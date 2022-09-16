Самые известные киллеры 90-х годов

Период становления дался нашей стране очень непросто. С начала 1990-х годов беспорядки во власти и общее состояние государственных структур позволяли бандитским группировкам чувствовать себя в безопасности. Практически каждое преступное формирование имело собственного штатного киллера — безжалостного и умелого ликвидатора, готового пойти на все ради денег. Некоторые из этих людей стали настоящими легендами своего времени. Большая часть из них до сих пор жива.









Леша-Солдат

Саша-Солдат

Александр Македонский

Мишка Слепой

Макс Хромой