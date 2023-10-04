Как выжить в одной из самых криминальных стран мира: 7 правил,которые должны соблюдать туристы в ЮАР

1. Одевайтесь проще

Нужно выглядеть как можно проще.

2. Выбирайте безопасный маршрут

В нетуристические районы лучше не соваться.

На улице нужно вести себя уверенно.

3. Аккуратнее с банкоматами

Не соглашайтесь, если вам предложат помощь в снятии или обмене денег.

4. Осторожнее с нищими и полицейскими

Нищие могут окружить и начать вымогать деньги.

5. Транспорт – отдельный риск

Если ты в автомобиле, ты все равно в опасности.

Чтобы увидеть все красот ЮАР, иногда приходится пользоваться машиной или такси.

Общественный транспорт тоже небезопасен.

В южноафриканских мегаполисах тебя может ждать всё что угодно. Если, конечно, ты выйдешь за пределы отеля или охраняемого жилого комплекса.

6. Женские и мужские риски

Мужчинам нужно быть бдительными. Никогда не знаешь, чем окончится роман с местной девушкой.

7. Осторожнее – в питейных заведениях

В баре не расслабишься: нужно следить за своими вещами и за своим напитком.