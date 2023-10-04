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Как выжить в одной из самых криминальных стран мира: 7 правил,которые должны соблюдать туристы в ЮАР


Как выжить в одной из самых криминальных стран мира: 7 правил,которые должны соблюдать туристы в ЮАР

ЮАР – красивая, современная и очень интересная страна. Однако это еще и самая опасная из африканских стран. Уровень преступности здесь один из самых высоких в мире. По историческим причинам отношение коренного населения к «белым» европейцам в Южной Африке негативное. Плюс – бедность местных жителей, которая, как известно, всегда способствует увеличению числа преступлений. Бывалые туристы, посещавшие ЮАР, делятся в интернете советами, из которых мы составили памятку для иностранца. Соблюдая эти правила, можно свести риск к минимуму и насладиться отдыхом в живописной экзотической стране.

1. Одевайтесь проще


Города ЮАР – не место, где стоит демонстрировать прохожим свои модные наряды и хвалиться дорогими вещами. Риск стать жертвой преступления намного выше, если в глазах грабителя вы выглядите обеспеченным человеком. Туристам рекомендуют одеваться как можно проще: потертые джинсы, старенькая футболка, стоптанные сандалии, простенькая сумка или рюкзачок. «С такого голодранца и взять нечего», – решит потенциальный преступник.


Представительнице слабого пола на прогулку лучше одеться наименее женственно – чтобы не привлечь внимание потенциального насильника (этот вид преступлений в ЮАР очень распространен).
Нужно выглядеть как можно проще.

Нужно выглядеть как можно проще.

 

Фотографируя местные достопримечательности, пользуйтесь камерой вашего телефона, отказавшись от «зеркалки» (во время съемки может подлететь прохожий и отобрать дорогой фотоаппарат). Все ценные вещи и документы старайтесь носить не в кармане и не в районе спины, а спереди, в пределах своей видимости.

Поскольку риск, что вас ограбят или обворуют, в ЮАР довольно велик, всегда берите с собой только столько денег, сколько собираетесь потратить за один поход на улицу. Если у вас банковская карта, на ней также желательно иметь небольшую сумму (остальное временно храните на другой карточке, которую оставьте в номере).

2. Выбирайте безопасный маршрут


Старайтесь ходить только в безопасных районах. Например, в Йоханнесбурге некоторые центральные части города «оккупированы» местными бандами, настроенными расистки по отношению к «белому» населению, и местные европейцы даже были вынуждены перебраться жить в северный пригород – Сэндтон. Опасными считаются районы Кеттлхонг, Соуэто, Александриа и Хиллбро. А в столице ЮАР Кейптауне иностранцам опасно заходить в районы Кейп Флэтс, Кайлича, Маненберг, Митчелс Плэйн, Дельфи, Гугулета.

Обычно в крупных городах (не считая Йоханнесбурга) относительно безопасно в центре либо в пределах отелей и охраняемых территорий, в которых живут иностранцы. Гулять желательно в туристических людных местах, где много полиции. При этом стоит хоть на сто метров отдалиться от такого безопасного пятачка (буквально свернуть за угол) – и вы уже можете попасть в криминальный квартал, где царит полный беспредел
В нетуристические районы лучше не соваться.

В нетуристические районы лучше не соваться.

 

В каком бы районе вы ни находились, старайтесь не ходить по улицам после наступления темноты. Это самое любимое время для грабителей и карманных воров. Особенно лакомым кусочком для них являются подвыпившие посетители баров.

Днем на улице ведите себя уверенно и не мешкайте. Идите быстро – с таким видом, будто вы местный житель и проделываете этот путь каждый день. Стоит остановиться, начать рыться в телефоне, разглядывая карту или набирая что-то в гугл-переводчике, либо просто начать оглядываться по сторонам, соображая, куда пойти, как прохожие сразу почувствуют вашу неуверенность. Это станет поводом для того, чтобы попытаться вас ограбить или подойти и начать разводить на деньги.
На улице нужно вести себя уверенно.

