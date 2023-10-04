Как выжить в одной из самых криминальных стран мира: 7 правил,которые должны соблюдать туристы в ЮАР

ЮАР – красивая, современная и очень интересная страна. Однако это еще и самая опасная из африканских стран. Уровень преступности здесь один из самых высоких в мире. По историческим причинам отношение коренного населения к «белым» европейцам в Южной Африке негативное. Плюс – бедность местных жителей, которая, как известно, всегда способствует увеличению числа преступлений. Бывалые туристы, посещавшие ЮАР, делятся в интернете советами, из которых мы составили памятку для иностранца. Соблюдая эти правила, можно свести риск к минимуму и насладиться отдыхом в живописной экзотической стране.
1. Одевайтесь проще
Города ЮАР – не место, где стоит демонстрировать прохожим свои модные наряды и хвалиться дорогими вещами. Риск стать жертвой преступления намного выше, если в глазах грабителя вы выглядите обеспеченным человеком. Туристам рекомендуют одеваться как можно проще: потертые джинсы, старенькая футболка, стоптанные сандалии, простенькая сумка или рюкзачок. «С такого голодранца и взять нечего», – решит потенциальный преступник.
Представительнице слабого пола на прогулку лучше одеться наименее женственно – чтобы не привлечь внимание потенциального насильника (этот вид преступлений в ЮАР очень распространен).
Нужно выглядеть как можно проще.
Фотографируя местные достопримечательности, пользуйтесь камерой вашего телефона, отказавшись от «зеркалки» (во время съемки может подлететь прохожий и отобрать дорогой фотоаппарат). Все ценные вещи и документы старайтесь носить не в кармане и не в районе спины, а спереди, в пределах своей видимости.
Поскольку риск, что вас ограбят или обворуют, в ЮАР довольно велик, всегда берите с собой только столько денег, сколько собираетесь потратить за один поход на улицу. Если у вас банковская карта, на ней также желательно иметь небольшую сумму (остальное временно храните на другой карточке, которую оставьте в номере).
2. Выбирайте безопасный маршрут
Старайтесь ходить только в безопасных районах. Например, в Йоханнесбурге некоторые центральные части города «оккупированы» местными бандами, настроенными расистки по отношению к «белому» населению, и местные европейцы даже были вынуждены перебраться жить в северный пригород – Сэндтон. Опасными считаются районы Кеттлхонг, Соуэто, Александриа и Хиллбро. А в столице ЮАР Кейптауне иностранцам опасно заходить в районы Кейп Флэтс, Кайлича, Маненберг, Митчелс Плэйн, Дельфи, Гугулета.
Обычно в крупных городах (не считая Йоханнесбурга) относительно безопасно в центре либо в пределах отелей и охраняемых территорий, в которых живут иностранцы. Гулять желательно в туристических людных местах, где много полиции. При этом стоит хоть на сто метров отдалиться от такого безопасного пятачка (буквально свернуть за угол) – и вы уже можете попасть в криминальный квартал, где царит полный беспредел
В нетуристические районы лучше не соваться.
В каком бы районе вы ни находились, старайтесь не ходить по улицам после наступления темноты. Это самое любимое время для грабителей и карманных воров. Особенно лакомым кусочком для них являются подвыпившие посетители баров.
Днем на улице ведите себя уверенно и не мешкайте. Идите быстро – с таким видом, будто вы местный житель и проделываете этот путь каждый день. Стоит остановиться, начать рыться в телефоне, разглядывая карту или набирая что-то в гугл-переводчике, либо просто начать оглядываться по сторонам, соображая, куда пойти, как прохожие сразу почувствуют вашу неуверенность. Это станет поводом для того, чтобы попытаться вас ограбить или подойти и начать разводить на деньги.
На улице нужно вести себя уверенно.
В любом случае, передвигайтесь всегда не в одиночку, а компанией. И желательно – в сопровождении местного жителя.
3. Аккуратнее с банкоматами
Снимать деньги нужно только внутри отделений банков. Делать это в отдельно стоящем банкомате на улице крайне опасно. Если кто-то подходит к вам и «любезно» предлагает помочь разобраться с работой банкомата, вежливо, но твердо откажитесь: вас могут обмануть или ограбить. Но даже самостоятельно снимать деньги в таких местах не стоит: есть вероятность, что к вам подбежит прохожий и выхватит кошелек либо приставит нож, требуя отдать ему только что снятые деньги.
Не соглашайтесь, если вам предложат помощь в снятии или обмене денег.
И уж тем более нельзя пытаться обменять валюту с рук: в этом случае вас или ограбят, или обманут, всучив поддельные купюры.
Если же снимаете деньги в закрытом помещении банка, убедитесь, что там есть вооруженная охрана минимум из двух человек.
4. Осторожнее с нищими и полицейскими
Христианское правило «просящему – дай» в ЮАР, увы, придется забыть. Дело в том, что уличные попрошайки здесь очень навязчивы и даже агрессивны. Стоит дать пару монет одному – как через секунду к вам сбегутся уже двадцать нищих. Отбиться от них будет очень сложно.
Нищие могут окружить и начать вымогать деньги.
