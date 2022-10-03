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Как правильно целоваться?

В военное время, в 1942 году, американский журнал Лайф всерьез беспокоился за половое воспитание своих читателей (в пределах приличия, конечно). Доказательством этого является опубликованный тогда мини мастер-класс, обучающий тогдашнюю молодежь правильно целоваться.

Это неправильно.

Как правильно целоваться?


А это правильно.

Как правильно целоваться?

Это снова – неправильно.

Как правильно целоваться?

А это правильно.

Как правильно целоваться?

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