На улице нужно вести себя уверенно.

 

В любом случае, передвигайтесь всегда не в одиночку, а компанией. И желательно – в сопровождении местного жителя.

3. Аккуратнее с банкоматами


Снимать деньги нужно только внутри отделений банков. Делать это в отдельно стоящем банкомате на улице крайне опасно. Если кто-то подходит к вам и «любезно» предлагает помочь разобраться с работой банкомата, вежливо, но твердо откажитесь: вас могут обмануть или ограбить. Но даже самостоятельно снимать деньги в таких местах не стоит: есть вероятность, что к вам подбежит прохожий и выхватит кошелек либо приставит нож, требуя отдать ему только что снятые деньги.
Не соглашайтесь, если вам предложат помощь в снятии или обмене денег.

Не соглашайтесь, если вам предложат помощь в снятии или обмене денег.

 

И уж тем более нельзя пытаться обменять валюту с рук: в этом случае вас или ограбят, или обманут, всучив поддельные купюры.

Если же снимаете деньги в закрытом помещении банка, убедитесь, что там есть вооруженная охрана минимум из двух человек.

4. Осторожнее с нищими и полицейскими


Христианское правило «просящему – дай» в ЮАР, увы, придется забыть. Дело в том, что уличные попрошайки здесь очень навязчивы и даже агрессивны. Стоит дать пару монет одному – как через секунду к вам сбегутся уже двадцать нищих. Отбиться от них будет очень сложно.
Нищие могут окружить и начать вымогать деньги.

Нищие могут окружить и начать вымогать деньги.

 

Если у вас просят денег, решительно идите вперед, ничего не объясняя, но в то же время и не проявляя грубость, чтобы не спровоцировать агрессию. В крайнем случае можно дать нищему какой-нибудь фрукт (если перед вами взрослый) или конфетку (если это ребёнок). Тем самым вы и милосердие проявите, и покажете, что денег у вас просить нет смысла.

Также не заводите разговоры с полицейскими и не доверяйте людям в полицейской форме, пока блюститель порядка не предъявит вам свое служебное удостоверение.

В ЮАР были случаи, когда преступники, одевшись в форму полиции, под разными предлогами (от взимания штрафа за выдуманные нарушения до предложения помочь с обменом денег или прокладкой маршрута) выманивали у доверчивых туристов их наличность.

5. Транспорт – отдельный риск


Если вам нужно воспользоваться такси, не ловите его на дороге и не реагируйте на предложение проезжающего водителя вас подвезти, а заказывайте машину с ресепшен отеля либо пользуйтесь специальными службами такси. Иначе вас могут, в лучшем случае, развести на деньги, взяв за поездку втридорога, а в худшем – завезти в безлюдное место и ограбить, изнасиловать или даже убить.
Если ты в автомобиле, ты все равно в опасности.

Если ты в автомобиле, ты все равно в опасности.

 

Иногда туристу приходится брать машину в аренду, но если вы путешествуете на авто по ЮАР, будьте предельно бдительны. Выходя из машины даже на минуту, никогда не оставляйте двери и окна открытыми. При этом, поднимая стекло, делайте крохотный зазор. В этом случае преступнику не удастся разбить стекло с первой попытки, и время будет на вашей стороне.

Если кто-либо под любым предлогом просит вас остановиться и выйти из машины, закройте плотно стекла и продолжайте путь, а если вы припаркованы – сразу уезжайте. Иначе вы рискуете стать жертвой ограбления или автоугона.
Чтобы увидеть все красот ЮАР, иногда приходится пользоваться машиной или такси.

Чтобы увидеть все красот ЮАР, иногда приходится пользоваться машиной или такси.

 

Еще один совет: когда ждете на светофоре зеленого сигнала, не стойте слишком близко к переднему автомобилю. К вам могут подлететь грабители с ножом, и если вы будете стоять не вплотную, сможете, нажав на газ, быстро объехать впереди стоящий автомобиль и скрыться.

