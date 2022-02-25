15 занимательных фактов об ядерном оружии, которые испугают самых отважных

15 малоизвестных фактов об ядерном оружии, которые испугают самых отважных.

1. «Царь-бомба»

«Царь-бомба».

2. Тайные коды

Главное, чтобы всё под контролем.

3. Изотопы

Эти самые изотопы.

4. Разоружение в СССР

Доразоружались...

5. «Инцидент Вела»

Так выглядел «Инцидент Вела»

6. Спасительный выключатель

Тот случай, когда повезло.

7. Подземные взрывы

Так выглядит подземный взрыв.

8. Ядерные бомбы на Луне

Вот только а стоит ли?

9. Застрявшая бомба

Гренландия. Бомба застряла где-то здесь.

10. Воспламенение атмосферы

Бомба, которая воспламеняет атмосферу.

11. Как на рентгене

Как на рентгене.

12. Бомба для Хиросимы

Стелс-бомбардировщик.

13. Бомба-потеряшка

И в море можно потерять бомбу.

14. Песок, превратившийся в стекло

Песок, превратившийся в стекло.

15. Детские зубы и стронций-90

Детские зубы и стронций-90