точно знаете, что есть коллеги, которые негативно к этому относятся, организуйте с ними небольшой интеллигентный «моб» и постарайтесь высказаться в режиме «группа на группу». Это может дезориентировать противников (такого они точно не ожидали) и заставить умерить пыл, возможно, насовсем.

4. Самоанализ


Противостояние моббингу. / Фото: peopletalk.ru

Противостояние моббингу. / Фото: peopletalk.ru

 

Проанализируйте свои профессиональные качества. Если, к примеру, в моббинге против вас звучит что-то в ключе того, что вы плохо работаете, вы должны дать себе честный ответ, так это или нет. Если вы уверены, что компетентны, это должно, в первую очередь, дать вам внутренние силы не унывать из-за травли.

5. Поговорите с близкими


Противостояние моббингу. / Фото: nur.kz

Противостояние моббингу. / Фото: nur.kz

 

Разговор с близкими людьми может дать вам оружие против моббинга. Люди, которые знают вас лучше всех и любят вас, могут дать ценные советы о том, как противостоять скандалистам. В таких разговорах могут родиться воистину действенные решения.

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