Если вы вынуждены ехать на автобусе, старайтесь пользоваться только известными транспортными компаниями и по возможности отказывайтесь от вечерних и ночных рейсов. У солидных перевозчиков воитель имеет напарника, который следит за порядком в салоне и после каждой остановки пересчитывает, все ли пассажиры на месте. Да, в ЮАР очень часты ограбления в общественном транспорте. Иногда преступники даже специально обесточивают электрички, чтобы провести вооружённую облаву на пассажиров.
Общественный транспорт тоже небезопасен.

Общественный транспорт тоже небезопасен.

 

А теперь о грустном. Если вам угрожают оружием, пытаясь ограбить, ни в коем случае не пытайтесь оказывать сопротивление. Даже просто «договориться» с преступником не получится: это, скорее всего, разозлит его или испугает, вынудив применить к вам насилие.

В ЮАР вооружённые грабители часто предпочитают просто убивать своих жертв, чтобы уже после этого обчистить рюкзак и карманы, и если вас не убили сразу, а лишь пытаются напугать, значит, вам крупно повезло и у вас есть все шансы остаться в живых.
В южноафриканских мегаполисах тебя может ждать всё что угодно. Если, конечно, ты выйдешь за пределы отеля или охраняемого жилого комплекса.

В южноафриканских мегаполисах тебя может ждать всё что угодно. Если, конечно, ты выйдешь за пределы отеля или охраняемого жилого комплекса.

 

6. Женские и мужские риски


Если у европейских женщин в ЮАР есть опасность быть изнасилованными местными жителями, то у мужчин-туристов тоже есть «сексуальные» риски. Часто бывает, что в погоне за новыми впечатлениями иностранец решает познакомиться с африканкой и пригласить ее на свидание или вообще к себе в номер. Так поступать крайне опасно. В ЮАР очень распространена история, когда афроамериканка, прикинувшись влюбленной в туриста и посетив его номер, в дальнейшем начинает его шантажировать и угрожать. Мол, если он не заплатит ей крупную сумму, она заявит полицию, что он ее изнасиловал.
Мужчинам нужно быть бдительными. Никогда не знаешь, чем окончится роман с местной девушкой.

Мужчинам нужно быть бдительными. Никогда не знаешь, чем окончится роман с местной девушкой.

 

Еще одна опасность тесного общения с местными красотками – риск заражения ВИЧ, поскольку уровень инфицирования населения в этой стране очень высок.

7. Осторожнее – в питейных заведениях


Если речь о кафе и барах, то в ЮАР питаться можно только в проверенных заведениях. В противном случае вам вполне могут подмешать снотворное или отраву, чтобы воспользовавшись вашим плохим состоянием, вас ограбить. Но даже в «приличном» баре ни в коем случае нельзя оставлять свой наполненный бокал без присмотра на столе или на стойке, иначе туда может что-нибудь подсыпать кто-то из посетителей. Это предупреждение особенно актуально для представительниц слабого пола, которые после таких походов в бар часто становятся жертвами изнасилований.
В баре не расслабишься: нужно следить за своими вещами и за своим напитком.

В баре не расслабишься: нужно следить за своими вещами и за своим напитком.

 

Лучший способ обезопасить себя в баре – заказывать только бутилированные или баночные напитки. Ну и, конечно, желательно ещё и за своим кошельком следить, и за мобильным телефоном. Карманники не дремлют.

Сразу несколько крупных городов ЮАР попали в антирейтинг, заняв верхние строчки в списке самых криминальных в мире.

Текст: Анна Белова

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Как выжить в одной из самых криминальных стран мира: 7 правил,которые должны соблюдать туристы в ЮАР

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Как выжить в одной из самых криминальных стран мира: 7 правил,которые должны соблюдать туристы в ЮАРПодписаться на мой Instagram
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