Отшельники святой горы Афон: более 60 лет в изоляции от людей

Монахи на святой горе Афон.

Всего в Карули находится 12 скитов.

Отец Арсениос у входа в свой скит. Он не покидал Карули уже 64 года.

Еда и вода поставляется в Карули с помощью корзины, привязанной к натянутым веревкам.

Отец Июсиф в своей спальне.

Скиты расположены на отвесном склоне скалы.

Скит Карули на горе Афон в Греции.

Ступеньки к скитам Карули.

Ступеньки существенно облегчают доступ к Карули, хотя полностью безопасными их не назовешь.

Аскетичные жилища отшельников.

Эти кости принадлежат монаху, который раньше жил в ските Карули. Даже после смерти монах пожелал остаться в ските. Его останки поместили в серебряный сундук.

Скит Карули на горе Афон в Греции .