Самые известные киллеры 90-х годов

Период становления дался нашей стране очень непросто. С начала 1990-х годов беспорядки во власти и общее состояние государственных структур позволяли бандитским группировкам чувствовать себя в безопасности. Практически каждое преступное формирование имело собственного штатного киллера — безжалостного и умелого ликвидатора, готового пойти на все ради денег. Некоторые из этих людей стали настоящими легендами своего времени. Большая часть из них до сих пор жива.
Леша-Солдат
Настоящее имя: Алексей Шерстобитов
12 убийств
Сын потомственного кадровика, Алексей Шерстобитов умел обращаться с оружием с раннего детства. После короткого периода службы в органах Алексей переметнулся к медведковской ОПГ, где стал штатным киллером. Леша-Солдат работал довольно кустарно: первый же заказ он провалил, хотя оружием ликвидации выбрал гранатомет. Шерстобитов отличался хорошей фантазией — так, для заказного убийства президента банка «Русское золото» он соорудил в багажнике автомобиля дистанционно управляемую огневую точку с автоматом Калашникова. Сейчас Леша-Солдат отбывает свои 23 года в колонии строгого режима.
Саша-Солдат
Настоящее имя: Александр Пустовалов
35 убийств
Главный киллер Ореховской ОПГ. После армии Александр мечтал попасть в московский СОБР и даже просился воевать в Чечню, но бойцу предложили лишь патрульно-постовую службу — не было высшего образования. От такой работы Пустовалов отказался и попал в поле зрения «ореховских». Александра отличала сметливость, умение находить выход из самых сложных ловушек и безжалостное отношение к жертвам. Считается, что именно Саша-Солдат выследил и убил Александра Македонского. 17 августа 2005 года жестокого киллера приговорили к 23 годам тюрьмы.
Александр Македонский
Настоящее имя: Александр Солоник
43 убийства
Прозвище киллер получил за свой навык стрельбы с двух рук. На счету Македонского несколько десятков убийств, три побега из тюрьмы и бесконечная череда более мелких преступлений. Этот человек стал настоящей легендой преступного мира 1990-х годов — ставка за его работу превышала полмиллиона долларов. Официальная версия гласит, что Солоника убили по заказу Ореховской ОПГ. Однако, многие свидетельства говорят в пользу ошибочности этой версии: судя по всему, легендарный киллер сменил имя и до сих пор остается на свободе.
Мишка Слепой
Настоящее имя: Михаил Устинович
23 убийства
Михаил Устинович родился в колонии, вырос в интернате и снова попал в колонию. В 1992 году Устинович опять вышел на волю и увидел вокруг совершенно другую страну — надо было приспосабливаться. Он сколотил небольшую банду и провел успешную серию ограблений ювелирных салонов. Денег все равно не хватало, поэтому Мишка Слепой начал подрабатывать на заказных убийствах. Самое интересное, что стрелял Устинович плохо: зрение ему испортили еще в интернате. Тем не менее убийца смог выработать свой почерк — подкрадывался к жертвам почти вплотную, а затем изображал случайного прохожего, также пострадавшего от рук «сбежавшего» киллера. Михаил Устинович приговорен к пожизненному заключению.
Макс Хромой
Настоящее имя: Максим Лазовский
42 убийства
До середины 1980-х годов Лазовский работал в московском ГАИ, причем все сотрудники знали о сотрудничестве инспектора с криминальным авторитетом Хож-Ахмедом Нухаевым. После первого срока Максим уже не возвращался в органы: он стал главенствовать в собственной банде, промышлявшей незаконной торговлей нефтью. Для очищения поля деятельности Хромой решил собственноручно уничтожить главных конкурентов: «авторитетов» Владимира Толмачова и Андрея Колесникова. В 1997 году Лазовского арестовали, но суд не смог доказать ни одного из обвинений — удачливому киллеру дали всего два года за хранение оружия. Но долго радоваться свободе Максиму не довелось: в 2000 его расстреляли неизвестные на пороге церкви.
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