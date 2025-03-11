Аям Чемани – необычная «готическая» порода кур

Аям чемани является одной из самых экзотических и загадочных пород кур в мире. С виду это абсолютно готическая курица. Если бы птиц можно было сравнить со знаменитостью, это, несомненно, был бы прототип Мэрилина Мэнсона. Кажется, что аям чемани собрался на карнавал, и разукрасил себя угольно–черным карандашом или красками.

В чем же секрет аям чемани?

Животные меланисты

1. Черный фламинго

2. Черный королевский пингвин

3. Черный пингвин Адели

4. Черный верблюд

5. Черный тюлень