Если у вас просят денег, решительно идите вперед, ничего не объясняя, но в то же время и не проявляя грубость, чтобы не спровоцировать агрессию. В крайнем случае можно дать нищему какой-нибудь фрукт (если перед вами взрослый) или конфетку (если это ребёнок). Тем самым вы и милосердие проявите, и покажете, что денег у вас просить нет смысла.
Также не заводите разговоры с полицейскими и не доверяйте людям в полицейской форме, пока блюститель порядка не предъявит вам свое служебное удостоверение.
В ЮАР были случаи, когда преступники, одевшись в форму полиции, под разными предлогами (от взимания штрафа за выдуманные нарушения до предложения помочь с обменом денег или прокладкой маршрута) выманивали у доверчивых туристов их наличность.
5. Транспорт – отдельный риск
Если вам нужно воспользоваться такси, не ловите его на дороге и не реагируйте на предложение проезжающего водителя вас подвезти, а заказывайте машину с ресепшен отеля либо пользуйтесь специальными службами такси. Иначе вас могут, в лучшем случае, развести на деньги, взяв за поездку втридорога, а в худшем – завезти в безлюдное место и ограбить, изнасиловать или даже убить.
Если ты в автомобиле, ты все равно в опасности.
Иногда туристу приходится брать машину в аренду, но если вы путешествуете на авто по ЮАР, будьте предельно бдительны. Выходя из машины даже на минуту, никогда не оставляйте двери и окна открытыми. При этом, поднимая стекло, делайте крохотный зазор. В этом случае преступнику не удастся разбить стекло с первой попытки, и время будет на вашей стороне.
Если кто-либо под любым предлогом просит вас остановиться и выйти из машины, закройте плотно стекла и продолжайте путь, а если вы припаркованы – сразу уезжайте. Иначе вы рискуете стать жертвой ограбления или автоугона.
Чтобы увидеть все красот ЮАР, иногда приходится пользоваться машиной или такси.
Еще один совет: когда ждете на светофоре зеленого сигнала, не стойте слишком близко к переднему автомобилю. К вам могут подлететь грабители с ножом, и если вы будете стоять не вплотную, сможете, нажав на газ, быстро объехать впереди стоящий автомобиль и скрыться.
Если вы вынуждены ехать на автобусе, старайтесь пользоваться только известными транспортными компаниями и по возможности отказывайтесь от вечерних и ночных рейсов. У солидных перевозчиков воитель имеет напарника, который следит за порядком в салоне и после каждой остановки пересчитывает, все ли пассажиры на месте. Да, в ЮАР очень часты ограбления в общественном транспорте. Иногда преступники даже специально обесточивают электрички, чтобы провести вооружённую облаву на пассажиров.
Общественный транспорт тоже небезопасен.
А теперь о грустном. Если вам угрожают оружием, пытаясь ограбить, ни в коем случае не пытайтесь оказывать сопротивление. Даже просто «договориться» с преступником не получится: это, скорее всего, разозлит его или испугает, вынудив применить к вам насилие.
В ЮАР вооружённые грабители часто предпочитают просто убивать своих жертв, чтобы уже после этого обчистить рюкзак и карманы, и если вас не убили сразу, а лишь пытаются напугать, значит, вам крупно повезло и у вас есть все шансы остаться в живых.
В южноафриканских мегаполисах тебя может ждать всё что угодно. Если, конечно, ты выйдешь за пределы отеля или охраняемого жилого комплекса.
6. Женские и мужские риски
Если у европейских женщин в ЮАР есть опасность быть изнасилованными местными жителями, то у мужчин-туристов тоже есть «сексуальные» риски. Часто бывает, что в погоне за новыми впечатлениями иностранец решает познакомиться с африканкой и пригласить ее на свидание или вообще к себе в номер. Так поступать крайне опасно. В ЮАР очень распространена история, когда афроамериканка, прикинувшись влюбленной в туриста и посетив его номер, в дальнейшем начинает его шантажировать и угрожать. Мол, если он не заплатит ей крупную сумму, она заявит полицию, что он ее изнасиловал.
Мужчинам нужно быть бдительными. Никогда не знаешь, чем окончится роман с местной девушкой.
Еще одна опасность тесного общения с местными красотками – риск заражения ВИЧ, поскольку уровень инфицирования населения в этой стране очень высок.
7. Осторожнее – в питейных заведениях
Если речь о кафе и барах, то в ЮАР питаться можно только в проверенных заведениях. В противном случае вам вполне могут подмешать снотворное или отраву, чтобы воспользовавшись вашим плохим состоянием, вас ограбить. Но даже в «приличном» баре ни в коем случае нельзя оставлять свой наполненный бокал без присмотра на столе или на стойке, иначе туда может что-нибудь подсыпать кто-то из посетителей. Это предупреждение особенно актуально для представительниц слабого пола, которые после таких походов в бар часто становятся жертвами изнасилований.
В баре не расслабишься: нужно следить за своими вещами и за своим напитком.
Лучший способ обезопасить себя в баре – заказывать только бутилированные или баночные напитки. Ну и, конечно, желательно ещё и за своим кошельком следить, и за мобильным телефоном. Карманники не дремлют.
Сразу несколько крупных городов ЮАР попали в антирейтинг, заняв верхние строчки в списке самых криминальных в мире.
Текст: Анна Белова
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